Сын Шумахера устроил завал в Монако. Врезался в девушку сзади

Во время заезда Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, спровоцировал затор и заблокировал трассу, из-за чего гонку пришлось прервать красным флагом. Это была первая в жизни гонка Мика на улицах Монте-Карло и до этого он шёл на неплохом пятом месте… «Чемпионат» рассказывает о сыне Красного барона, которого уже ждут в «Феррари».

Главная звезда молодёжных гонок

В октябре прошлого года Мик Шумахер финишировал вторым в Хоккенхайме и за одну гонку до конца сезона обеспечил себе титул чемпиона Формулы-3. В десяти первых заездах немец лишь дважды поднимался на подиум, изначально на него никто не ставил, но во второй половине чемпионата Мик невероятно прибавил, одержал несколько побед подряд и вырвался вперёд в турнирной таблице. И даже символично, что эта серия началась в Спа — там, где его отец дебютировал в Формуле-1 и начал выигрывать этапы Гран-при.



Это был настолько яркий прорыв, что соперникам сложно было поверить в скорость Шумахера. «Я не побеждаю, потому что у меня фамилия не та», — говорил протеже молодёжной программы «Ред Булл» Дэн Тиктум, которому вскоре пришлось брать слова назад. С тех пор Мик Шумахер стал главной звездой молодёжных гонок — к сыну великого Михаэля и ранее было приковано повышенное внимание, но теперь к громкой фамилии добавились превосходные результаты.

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В сезоне-2019 Мик дебютировал в Формуле-2. Эта серия отличается от других весьма коварной резиной, которую не так просто заставить эффективно работать, а затем сохранить до финиша. Кроме того, болиды Ф-2 — самые мощные, на которых немец когда-либо ездил. На этапе в Бахрейне Шумахер смотрелся достойно — шестое и восьмое места на очень абразивном асфальте. В Баку Мик прорвался на пятое место в спринте, хотя накануне — в основной гонке — допустил ошибку и сошёл с дистанции. На этапе в Барселоне скорости у немца не было — он не набрал очков и в обоих гонках уступил партнёру по команде Шону Гелаэлу.

Наконец, Формула-2 приехала в Монако и случилось это: Шумахер прорывался на свежих шинах и упёрся в Татьяну Кальдерон. Мик явно был быстрее, но колумбийская пилотесса не должна была уступать. Немцу не терпелось выйти вперёд, поскольку он заочно боролся за подиум, и в «Раскассе» Мик пошёл в атаку, хотя Кальдерон оставалась впереди и уже заходила на апекс. В итоге Шумахер врезался в колесо соперницы — удар получился не слишком сильным, но машину Кальдерон поставило поперёк трассы, а гонку пришлось останавливать.

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Не в этом году

Накануне субботнего спринта в Монако Мик Шумахер занимает 14-е место общего зачёта — так себе результат по любым меркам. Впрочем, нельзя сказать, что дела у Шумахера-младшего идут плохо: в Формуле-2 очень сложно поехать быстро без опыта, а Мик прежде не работал с шинами «Пирелли», которые сильно отличаются от тех, что были в Ф-3. Тем не менее Мик уже довольно быстр (квалифицировался шестым в Баку, четвёртым — в Монако) и неплохо работает с незнакомой резиной. В Бахрейне, когда практически у всех новичков возникли проблемы с износом шин, лучше всех выглядел именно Шумахер. И это важнее, чем «реверсивный» поул, упущенный им тогда в воскресенье.



Кроме того, для самого Мика, несмотря на ошибки, это был довольно сильный старт. Прежде ему нужно было время, чтобы адаптироваться к машине — и в Формуле-3, чемпионом которой он стал на второй год, и в гонках Формулы-4, где за два года он так и не выиграл титул. Также стоит добавить, что у других гонщиков Академии «Феррари» дела идут не лучше: Каллум Айлотт набрал столько же очков и занимает 13-ю строчку за счёт подиума в Барселоне, а у Джулиано Алези (сына Жана Алези) вообще нет очков — он на предпоследней позиции чемпионата.

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За чемпионский титул в этом году Мик вряд ли поборется — опытные Николас Латифи, Ник де Врис и Лука Гьотто оторвались от остальных пилотов. Однако главная задача немца — набираться опыта и слушать инженеров, чтобы в следующем году стать одним из претендентов на чемпионство. В конце концов, ранее в составе «Према» — именно за неё выступает сын Михаэля со времён Формулы-4 — уже сделала чемпионами Пьера Гасли и Шарля Леклера. Если получится ещё раз, то в 2021-м в Формуле-1 появится новый Шумахер.