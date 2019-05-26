Лучший результат Квята за три года! Хотя можно было ещё лучше

Перед гонкой

После успешного выступления в Барселоне на Монако у поклонников Квята были определённые надежды: трассы в Каталонии и Монте-Карло имеют немало общего, да и болиды “Торо Россо” традиционно недурно смотрелись на узких извилистых трассах. Тренировки в четверг эти надежды изрядно пошатнули — Квят ни одну из сессий не завершил в десятке, а во второй и вовсе проиграл партнёру по команде Албону.

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Но, имея свободную пятницу, в “Торо Россо” поправили настройки на машине россиянина, и он поехал не хуже Албона. Утром в субботу обе машины “телят” попали в десятку, причем Квят оказался аж седьмым. И уже первый сегмент квалификации доказал, что этот результат не был случайным. И Квят, и Албон довольно уверенно шли по сегментам, добравшись до решающего, ни разу по сути не побыв на грани.



Казалось, Квят даже может побороться за статус “лучшего из остальных”, однако в Q3 конкуренты прибавили сильнее. В итоге — восьмое место позади Магнуссена и Риккардо, но впереди Сайнса и Албона. А потом в подарок прилетел ещё и штраф Гасли, подвинувший Даню на позицию вверх. Когда стартуешь в Монако седьмым, вылететь из очков можно только при большой неудаче.

Хэмилтон отобрал у напарника поул в Монако, «Феррари» подставила Леклера Хэмилтон в очной дуэли переиграл Боттаса в главной квалификации сезона, а «Феррари» снова провалилась. Квят опять в топ-10.

Гонка

Старт Даниилу не удался — вперёд прорвался не только Гасли, но и Сайнс, отправив россиянина на девятое место. Дальше и Квят, и все его обогнавшие выстроились в паровозик, машинистом которого выступил Дэн Риккардо. Австралиец проигрывал лидерам по три секунды с круга и собрал за собой пять машин.



После того как Шарль Леклер спровоцировал выезд сейфти-кара, Квят оказался в числе решивших не заезжать в боксы (это было крайне мудрое решение) и отыграл пару позиций, вернувшись на седьмое место. Ещё пару позиций Даниил отыграл через два десятка кругов, когда в боксы отправились Гасли и Сайнс. За счёт оттянутой остановки у россиянина был шанс оказаться впереди «Макларена» — не хватило совсем чуть-чуть! Вернее, наоборот передержали Даниила лишний круг.

Гран-при Монако Формулы-1: Квят впереди Албона Фото: Eric Alonso/MB Media/Getty Images

Вернувшись на восьмое место, Квят упёрся в Сайнса и не предпринимал серьёзных попыток для атаки. «Макларен» ехал так медленно, что Гасли спокойно оторвался почти на десяток секунд, а Албон быстренько подъехал к Дане сзади. По одной позиции всей тройке позволил выиграть пит-стоп Грожана, который первый раз остановился на 51-м круге.



Как итог – седьмое место, лучший результат в “Торо Россо”. Лучший результат со времен того самого Гран-при Китая-2016. Ждать большего в Монако, пожалуй, не стоило.

Хэмилтон попортил нервы команде, но отстоял победу в Монако. Квят — 7-й Макс Ферстаппен до последнего круга держал Льюиса Хэмилтона под давлением, но так и не смог пройти британца.

После гонки

Вторая подряд успешная гонка плюс лучший результат за три года — такие успехи должны явно воодушевить поклонников Квята. Однако не стоит забывать, что трассы в Барселоне и Монако были удобны для болидов “Торо Россо”. А следующая гонка пройдёт в Канаде, где требования к машинам и моторам совсем другие.

Тем не менее не самый удачный старт сезона Даниил оставил позади, обошёл своего напарника по команде в личном зачете и явно набрался уверенности. Кроме того, гонка в Монако показала те самые перемены в характере Квята, о которых сам он говорил перед сезоном.

Раньше Даниил был известен своей нетерпеливостью и несдержанностью. В Монако же Квят провел гонку зрело, явно стараясь набрать побольше очков, но рискуя сверх необходимого. Такой Даниил, может, будет реже радовать яркими маневрами. Но вот очков набирать будет наверняка побольше.

Цитата

«Мне понравилась гонка. Команда выжала максимум из этой возможности. Единственный не очень приятный момент был в конце первого сектора, когда Карлос Сайнс решился на довольно рискованный манёвр и прошёл меня. Ещё один момент с Сайнсом у меня был, когда я выезжал на трассу после своего пит-стопа. Было очень близко, мне не хватило буквально корпуса машины, чтобы быть впереди.

После того как Карлос уехал на пит-стоп, мой первый круг на чистой трассе был очень крутым, а потом шины начали уходить. Надо проанализировать всё. Возможно, если бы пошли на пит-стоп после одного круга, а не двух, остались бы впереди. Но это неточно. В любом случае команда сделала максимум.



Когда на трассу выехала машина безопасности, мы с командой решили остаться на трассе. По сути, это решение сделало нашу гонку. Шины были в очень хорошем состоянии, поэтому не было смысла менять их. В итоге вышло именно так, как мы планировали. Всё выглядит оптимистично в преддверии следующих гонок. Главное – не останавливаться в прогрессе мне самому и машине».