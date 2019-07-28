Сумасшествие в Германии! Квят — на подиуме!

Ждали — получите! Наконец-то в Формуле-1 вновь прошла дождевая гонка. Прогноз погоды не обманул: воскресный «Хоккенхаймринг» встретил гонщиков дождём. Гоночная дирекция, конечно, немножко испугалась и решила отправить пилотов на трассу позади сейфти-кара. Однако слава новому спортивному регламенту: когда все убедились, что условия адекватные, дали полноценный старт с места.

Первая авария от Переса

Здорово стартовал Кими Райкконен — с пятого места на третье. А вот оба гонщика «Ред Булл» провалились. И если Ферстаппен локально (на четвёртую позицию со второй), то для Гасли первый круг превратался в настоящую катастрофу, и он вылетел из топ-10. Зато в полном порядке был Хюлькенберг: боевой первый круг вывел немца с девятого места аж на пятое. Впереди же остались два «Мерседеса».



Первого инцидента долго ждать не пришлось: Перес потерял контроль над машиной и докатился до стены. Выезд сейфти-кара стал для всех сигналом: пора переходить с дождевых шин на промежуточные. Рискнуть решили Магнуссен, Стролл и ещё несколько пилотов. Ставка не сыграла: как только машина безопасности освободила пилотов, Кевин и компания стремительно откатились назад и всё равно поехали в боксы за новым комплектом покрышек.

Впереди сформировалось трио из двух «Мерседесов» и Ферстаппена. Боттас словно прикрывал лидера, постепенно от него отставая. Не сказать, что Валттери сильно блокировал Ферстаппена, но однажды Макс чуть не потерял машину, подъехав на торможении слишком быстро, и чуть отстал.



Сгоревший двигатель Риккардо вызвал появление виртуального сейфти-кара. На него отреагировали Леклер и Хюлькенберг, которые надели свежий комплект промежуточных шин. Шарль действительно поехал быстрее всех и начал догонять тройку лидеров, Хюлькенберг тоже быстро отыграл обратно позицию у Кими (финн потерял несколько мест во время первой волны пит-стопов), но всё же был не так шустр.

Хэмилтон теряет лидерство

Но это всё было мелочи. Жара пошла, когда гонщики начали рисковать и переходить на слики. Феттель начал показывать «зелёные» сектора и спровоцировал пит-стопы конкурентов. Тут вновь зарядил дождь — и многие, включая лидеров, начали ошибаться. Макс обошёлся разворотом на 360 градусов, а вот другим пришлось хуже. Леклер в последнем повороте съехал с трассы, так и не нашёл сцепления и уехал в отбойники. Машина зарылась в гравии — сход!



Дирекция гонки выпустила сейфти-кар, но и в такой ситуации по соседству с «Феррари» чуть не припарковался Хэмилтон. Он тоже задел отбойник, сломал антикрыло, но не застрял и тут же заехал в боксы. Но были сразу две проблемы: во-первых, в «Мерседесе» были абсолютно не готовы, долго искали запасное антикрыло и решали, какие ставить шины. Во-вторых, Хэмилтон заехал на пит-лейн уже после ограничительного колышка и заработал пятисекундный штраф. Боттас тоже успел перейти на слики — и в итоге был вынужден практически последним тоже ехать в боксы.



Как итог — лидерство Ферстаппена, вторым идёт Хюлькенберг (стойкий немец не соблазнился сликами и был прав), далее Боттас, Албон и только потом Хэмилтон. Феттель шёл девятым, Квят — 11-м.

Прорыв Квята!

Но вскоре выяснилось, что все предыдущие события скорее прелюдия к главному блюду. Спусковой крючок нажал Хюлькенберг. Он успел пропустить два «Мерседеса», но комфортно ехал четвёртым, когда не удержал машину в последнем повороте и вызвал очередной сейфти-кар. Когда машина безопасности уже засобиралась в боксы, Стролл и Квят решили рискнуть и снова перейти на слики. Моментально выяснилось: гениальное решение! Уже спустя круг в боксы ринулись все остальные, и в итоге Лэнс даже вышел в лидеры гонки, опережая Ферстаппена, а Квят шёл третьим.



Макс оперативно опередил «Рейсинг Пойнт», а затем с канадцем сумел справиться и Даниил — неужели быть подиуму?! Сзади подбирался Боттас, но Валттери никак не мог совладать со Строллом и в итоге разбил машину! Полный провал для «Мерседеса», учитывая, что у Хэмилтона совершенно не работали шины — после аварии напарника он поехал в боксы ещё раз и очутился последним.

До финиша гонки Феттель всё-таки успел лишить Стролла подиума, а Квята оттеснить на третью позицию. Но это не так принципиально — есть третий подиум Даниила в карьере и первый в составе скромного «Торо Россо»! Невероятно, ведь до какого-то момента гонка Квята выглядела если не безнадёжной, то близко к этому. Но отличное тактическое решение команды и блестящий пилотаж Даниила на сыроватой трассе на сликах принесли великолепный результат!



Отдадим, конечно, должное и пилотам, составившим Квяту компанию на подиуме. Макс относительно уверенно победил (помним про его разворот), а Феттель прорвался на второе место с 20-го. Позади Стролла в очковой зоне Сайнс, Албон, Райкконен, Джовинацци, Грожан и Магнуссен. Хэмилтон только 11-й — невероятный провал.

Ещё один провал, кстати, подкараулил в самом конце Гасли. Он атаковал Албона, но Алекс резко свернул вправо и заблокировал «Ред Булл». Пьер врезался в «Торо Россо» и уехал в зону безопасности, где и остался. Крайне несвоевременный сход на фоне прорыва Квята!

Квят рассказал, что стал отцом в ночь перед гонкой

Германия, это было круто! Хюлькенберг, спасибо за невероятную концовку. Жаль, что опять ценой собственного подиума.