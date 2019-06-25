На сликах к дождевой победе: как погода повлияла на борьбу в СМП РСКГ

Даже без капризов погоды «Смоленское кольцо» бросает участникам российского «кольца» серьёзный вызов, потому что пилотам надо безошибочно проходить круги по техничной трассе под Дорогобужем. А технике надо без поломок выдержать весь уик-энд, что само по себе нелегко даже без помарок со стороны гонщиков.

Взять, например, класс «Супер-продакшн». Вроде бы в сухой субботней гонке пилоты Lada Sport Rosneft уверенно довели заезд до победного дубля (тольяттинец Владислав Незванкин победил, а петербуржец Андрей Петухов финишировал вторым), зато за их спинами кипело очень острое сражение. Например, напарники по Sofit Racing Team сначала бились за подиум, а потом столкнулись между собой и вынуждены были прорываться из конца пелотона. Затем две машины Delphi Technologies RHHCC R.T. устроили междусобойчик и, хотя всё обошлось без столкновений, снова произошли потери: Николай Виханский сошёл из-за отказа мотора, а Александр Гармаш лишился подиума, упустив третье место после рестарта. А его причиной стало появление автомобиля безопасности после того, как трассу не поделили Евгений Мейтес и Василий Владыкин. В итоге клетчатый флаг увидели всего четыре машины «Супер-продакшн»!

Воскресная гонка поставила всех пилотов в сложное положение ещё до старта: по небу гуляли тучи, а асфальт оставался влажным после дождя, так что встал вопрос о выборе шин. В итоге все, кроме Дмитрия Лебедева, отправились в гонку на дождевой резине. Казалось бы, не на что рассчитывать на мокрой трассе пилоту заднеприводного Subaru BRZ, но именно японское купе первым пересекло финишную черту и принесло дебютную победу в сезоне своему пилоту!



У трёх гонщиков не выдерживали шины, что вынудило их не по одному разу заезжать на пит-стопы (достаточное редкое в СМП РСКГ явление). У остальных покрышки хоть и держались, но на подсыхающем асфальте не позволяли пилотам противостоять темпу единственного автомобиля, стартовавшего на сликах — представитель Sofit Racing Team стремительно нагонял дуэт заводских пилотов тольяттинской команды. Первым в борьбе пал Петухов, а на самом последнем круге победу отдал из своих рук и Незванкин. И этот триумф Лебедева стал настоящей иллюстрацией поговорки о риске и шампанском.

В «Туринг-Лайте» скучать тоже не приходилось ни одному из пилотов. В первой гонке Родион Шушаков сам решил себе осложнить путь к победе, вылетев с трассы и проведя всю дистанцию в догоняющих за лидером Айдаром Нуриевым. Но пилот Ravon Racing Team в очередной раз стал жертвой Ravon Nexia R3 — седан сломался за круг до финиша, пустив Шушакова к победе, а Романа Голикова на его Lada Granta ко второму месту.



Правда, узбекская марка без подиума всё равно не осталась — Ефим Гантмахер смог прорваться на третью позицию, получив заветный кубок. Вдобавок после финиша судьи признали победителя заезда виновником столкновения с Голиковым — пилота Peugeot 208 наказали, а все остальные отыграли по позиции: Голиков стал первым, Гантмахер — вторым, а на третью позицию поднялся Александр Сальников на Hyundai Solaris.



Что интересно, воскресная гонка как под копирку повторила результаты субботнего старта «Туринг-Лайта». Шушаков выиграл (и на сей раз сохранил за собой победу), опередив Голикова и Гантмахера. А Нуриев опять сошёл по вине двигателя! Только на сей раз Ravon Nexia R3 испустила дух не на предпоследнем, а на самом первом круге дистанции — похоже, что создателям гоночной версии узбекской машины есть ещё над чем работать в плане надёжности…

Зачёт S1600 на фоне остальных категорий казался этакой тихой гаванью смоленского этапа СМП РСКГ, но пожаловаться на отсутствие событий в обеих гонках могли разве что пилоты Lada Sport Rosneft, которые записали на свой счёт два победных дубля. В субботу, стартовав с первого ряда на сухой трассе, первым к финишу пришёл Владимир Шешенин, а вторым стал Михаил Митяев. В воскресенье, уже на мокром покрытии, оба пилота на Lada Granta быстро прорвались с пятой и шестой позиций в лидеры пелотона — Митяев выиграл, а Шешенин финишировал следом. Зато напарники порадовали болельщиков красивой борьбой друг с другом.

Остальным гонщикам пришлось сражаться лишь за третье место — и в этой битве не обошлось без аварий, но особо на результат это не повлияло. Просто потому, что и в первый день, и во второй бронзовым призёром СМП РСКГ в S1600 становился Руслан Нафиков на KIA Rio X-Line команды Akhmat Racing. А вот Максиму Кадакову не очень повезло. Известный журналист, дебютировавший в рамках проекта Lada Sport Rosneft за рулём гоночного хэтчбека на третьем этапе СМП РСКГ, в субботу стал 13-м в классе, а в воскресенье сошёл после аварии на первом круге.

А вот в «Туринге» не было и намёка на скуку! Первую гонку блестяще выиграл представитель Lukoil Racing Team Андрей Масленников. Его Cupra TCR была быстрейшей и в квалификации, обеспечив пилоту поул, и на протяжении всего заезда. Стартовавший вторым Павел Кальманович на Audi RS3 LMS уверенно шёл к «серебру», но досадная помарка за три круга до финиша отбросила его за пределы топ-5. В итоге в плотном сражении четырёх гонщиков сильнейшими стали Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS) и Клим Гаврилов (Audi RS3 LMS) из команды Carville Racing.

В воскресенье свой вклад в накал и без того острой борьбы внесла погода. Несмотря на начавшийся дождь, Дмитрий Брагин на своём Hyundai i30N TCR выиграл старт, а вот за его спиной прорывами отметились Иван Лукашевич, стартовавший на таком же хэтчбеке с восьмой позиции и ставший третьим, а также Кирилл Ладыгин, который с девятого места вывел свою Lada Vesta Sport TCR на второе.

Вскоре гонщик Lada Sport Rosneft возглавил гонку, затем заезд был нейтрализован машиной безопасности — столкнулись Масленников и второй пилот тольяттинской команды Михаил Грачёв. Часть пилотов побывала в боксах, перейдя со сликов на дождевую резину, что сыграло на руку Кальмановичу. Павел под занавес дистанции смог вернуться в топ-3, обойдя Лукашевича на последнем круге, и составил на подиуме компанию победителю Ладыгину и финишировавшему вторым Брагину.



Интересно, оказались бы такими же зрелищными заезды третьего этапа СМП РСКГ в Смоленске, если бы не погода? А вот следующий гоночный уик-энд российского «кольца» точно будет интересным — в середине июля четвёртый этап СМП РСКГ пройдёт в Казани, а местная трасса «Казань Ринг» неизменно обеспечивает остросюжетную борьбу во всех классах.