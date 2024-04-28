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Баньяя выиграл гонку MotoGP в Испании, Маркес — второй с отставанием в 0,4 секунды

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Испании, Маркес — второй с отставанием в 0,4 секунды
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В Хересе (Испания) завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем стал итальянец Франческо Баньяя на «Дукати». Второе место занял Марк Маркес, который уступил ему 0,4 секунды. Тройку сильнейших замкнул Марко Бедзекки.

MotoGP. Херес. Гонка:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40.58,053.
2. Марк Маркес («Дукати») +0,372.
3. Марко Бедзекки («Дукати») +3,903.
4. Алекс Маркес («Дукати») +7,205.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +7,253.
6. Брэд Биндер (КТМ) +7,801.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10,063.
8. Мигель Оливейра («Априлиа») +10,979.
9. Маверик Виньялес («Априлиа») +11,217.
10. Педро Акоста (КТМ) +20,762.

MotoGP 2024. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Гонка
28 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:58.053
2
Марк Маркес
Ducati
+0.372
3
Марко Бедзекки
Ducati
+3.903
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