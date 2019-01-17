Не только «оригинальные». Ещё 4 любопытнейших экипажа «Дакара»

Вы уже в курсе про сверхсложный класс Original by Motul и невероятную Анастасию Нифонтову. Но на «Дакаре» много других ярких участников.

Дакаровские экипажи завершили финальный этап «Дакара»-2019. Не все справились с испытаниями нынешнего «Дакара», но тем интереснее рассказать чуть больше о некоторых участниках, которые, несмотря ни на что, продолжали борьбу в разных классах. С контактами интересных экипажей нам помог менеджер по коммуникациям Motul Ромен Грабовски. «Конечно, наша гордость — это поддержка самого сложного класса Original By Motul, — отметил Грабовски. — Но помимо этих «гладиаторов» «Дакара» мы поддерживаем более 30 райдеров и команд. Кстати, для каждого класса у нас есть полный ассортимент смазочных материалов..."

Последний из «японцев»

«Дакар»-2019 получается для «Хонды» просто провальным. Все гонщики, на которых японцы делали ставку в мотоциклетном зачёте, сошли по разным причинам. Однако всё же есть луч света в тёмном царстве! Чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо перед финишем занимает шестое место в «абсолюте».



«Самым сложным для меня оказался третий этап, потому что на нём возникли технические проблемы с байком, — поведал гонщик в интервью «Чемпионату». — Я потерял много времени, что откинуло меня назад в общем зачёте. Вообще, «Дакар» в 2019-м действительно сложный: сложные этапы, дюны… Но у меня хорошие ощущения, и на пятом и седьмом этапах удалось показать вторые результаты. На восьмом этапе я и вовсе открывал для всех маршрут и неплохо с этим справился – это здорово! Самый интересный момент? Знаете, я отмечу лиазоны. Они тут частенько являются опасными, потому что много машин. А по утрам ты иногда едешь по шоссе в тумане – такое пугает».

Фото: Motul

У Корнехо Флоримо непростая карьера: как и многие другие гонщики, он сталкивался с финансовыми проблемами. Перед «Дакаром»-2018 чилиец уже подумал, что пропустит гонку, но вдруг поступил звонок от «Хонды», которая предложила ему заменить травмированного Паулу Гонсалвеша. Гонщик зацепился за этот шанс и теперь стал полноценным заводским пилотом!

Хосе Игнасио очень порадовался вопросу про кличку для мотоцикла и, улыбаясь, ответил, что пока никак не назвал свой байк. «Но я думаю, что это скорее девушка, чем парень!» — рассмеялся гонщик.

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Силвен спешит на помощь

Пилот дакаровской «быстрой технички» — спортсмен особого склада. Ты выходишь за рулём грузовика на старт сложнейшего ралли-марафона, но заранее понимаешь: ты здесь не ради результата, а чтобы вовремя прийти на помощь гонщику, к которому прикреплён. Именно такую роль исполняет Сильвен Беснар, который дебютировал на «Дакаре» ещё в 2000 году.



В своё время Беснар помогал на трассе «Мицубиси» и её пилотам Стефану Петеранселю и Нани Роме. На «Дакаре»-2019 услугами команды Сильвена воспользовалась команда Toyota Overdrive, которая в том числе обслуживает автомобили Toyota Gazoo Racing, включая фаворита гонки Нассера Аль-Аттию. К счастью, катарец на этой гонке обошёлся без помощи быстрой технички.

Фото: Motul

«Меня захватывает возможность помочь команде, — говорит француз. — Мы должны сохранять улыбку на лице, ведь наш день на трассе может оказаться очень долгим. «Дакар» очень быстро становится для тебя наркотиком. Я очень люблю ездить по песчаным участкам, да и окружающий ландшафт классный».



Кстати, интересный момент: на нынешнем «Дакаре» штурманом Беснара является девушка Флоранс Деронс, которая впервые участвует в ралли-марафоне на грузовике.

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Автосалон остался без присмотра

Перейдём к классу мотовездеходов. На «Дакаре»-2019 не было, пожалуй, ни одного экипажа, который избежал бы проблем. Касается это и экипажа Рональда Бассо и Жюльена Менара, которые управляют Polaris RZR 1000 TURBO.

Рональд Бассо и Жюльен Менар Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

Перед стартом гонки Бассо и Менар надеялись побороться за место в топ-5, но уже на четвёртом этапе столкнулись с серьёзными проблемами и потеряли шансы на высокий результат. Тем не менее гонщики продолжают борьбу, пусть даже постоянное нахождение в конце стартовых листов приводит к дополнительным сложностям.



«Трасса очень сложная, — признаётся Бассо. — Мы стартуем ближе к концу, из-за этого трасса уже сильно разбита другими участниками, включая грузовики. Феш-феш тоже очень сильно мешает».

Интересно, что сначала Рональд выступал на «Дакаре» вместе со своим отцом Жан-Клодом, они выступили на шести гонках. После двух первых «Дакаров» Рональд и Жан-Клод распределились по разным автомобилям. Жан-Клод постепенно отошёл от дел, ну а Бассо продолжает выступать в компании Менара. Кстати, когда мы спросили, есть ли прозвище у их мотовездехода, Рональд заявил, что автомобиль назван в честь штурмана — Менаром.



После финиша «Дакара» у двух французов не будет много времени на отдых. «У нас есть салон по обслуживанию автомобилей «БМВ», поэтому в понедельник после гонки пора возвращаться к работе!» — рассказал Бассо.

Фото: Motul

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Слётанная пара Auto Body

Напоследок добавим к мотоциклам, грузовикам и мотовездеходам экипаж из зачёта внедорожников. Всё больше участников «Дакара» предпочитают выступать на гонке в «элитном» зачёте прототипов Т1, но есть и те, кто сохраняет верность более простой технике Т2 – приближенной к автомобилям, на которых мы ездим по обычным дорогам. Среди подобных «классиков» — команда Auto Body, чьи гонщики Кристиан Лавьей и Акира Миура выступают на Toyota Land Cruiser.

Мы решили узнать у Лавьея, как он пристрастился к ралли-рейдам. «Я в первый раз увидел «Дакар» по телевизору, — вспомнил француз. — В конце своей мотогоночной карьеры я поставил себе две цели – принять участие в «24 часах Ле-Мана» и ралли «Париж-Дакар». Я завершил мото-карьеру в 2002-м, в том же году принял участие в «24 часах Ле-Мана», а в январе 2003-го дебютировал на «Дакаре».



Немного о карьере Кристиана. В Ле-Мане он выступил два раза — и дважды стал пятым в категории GT. А в 1998 году Лавьей взял титул в чемпионате мира по гонкам на выносливость на мотоциклах. Что же до «Дакара», то в 2017-м Лавьей уже победил в зачёте Т2, а в 2015-м стал шестым в генеральной классификации.

Фото: Motul

В нынешнем году Лавьей и Миура наладили командное взаимодействие, помогая другу другу решить общую задачу и обеспечить командную победу в Т2. Один экипаж ломается или застревает – другой ему помогает. Так вот уверенно и доехали — Лавьей на первой позиции, Миура на второй.



«Самое главное — успех команды, а не наш или Кристиана, — говорит штурман Миуры Лоран Лихтлёйхте. — Нам важно, чтобы команда сохранила первое и второе места. Нам надо быть осторожными с машиной. Это же не прототип, так что если будешь атаковать слишком сильно, то просто не финишируешь. На седьмом этапе Кристиан сломал радиатор в дюнах, мы вместе чинили его автомобиль и финишировали только к ночи. А ночью всегда нелегко».

Дух старого «Дакара» жив! Для этого есть сверхсложный класс Original by Motul Вам мало обычных испытаний «Дакара»? Тогда добро пожаловать в категорию, где у вас не будет механиков. Да-да, всё придётся делать самому.

P.S. А без Насти Нифонтовой в этой статье всё-таки не обойтись. Наш помощник из Motul Ромен Грабовски, прощаясь после интервью, отдал должное Насте: «Анастасия выступает на просто выдающемся уровне! Ребята, которые выступают в этой категории, — настоящие воины! Днём они преодолевают спецучасток, вечером чинят технику, ночью немножко спят и общаются с родными – а потом снова пора в бой. Это идеальные послы дакаровского бренда. Мы скрещивали пальцы, чтобы Анастасия добралась до финиша в Лиме!»

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