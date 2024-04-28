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В США показали полицейский Ford Mustang нового поколения

В США показали полицейский Ford Mustang нового поколения
Ford Mustang полиции Северной Каролины
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Полиция Северной Каролины показала 1 из 25 поступивших на службу Ford Mustang нового поколения. Сообщается, что в течение ближайших месяцев все 25 автомобилей приступят к патрулированию улиц.

Ford Mustang полиции Северной Каролины

Ford Mustang полиции Северной Каролины

Фото: Полиция Северной Каролины

«Стоимость новых автомобилей сопоставима с другими машинами в автопарке полиции. Эти 25 автомобилей позволят расширить возможности правоохранительных органов по обеспечению безопасности на дорогах», — говорится в заявлении полиции Северной Каролины.

Ford Mustang полиции Северной Каролины

Ford Mustang полиции Северной Каролины

Фото: Полиция Северной Каролины

Сообщается, что эти Ford Mustang доработаны с помощью опций GT Performance Package, включающего в себя тормоза Brembo, улучшенную подвеску, а также иные дифференциал и выхлопную систему. Также предполагается, что автомобили обладают 10-ступенчатой автоматической трансмиссией, а под капотом у каждого из этих Mustang 480-сильные двигатели V8.

Ford Mustang полиции Северной Каролины

Ford Mustang полиции Северной Каролины

Фото: Полиция Северной Каролины

Напомним, в этом году Ford Mustang отметил 60-летие, в честь которого в Ford представили особую версию автомобиля в кузове кабриолет. Кроме того, Shelby American выпустила новую версию Super Snake с 830-сильным двигателем — это один из самых мощных Ford Mustang в мире.

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