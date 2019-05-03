«Шины в Формуле-1 меняются так сильно впервые за 50 лет»

В паддоке Гран-при Азербайджана корреспондент «Чемпионата» встретился с Марио Изолой — в эксклюзивном интервью глава автоспортивного отделения «Пирелли» рассказал об особенностях уличной трассы в Баку, сложностях «Хааса» и переходе на 18-дюймовые шины.



— Первый вопрос о трассе. Комбинация длинных прямых и узких уличных секций вынуждают инженеров поломать голову над балансом, а как такая конфигурация влияет на работу резины?

— Помимо конфигурации необходимо учесть гладкий асфальт — возможно, самый гладкий во всём чемпионате. Нагрузки, которые оказывает этот асфальт на шины, не слишком высоки, а потому и сцепление резины с полотном меньше — хотя пилотировать здесь необходимо очень точно. Думаю, что для инженеров команд самой главной задачей здесь является поиск баланса между передней и задней осями.

Также в Баку может случиться резкое изменение условий. Например, к концу квалификации температура упала на десять градусов — из-за этого на прямой шины — особенно передние — остывали ещё сильнее. А когда ты на такой скорости входишь в первый поворот на холодных шинах, очень легко заблокировать колёса и пропустить точку торможения, ведь разница в температуре шин в последнем повороте и к концу главной прямой — очень велика.



Думаю, гонщикам в такой ситуации было очень непросто извлечь весь потенциал машины. Им ведь ещё необходимо заботиться о состоянии шин, поскольку в определённых условиях на передней резине может возникнуть гранулирование. Вместе с этим необходимо не перегрузить задние — в Баку всё зависит от сцепления и тормозного пути, а потому нужно держать заднюю резину в порядке. И здесь это очень непросто.

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— К тому же тут очень ветрено — это тоже своего рода вызов?

— В прошлом году в Баку главное проблемой было гранулирование, но с этого года мы немного изменили шины — рабочий слой стал тоньше, чтобы предотвратить эти сложности. Судя по всему, всё получилось, поскольку тех проблем с гранулированием больше нет. Но теперь резина очень чувствительна к температуре, и если шины прогреты недостаточно, автомобиль начнёт сильнее скользить и сильнее разрушать.



Как я уже говорил, эта трасса оказывает на резину не слишком высокую нагрузку, в связи с чем её непросто прогреть. Необходимо, чтобы шина была прогрета в полном объёме, а в условиях холодного ветра это становится сложнее.

Марио Изола и технический директор Формулы-1 Росс Браун на открытии сезона в Мельбурне. Фото: Charles Coates/Getty Images Фото: Charles Coates/Getty Images

— Похоже, с этими новыми шинами возникли проблемы у «Хааса» — в квалификациях темп есть, но на длинных отрезках — падает. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

— Мне сложно судить, поскольку это связано с их шасси. Похоже, что в квалификации они быстры, но в гонке температура шин падает, за ней — сцепление, потому они и не могут выдавать ту же скорость. Им необходимо найти способ нагружать резину сильнее, поскольку она изначально спроектирована так, чтобы эффективнее всего работать при высоких температурах — это одно из главных отличий этой резины от шин для дорожных машин.

Автомобилю Формулы-1 сцепление необходимо сразу же, поэтому мы используем грелки: 80 градусов для задних, 100 — для передних, а на трассе работают они при температуре 100 и 120 соответственно. Если температура будет ниже — шины, не предназначенные для такого использования, не будут обеспечивать необходимого сцепления. Все без исключения инженеры в первую очередь заняты тем, чтобы придумать то или иное решение, которое позволит увеличить сцепление. Я убеждён, чтобы проблемы «Хааса» связаны с тем, что температура шин слишком низкая.



— А что вы думаете о грелках? Было бы вам интереснее создавать резину, которая не нуждается в них?

— Это в любом случае не наше решение. Мы поставляем резину в том числе в те серии, где нет таких грелок — в Формулу-2, например. Для таких чемпионатов мы разрабатываем шины, которые работают в диапазоне от 30 до 120 градусов. В Формуле-1 грелки есть, поэтому мы иначе подходим к созданию этой резины.



У нас есть определённое техническое задание в плане температур, при которых использование шин безопасно. В связи с этим, мы используем минимально возможное давление и максимальную температуру грелок — дальше всё зависит от самих команд. Использование грелок — это не наше решение.

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— С 2021 года в Формуле-1 будут использоваться новые 18-дюймовые шины, и у вас уже запланирована обширная программа тестов на так называемых «мулах». Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Да, Формула-1 решила перейти на 18-дюймовые шины, мы сказали: «Окей, мы сделаем такие». К тому же будут запрещены грелки, так что резина будет очень отличаться. Для нас это большой вызов, поскольку шины меняются так сильно впервые за 50 лет. Влияние будет очень большим.

Мы разработали план и сказали, что хотели бы начать тесты на трассе в сентябре 2019-го, поскольку необходимо около года на испытания и развитие продукта. У нас пять различных составов, а также дождевые шины — их разработка требует времени. Мы обратились ко всем командам с просьбой о постройке «мулов» для этих тестов — три команды откликнулись. Они немного переделают под новые шины автомобили сезона-2018 — поскольку шины станут больше в диаметре, то основные изменения коснутся подвески — и в первую очередь её хода, поскольку толщина резины уменьшится, а шина таким образом станет продолжением подвески. Плюс изменится дорожный просвет — с этим тоже связаны определённые нюансы.



Кроме того, командам будет необходимо переделать днище — я пока не знаю, как это скажется на прижимной силе автомобиля, но в будущем они планируют её уменьшить. Если всё пойдёт по плану, в сентябре мы начнём тесты и продолжим их в 2020-м.



Редакция благодарит компанию Acronis за помощь в организации интервью.