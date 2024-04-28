Экс-пилот Ф-1: нужен ли Ньюи в «Феррари»? Это король инженеров

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе прокомментировал слухи о том, что его товарищ, именитый британский конструктор Эдриан Ньюи может перейти из «Ред Булл» в «Феррари».

«Нужен ли он «Феррари»? Абсолютно, он – король инженеров. Если Эдриан перейдёт, мы победим. Я отлично знаю его, мы дружим. За годы в «Уильямсе» у нас сложились прекрасные отношения. И я знаю, что он счастлив в Англии.

Я читаю газеты и узнаю, что он покидает «Ред Булл» и, возможно, переходит в «Феррари». Я был бы очень этому рад, тогда бы мы виделись чаще. И там, где он появляется, побеждают», — приводит слова Патрезе издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее друг Ньюи, итальянский гонщик Иван Капелли, назвал два условия для его перехода в «Феррари».