Отважный самурай или сбившийся с пути ронин? Чем интересен чемпионат Маркелова

Российское представительство в мировом автоспорте становится всё шире. Вслед за Формулой-1, Формулой-2 и вновь образованной единой Формулой-3 российский гонщик в этом году появится и в такой экзотичной для нашего болельщика серии, как японская Супер Формула. В канун старта нового сезона дальневосточной серии попробуем вкратце рассказать, что же она такое и «с чем её едят».

Техника

Недавно поклонников «Индикара» жёстко опустили на землю сухие цифры: американские Формулы на трассе в Остине оказались на 14 секунд – и приблизительно 15 процентов, если перевести на «квалификационный» язык, – медленнее болидов Ф-1. Аналогичные сравнения, к примеру, болидов Формулы-2 (в качестве примера используем свежие бахрейнские времена) дадут отставание «двушки» от «королевы» примерно в 10-11 процентов. Если же взять лучшее время, показанное в минувшем году на «Сузуке» машинами Супер Формулы («Сузука» – единственная «общая» трасса у двух серий), оно уступит времени поула Льюиса Хэмилтона лишь 9 с небольшим процентов.

Да, бесспорно, подобные сравнения не всегда объективны – учитывая различия в погоде, «прорезиненности» трассы и (особенно в случае «Индикара») степень «заточенности» той или иной техники под конкретные типы поворотов. Однако вывод можно сделать однозначный. Современные японские Формулы как минимум сопоставимы по темпу с болидами Формулы-2 – а в отдельных условиях могут их и превосходить. Поэтому, если брать в расчёт фактор чистой скорости, переход Маркелова в Супер Формулу – точно не шаг назад.

Теперь поконкретней. С 2014 года шасси для японской серии производит небезызвестная фирма «Даллара». И – что ещё важнее – 2019 станет годом, когда в Супер Формуле дебютирует машина нового поколения – SF19. Она немного тяжелее предшественницы – 660 килограммов разрешённого веса против 650 – и, по отзывам пилотов с предсезонных тестов, генерирует чуть больше прижима. Сердце японских машин – двухлитровые рядные «четвёрки», развивающие (по предварительным оценкам) 550-600 лошадей и оснащённые модным нынче турбонаддувом. Будучи моносерией с точки зрения шасси, Супер Формула в то же время активно разжигает вечное противостояние японских мотористов – «Хонды» и «Тойоты». Причём, что интересно, «Тойота» здесь не находится в роли догоняющей: за последние пять сезонов титул ушёл к представителю «Хонды» лишь однажды – в 2018-м.



Дозаправки в Супер Формуле разрешены, что даёт простор для тактической «фантазии» стратегов. Здешние пит-стопы могут показаться странными привыкшему к Формуле-1 зрителю: число людей, работающих с машиной, в японской Формуле ограничено пятью, поэтому смена резины зачастую превращается в аттракцион с прыгающими вокруг болида, словно ниндзя, механиками.



Что касается обгонов, то болиды предыдущего поколения SF14, не отличавшиеся высоким уровнем прижимной силы, зачастую заставляли пилотов ошибаться в среднескоростных виражах – потому размениваться позициями получалось и там. Думается, с новым шасси SF19 ситуация кардинально не изменится. Есть, впрочем, в японской серии и DRS, что позволяет разделываться с соперниками и по нынешней формульной «классике», на прямых. Ещё один атрибут современного автоспорта – «гало» – с нынешнего года теперь тоже здесь. «Самураи» – они, конечно, бесстрашные, но решения принимают в ФИА…

Трассы

Ещё один признак Супер Формулы как МОНОсерии – её категорический «невыезд» за пределы родной страны. В календаре сезона-2019 сплошь японские автодромы. Причём практически все из них поклонникам Формулы-1 знакомы. Откроется и завершится чемпионат на не нуждающейся в дополнительном представлении «Сузуке». Ну а между «Сузуками» зрители увидят гонки ещё на пяти автодромах. Это принимавшие этапы Формулы-1 «Фудзи Спидвей» и «Окаяма», а также известная по гонкам Индикара «Мотеги» и весьма культовая для японцев (и не только для них – здесь, например, феерил заглянувший в тогдашнюю «Формулу-Ниппон» молодой Михаэль Шумахер) «СпортлендСуго». Выбивается из общего ряда, пожалуй, лишь трасса «Автополис» близ Оиты. Но и её любители автоспорта могут без проблем найти и проехать, например, в многочисленных сим-рейсингах.

Гонщики

«Золотой век» японской серии пришёлся, пожалуй, на 90-е годы, когда она, известная ещё под названием «Формула-Ниппон», практически ежегодно подавала своих ярких выходцев «на повышение» в Формулу-1. Именно в Японии зажглись – пусть и не чемпионские – звёзды Хайнц-Харальда Френтцена, Эдди Ирвайна, Мики Сало и Роланда Ратценбергера. Спустя несколько лет заработал и чемпионский «конвейер»: победители серии Ральф Шумахер (1996) и Педро де ла Роса (1997) не затерялись впоследствии в главном автоспортивном пелотоне мира. Чуть менее удачно сложились карьеры других чемпионов, пытавшихся найти себя в Формуле-1 – Торы Такаги (2000) и Ральфа Фёрмана (2002).



С начала же нулевых японская формула стала постепенно превращаться в серию, куда европейские «гастролёры» заезжали всё реже, а их успехи на фоне местных «звёзд» становились всё бледнее. Два чемпионских титула не слишком блиставшего ранее в Ф-1 Казуки Накадзимы, а также отсутствие в списках призёров последних лет каких-либо известных европейскому «глазу» имён – пожалуй, лучшая характеристика. Супер Формула перестала быть значимой карьерной ступенью для перспективных пилотов, всё больше превращаясь в моносерию ещё и по национальной принадлежности выступающих спортсменов.



Нынешний «призыв» гонщиков, пожалуй, также не соответствует по степени звёздности приставке «Супер» в названии серии. Из знакомых по Формуле-1 имён здесь числятся лишь местные «легенды» – тот же Накадзима да Камуи Кобаяси. Из тех, кто «засветился» в Формуле-2, – также двое: Нирей Фукудзуми и Тадасуке Макино.



Впрочем, в последние годы европейцы едут гоняться в Японию несколько активнее, чем прежде. Катализатором активности во многом стал «Ред Булл». Вернее, «ссылка» в Супер Формулу в 2017 году их протеже Пьера Гасли. Взять титул француз тогда не смог (как и другой хондовский «ссыльный», Стоффель Вандорн годом ранее), однако для доктора Марко и Ко – во многом благодаря наметившемуся именно тогда сотрудничеству с «Хондой» — «дорожка» на восток оказалась успешно протоптана.



В 2019 году «прогуляться» той же тропой отправлен новый редбулловский рекрут – Дэн Тиктум. За его выступлениями в нынешнем сезоне серии наблюдать будет особенно интересно. Сдюжит – с большой вероятностью окажется в «Торо Россо», нет – спустя десяток лет поминай как звали. Впрочем, последний тезис касается, пожалуй, всех «гастролёров» Супер Формулы. Из 20 пилотов пелотона не японцев в этом году семеро. Помимо Тиктума и Маркелова это новозеландец Ник Кэссиди, испанец Алекс Палоу, француз Тристан Шарпентье, британец Харрисон Ньюи (да-да, сын того самого Эдриана), а также австриец Лукас Ауэр (племянник того самого… Бергера). У Ауэра, кстати, учитывая его недавние связи с «Форс Индия» и «Мерседесом» и недавнее включение в программу «Ред Булл», также есть неплохие шансы использовать японскую серию как карьерный «трамплин».

Маркелов: я стану первым российским гонщиком в истории чемпионата

Перспективы

Есть шансы на подобный трамплин, бесспорно, и у Маркелова. Но оптимизм здесь выскажем очень осторожный. В шахматах есть такое понятие, как цугцванг — когда любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. В подобном положении, пожалуй, сейчас оказываются почти все гонщики «европейской школы», приходящие гоняться в современную – многими недооцениваемую – Супер Формулу. Удастся «выстрелить» и побороться за чемпионство серии – пфф, а что ж не побороться-то, с этой «кучкой сбитых лётчиков»… Окажешься за задворках борьбы – ещё хуже: мол, совсем затерялся среди японских ноунеймов, можешь заканчивать карьеру в открытых колёсах. А меж тем, какими бы стереотипами о японском автоспорте ни мыслили многие обыватели, гонщики здесь сплошь и рядом никакие не ноунеймы, а опытнейшие бойцы, знающие назубок все местные трассы, весьма подкованные в работе с техникой (моторы, к примеру, в СФ используются те же, что и в японском чемпионате GT, и едва ли не половина японских пилотов СФ совмещает выступления в двух сериях), а ещё, безусловно, пользующиеся огромной поддержкой местных болельщиков.

Да, опыт последних лет показывает, что для дебютантов Супер Формулы адаптация к ней зачастую проходит весьма и весьма болезненно (упоминавшегося выше Пьера Гасли, например, можно легко выделить в качестве исключения). Команда, в которой оказался Маркелов – со звучным именем «Ле Ман», — относится к числу крепких середняков серии, но с учётом использования командами обновлённого шасси и небольшого теоретического преимущества «Тойоты» перед «Хондой» вполне способна и «выстрелить».



Сам Артём на предсезонных тестах не блистал, зачастую и вовсе замыкая временнЫе протоколы. Но скорость на одном круге и способность мгновенно адаптироваться к новой технике никогда и не были сильными сторонами Маркелова. А вот умение работать с резиной и, что важнее, проводить яркие гонки с множеством обгонов – напротив, ещё в GP2 стали визитной карточкой Артёма. Так что любовь японской публики весьма неординарный российский гонщик вполне способен снискать. А за ней – чем чёрт не шутит – может, последуют и спортивные успехи.

P.S. Япония – она ведь вообще для западного человека кажется немного сумасшедшей, дикой. Здесь и нереально сложный для изучения язык, и «дикости» местной корпоративной культуры, и не меньшая дикость культуры массовой – взять ту же знаменитую японскую рекламу. Поэтому одному из самых «диких» (читай, ярких – со спортивной точки зрения) персонажей российского автоспорта хочется пожелать в новом витке карьеры прежде всего именно яркости. Чтобы в Стране восходящего солнца автогоночная звезда Маркелова не погасла, а, напротив, засияла новыми красками. А ещё – говоря уже местными оборотами – чтобы спустя пару лет мы, фанаты автоспорта, говорили об Артёме Маркелове как об отважном самурае, а не сбившемся с пути блудном ронине.