«Феррари» смогла! Леклер вырвал у «Мерседеса» поул, у Квята всё плохо

Третий подряд поул Леклера
Перед стартом уик-энда специалисты в один голос называли фаворитами Гран-при Сингапура «Мерседесы» — медленные повороты уличной трассы не очень подходят машинам «Феррари». Тем не менее в субботней тренировке Шарль Леклер, потерявший много времени в пятницу из-за проблем с трансмиссией, перехватил инициативу и проехал круг на две десятых быстрее Льюиса Хэмилтона.
В первом сегменте квалификации быстрейшими вновь стали пилоты «Мерседеса» — Боттас на четверть секунды опередил Хэмилтону и почти семь десятых «привёз» Леклеру. Зато во второй части гонщики «Феррари» оказались почти на три десятых быстрее соперников.
В Q3 первый ориентир установил Феттель — 1:36.437. Боттас и Хэмилтон проиграли по секунде, Ферстаппен — четыре десятых, Леклер — три. Так по итогам первых попыток на промежуточной поул-позиции расположился немец.
Во вторых попытках первым на трассу вновь поехал Себ, однако он уже с первого сектора начал терять время и в конце концов бросил круг. А вот Шарль Леклер продолжил атаковать и проехал круг за 1:36.217 — на две десятых быстрее Феттеля. Льюис тоже ехал на грани и поставил рекорд третьего сектора, но немного уступил Леклеру и остался вторым, подвинув Феттеля на третью строчку.
На четвёртом месте квалифицировался Макс Ферстаппен, Валттери Боттас замкнул пятёрку сильнейших, а шестую позицию занял Александер Албон — он уступил Ферстаппену почти шесть десятых секунды.
«Макларен» быстрее «Рено»
В сражении середняков в этот раз доминировали «Макларен» и «Рено». Лучшим, как и в тренировках, стал Карлос Сайнс — седьмое место, а вот Ландо Норрис поддержать напарника не смог и остался только десятым, пропустив обоих пилотов «Рено». Любопытно, что Даниэль Риккардо, который в пятницу испытывал проблемы и уступал Хюлькенбергу, смог собраться и опередил напарника.
Позади них — 11-м — квалифицировался Серхио Перес, но из-за штрафа за замену коробки передач мексиканец будет стартовать лишь с 16-й позиции. Таким образом по одному месту отыгрывают Джовинацци и Гасли — у последнего был контакт со стеной в последней попытке. На одну строчку поднимется и Кими Райкконен — он квалифицировался 14-м и впервые с этапа в Сильверстоуне уступил напарнику. На 15-й позиции расположился Кевин Магнуссен — «Хаас» в этот уик-энд откровенно не едет, а в последней попытке датчанин и сам не смог улучшить.
Квят выбыл в Q1
Даниил Квят уже во второй раз в трёх последних квалификациях выбыл в первом сегменте. В первой попытке россиянин показал время 1:39.957, а во второй уступил сам себе десятую секунды и откатился на 16-е место. Это уже пятый вылет россиянина в Q1 в этом сезоне.
На 17-й позиции расположился Лэнс Стролл — канадец прибавил под клетчатым флагом, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше Q1. Улучшил и Ромен Грожан, но по ходу своего быстрого круга француз зацепил отбойник и занял лишь 19-е место — позади только пара пилотов «Уильямса». Джордж Расселл в 15-й раз опередил Роберта Кубицу.
Гран-при Сингапура стартует в воскресенье 22 сентября в 15:10 по московскому времени.
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