Ферстаппен впервые на поуле! Гасли разгромлен, но и Квят — 13-й

Первый поул Ферстаппена
Ещё до старта гоночного уик-энда главным фаворитом Гран-при Венгрии называли «Мерседес», но в пятничных тренировках «Ред Булл» и «Феррари» отстали от «Серебряных стрел» всего на пару десятых, а в субботу утром лидеров и вовсе разделили лишь несколько сотых. Таким образом, все три топ-команды рассчитывали побороться за поул-позицию.
В первом сегменте лучшим временем отметился Макс Ферстаппен, опередивший «Мерседесы» на четверть секунды. Пилоты «Феррари» расположились чуть дальше, но главной проблемой стал вылет Шарля Леклера — монегаск потерял машину в последнем повороте и врезался в отбойник задней частью, разрушив антикрыло. Впрочем, к старту второй части сессии механики восстановили автомобиль. Во второй части все пилоты топ-команд выступили на «медиуме», а потому будут стартовать на более жёсткой резине.
Решающая же борьба традиционно началась в финальном сегменте — первыми свои круги проехали «Мерседесы»: Боттас на одну сотую опередил Хэмилтона. Но вскоре обоих пилотов «Серебряных стрел» опередил Макс Ферстаппен с новым рекордом трассы — 1:14.958. Феттель и Леклер дотянуться до голландца не смогли, проиграв по четыре десятых секунды.
Во второй попытке Макс Ферстаппен снял ещё почти полсекунды со своего времени — 1:14.572. «Мерседес» смог прибавить, но Валттери Боттасу не хватило 18 тысячных секунды — финн так и остался вторым, а Льюис Хэмилтон занял третье место. Пилоты «Феррари» тоже прибавили, но сохранили четвёртую и пятую позиции — Леклер впереди Феттеля. Пьер Гасли показал шестое время — отставание француза от времени поула составило почти девять десятых.
У «Макларена» «полудубль»
Лучшими из остальных стали пилоты «Макларена» — Ландо Норрис квалифицировался седьмым, опередив Сайнса на пять сотых. Оранжевые машины таким образом завоевали своего рода дубль среди середняков. Ромен Грожан показал девятое время, но довольно много уступил Норрису — более двух десятых. Замкнул топ-10 Кими Райкконен.
Одиннадцатым квалифицировался Нико Хюлькенберг, лучший представитель «Рено». Немец боролся за выход в финал, но в последних попытках в Q2 почти никому улучшить не удалось. Так, не улучшили Александер Албон и Даниил Квят — пилоты «Торо Россо» расположились на 12-м и 13-м местах. Не смог прибавить и Антонио Джовинацци, занявший в итоге 14-ю позицию.
Наконец, на 15-й строчке квалификацию закончил Кевин Магнуссен. Датчанин слабо проехал первую попытку, пожаловавшись на отсутствие сцепления — но это время так и осталось для него лучшим. В итоге в Q2 Магнуссен проиграл напарнику более семи десятых секунды.
Рассел почти в Q2
Неожиданно высокий результат на «Хунгароринге» показал Джордж Расселл — дебютант вытащил «Уильямс» на 16-е место, а если бы нашёл ещё пять-шесть сотых, то мог бы пробиться и во второй сегмент. Британец опередил обоих гонщиков «Рейсинг Пойнта» — Серхио Перес показал 17-е время, Лэнс Стролл остался только 19-м — это худший результат канадца в сезоне.
Главной же сенсацией первого сегмента стал вылет Даниэля Риккардо. В оправдание австралийца можно сказать, что в последнем повороте быстрого круга он упёрся в разгонявшийся «Рейсинг Пойнт». Так или иначе, Риккардо проиграл Хюлькенбергу почти полсекунды и впервые в сезоне не добрался до Q2. Замкнул протоколы Роберт Кубица — поляк оказался на 1,3 секунды медленнее Расселла.
Гран-при Венгрии стартует в воскресенье 4 августа в 16:10 по московскому времени.
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