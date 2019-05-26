«Феррари» всё дальше, Квят на пике формы. Итоги Гран-при Монако

«Мерседес» одержал шестую победу в сезоне, и хотя дубля на этот раз не получилось, Боттас всё равно поднялся на подиум, а команда увеличила отрыв в обоих чемпионатах — вне зависимости от результатов двух следующих гонок «Серебряные стрелы» останутся в лидерах. «Феррари», с одной стороны, добилась лучшего финиша в сезоне — Феттель занял второе место, с другой — это было наименее результативное выступление «Скудерии» в сезоне.

Эти и другие итоги Гран-при Монако — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Хэмилтон попортил нервы команде, но отстоял победу в Монако. Квят — 7-й Макс Ферстаппен до последнего круга держал Льюиса Хэмилтона под давлением, но так и не смог пройти британца.

Хэмилтон уходит в отрыв

Концовка Гран-при Монако сложилась для Хэмилтона немного нервно, но британец отстоял первое место и завоевал третью победу в Монте-Карло. Что более важно для борьбы за титул, Валттери Боттас — пока единственный соперник Льюиса — занял третье место и потерял не семь, а десять очков. В итоге разрыв между Хэмилтоном и Боттасом больше, чем когда-либо по ходу сезона — 17 очков.

Финн не позволял Льюису расслабляться в этом году, однако в субботу проиграл квалификацию, не сумев подготовить шины, а на старте остался позади напарника. Если бы «Ред Булл» сработали на пит-стопе Ферстаппена чище, Валттери наверняка остался бы вторым, но это слабое утешение — Боттас уже второй раз подряд теряет очки относительно Хэмилтона.

Следующий этап пройдёт в Монреале, где Льюис побеждал уже шесть раз, — там британец наверняка будет чувствовать себя куда увереннее, чем на последних кругах гонки в Монако (хотя к стратегам команды действительно есть вопросы). По ту сторону Атлантики Боттасу будет очень трудно вернуть инициативу, но о прекращении борьбы речи пока не идёт.

«Феррари» продолжает чудить. И это не самое плохое

Гран-при Монако стал наименее результативной гонкой «Феррари» в этом году — прежде Феттель с Леклером набирали по меньшей мере 20 очков. В Монте-Карло «Скудерии» придётся ограничиться 18 баллами — и всё из-за того, что ошибка стратегов фактически выключила из гонки Шарля Леклера. Монегаск предлагал совершить дополнительную попытку в первом сегменте, но инженеры положились на расчёты компьютера и решили остаться в боксах. В итоге, прорываясь с 15-го места, Леклер повредил автомобиль и вообще не добрался до финиша.

Выступление Феттеля, несмотря на итоговое второе место, навевает ещё больше скепсиса. В случае Себа крупных ошибок не было (со стороны команды — сам пилот расколотил носовой обтекатель за пару часов до квалификации), немец добился лучшего результата в сезоне, однако после финиша заявил, что по ходу уик-энда ни разу не ехал на максимуме и в принципе не мог как следует прочувствовать поведение автомобиля — и это даже хуже ошибок.

После Гран-при Бахрейна, несмотря на проблемы и потерянную победу, в «Феррари» могли хотя бы положиться на свою скорость, но в двух последних гонках SF90 и близко не могла бороться с «Мерседесом» и уступала «Ред Булл». С таким темпом даже без ошибок стратегов титула Маранелло не видать.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2.

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 82

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78

5. Шарль Леклер («Феррари») — 57

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 32

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 18

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13…

12. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 137 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1203. Себастьян Феттель («Феррари») — 824. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 785. Шарль Леклер («Феррари») — 576. Пьер Гасли («Ред Булл») — 327. Карлос Сайнс («Макларен») — 188. Кевин Магнуссен («Хаас») — 149. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1310. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13…12. Даниил Квят («Торо Россо») — 9.

«Макларен» прогрессирует

В Монако «Макларен» был далеко не самой быстрой машиной середины пелотона, однако надёжная и просчитанная тактика вывела Карлоса Сайнса на шестое место в гонке и седьмое — в чемпионате. «На протяжении уик-энда у нас были проблемы с балансом, но на старте мне удалось пройти обе „Торо Россо“, — поделился испанец. — Квята я прошёл снаружи третьего поворота — и думаю, что это был лучший обгон в моей жизни».

В трёх последних гонках «Макларен» набрал 22 очка — больше только у топ-команд. Отрыв от ближайшего конкурента в борьбе за четвёртое место Кубка конструкторов — «Рейсинг Пойнт» — составляет 13 баллов — и это довольно много, учитывая, что за одну гонку никто из середняков столько в этом году не набирал. MCL33 постепенно становится послушным и предсказуемым и позволяет гонщикам атаковать в полной мере, а команда после стольких лет неудач стабильно прогрессирует.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 257 очков

2. «Феррари» — 139

3. «Ред Булл» — 109

4. «Макларен» — 30

5. «Рейсинг Пойнт» — 17

6. «Хаас» — 16

7. «Торо Россо» — 16

8. «Рено» — 14

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Уильямс» — 0.

Команда Квята показала силу

Седьмое место в Монако — лучший финиш Квята со времён его подиума в Китае в 2016-м, предпоследней гонки в составе «Ред Булл». И в принципе в этом результате нет ничего сверхъестественного — просто «Торо Россо» и сам россиянин продемонстрировали свой истинный темп и не допускали по ходу уик-энда ошибок. В итоге Квят отыграл четыре позиции в чемпионате и сейчас идёт 12-м.

«Во время машины безопасности мы решили остаться на трассе. Это определило нашу гонку, — рассказал после финиша Квят. — Сейчас я вожу машину лучше, чем когда-либо в жизни. Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьёмся ещё более высоких результатов».

Очень здорово выступил и Александер Албон: для дебютанта отработать в своём первом Монте-Карло вторым номером — это уже успех. Двойной финиш в очках в итоге принёс «Торо Россо» 10 очков и седьмое место Кубка конструкторов. До «Рейсинг Пойнт» и «Хааса» теперь рукой подать.

Лучший результат Квята за три года! Хотя можно было ещё лучше Даниил отлично отработал в квалификации и зрело провёл гонку, показав лучший результат в карьере за рулём “Торо Россо”.

«Хаас» и «Рено» всё проиграли

Уик-энд в Монако начинался для «Хааса» и «Рено» очень многообещающе: Кевин Магнуссен стартовал с пятой позиции, а Даниэль Риккардо, разобравшись в машине, квалифицировался седьмым и за счёт штрафа Гасли начинал гонку с шестой позиции. И для обоих она закончилась бесславным финишем. Разве что Дэн из-за пенализации Грожана «затащил» пару очков — Магнуссен и вовсе остался 12-м, в круге позади лидера.

Причиной провала обоих стал пит-стоп в режиме сейфти-кара. В обеих командах рискнули, ориентируясь на лидеров, но не учли, что ранняя постановка отбросит пилотов в трафик, выбраться из которого в Монте-Карло невозможно. Это, должно быть, очень обидный исход для обеих команд — ведь и у «Хааса», и у «Рено» был темп, не возникало проблем ни с шинами, ни с надёжностью, но относительно «Макларена» и «Торо Россо» было упущено много очков.