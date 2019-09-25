Два Шумахера и пять россиян. Что будет на Гран-при России Формулы-1

Даниил Квят, битва Шварцмана за титул чемпиона Формулы-3, мощный десант россиян в Формуле-2, концерт «Ленинграда» — и это ещё не всё!

До начала Гран-при России Формулы-1, который уже в шестой раз пройдёт на «Сочи Автодроме», осталось всего несколько дней. У настоящего болельщика уже забронированы авиабилеты и жильё. Если же нет — срочно торопитесь! Ну и самое время узнать, что и когда ждёт гостей трассы в предстоящие выходные. В конце концов, помимо гонок Формулы-1 болельщики увидят этап Формулы-2 с участием троих российских пилотов, а также решающее сражение Роберта Шварцмана за титул чемпиона Формулы-3.

В Сочи очень трудно обгонять — гонщики Ф-1 знают, что поменять. Девять схем Мы спросили у пилотов Формулы-1, что стоит поменять на «Сочи Автодроме». Некоторые идеи очень радикальные — со сносом стадионов.

Четверг: автограф-сессии и прогулка по пит-лейн

Уик-энд Формулы-1 традиционно начинается в четверг. Уже в девять утра для болельщиков будет открыт проход на пит-лейн: до 12:30 зрители смогут погулять вдоль боксов и посмотреть, как механики команд готовятся к соревнованиям. Поскольку прогулка по пит-лейн пользуется большой популярностью, рекомендуем не откладывать поход на неё в последний момент — лучше сразу занять очередь.

Кроме того, в четверг пройдёт автограф-сессия пилотов Формулы-1. Начало — в 15:50, но лучше прийти на Центральную площадь пораньше, иначе можете долго простоять в очереди, но так и не получить автографа любимого пилота — желающих довольно много.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Как скоротать время между прогулкой по пит-лейну и автограф-сессией? В четверг начнут работу экспозиции Сочи Авто Спорт музея, а также фан-зона Формулы-1, в которой расположены симуляторы и магазины с сувенирами. Ну и уже в четверг стартует Фестиваль драйва и моторов, на котором болельщиков ждут выступления дрифтеров, стант-райдеров и мотофристайлеров.



А любители хоккея вечером могут заглянуть в дворец спорта «Большой», где в 19:30 начнётся матч между местным клубом «Сочи» и московским «Динамо». Только не забудьте позаботиться о билете на игру.

Расписание на 26 сентября, четверг:

9:00 — 19:00. F1 FanZone

9:00 — 12:30. Прогулка по пит-лейн

15:50 — 17:45. Автограф-сессия пилотов Формулы-1

19:30. ХК «Сочи» — ХК «Динамо» (Москва). «Большой».

Пятница: первые заезды

Первые заезды в рамках уик-энда пройдут в пятницу — две сессии свободных заездов Формулы-1, 40-минутные тренировки Формулы-2 и Формулы-3, а также квалификации гонок поддержки. В перерывах между заездами — с двух часов дня — на Центральной площади пройдёт автограф-сессия пилотов Формулы-2.



На ней можно будет подписать сувенир у Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира, или одного из троих россиян: Никиты Мазепина, Артёма Маркелова, который заменяет в «Ардене» погибшего Антуана Юбера, или выступавшего в Ле-Мане и гонках на выносливость Матевоса Исаакяна — он сядет за руль вместо восстанавливающегося Хуана-Мануэля Корреа. Представительство отечественных пилотов в Формуле-2 в этот раз будет как никогда обширным.



В пятницу также продолжится развлекательная программа уик-энда, включающая в себя Фестиваль драйва и моторов и F1 Fanzone, а её кульминацией в этот день станет концерт группировки «Ленинград» — он стартует в 20:00.

Расписание на 27 сентября, пятница:

9:00 — 19:00. F1 FanZone

8:20 — 9:05. Тренировки Формулы-3

9:30 — 10:15. Тренировки Формулы-2

11:00 — 12:30. Первая тренировка Формулы-1

13:00 — 13:30. Квалификация Формулы-3

14:00 — 14:30. Автограф-сессия пилотов Формулы-2

15:00 — 16:30. Вторая тренировка Формулы-1

17:00 — 17:30. Квалификация Формулы-2

20:00. Концерт «Ленинграда».

Суббота: квалификация

Главное событие субботы — квалификация Гран-при России Формулы-1, однако в этот день также пройдут первые заезды гонок поддержки, и мы не советуем ими пренебрегать. Так, в 10:15 стартует первая гонка Формулы-3 — и велика вероятность, что в этом заезде Роберт Шварцман обеспечит себе чемпионский титул. Для этого россиянину достаточно просто финишировать в первой тройке, а у него уже восемь подиумов в этом сезоне. К слову, сразу после финиша пилоты отправятся на Центральную площадь, где болельщики смогут взять автограф у парня, который ещё 15 минут назад боролся с соперниками.

Роберт Шварцман может оказаться третьим пилотом, который стал чемпионом в рамках уик-эндов Гран-при России Формулы-1. В 2014 году на «Сочи Автодроме» титул чемпиона серии GP2 себе обеспечил Джолион Палмер, а годом позже недосягаемым для соперников в этом же первенстве стал Стоффель Вандорн.

В полдень на трассу вернутся машины Формулы-1 — это будет заключительная тренировка перед квалификацией, которая стартует в 15:00. Сразу после завершения квалификации зрители смогут насладиться аэрошоу группы «Русские Витязи», а сразу после него — в 16:45 — стартует гонка Формулы-2 — в ней, как мы уже указывали, стартует рекордное количество российских пилотов.



Завершится день концертом группы «Мумий Тролль» на Центральной площади Олимпийского парка. Начало в 19:00.

Расписание на 28 сентября, суббота:

9:00 — 19:00. F1 FanZone

10:15 — 11:00. Первая гонка Формулы-3

11:15 — 11:45. Автограф-сессия пилотов Формулы-3

12:00 — 13:00. Третья тренировка Формулы-1

13:20 — 13:50. Парад пилотов Формулы-2

15:00 — 16:00. Квалификация Формулы-1

16:45 — 17:50. Первая гонка Формулы-2

19:00. Концерт группы «Мумий Тролль».

Воскресенье: день гонки

Воскресная гонка — Гран-при России — это всегда кульминация уик-энда, однако на трибуны вновь стоит прийти пораньше, поскольку заезды на «Сочи Автодроме» стартуют раньше 10 утра. Так, в 9:55 на прогревочный круг отправятся пилоты Формулы-3 — это будет заключительная гонка сезона, и если накануне Шварцману не удастся оформить титул, всё будет решено в воскресенье. В 11:20 начнётся второй заезд Формулы-2 — первая восьмёрка стартовой решётки выстроится в реверсивном порядке, так что обгоны и зрелище будут обеспечены.

Фото: Clive Mason/Getty Images

В половину первого дня на трассе пройдёт Парад пилотов — все гонщики Формулы-1 соберутся на платформе и проедут круг вдоль трассы, приветствуя болельщиков. Эта процедура предваряет официальную церемонию открытия Гран-при России — она начнётся в 13:50, за 20 минут до старта заезда. Наконец, сама гонка стартует в 14:10.

Отметим, что в воскресенье F1 Fanzone и развлекательные площадки будут работать до шести вечера: в этот момент начнётся финальный концерт уик-энда — выступление «Ночных снайперов».

Расписание на 29 сентября, воскресенье:

9:00 — 18:00. F1 FanZone

9:55 — 10:40. Вторая гонка Формулы-3

11:20 — 12:10. Вторая гонка Формулы-2

12:30 — 13:00. Парад пилотов Формулы-1

13:50 — 14:00. Церемония открытия

14:10 — 16:10. Гонка Формулы-1

18:00. Концерт группы «Ночные снайперы».