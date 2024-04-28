Баньяя выиграл гонку MotoGP в Испании, Маркес — второй с отставанием в 0,4 секунды

В Хересе (Испания) завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем стал итальянец Франческо Баньяя на «Дукати». Второе место занял Марк Маркес, который уступил ему 0,4 секунды. Тройку сильнейших замкнул Марко Бедзекки.

MotoGP. Херес. Гонка:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40.58,053.

2. Марк Маркес («Дукати») +0,372.

3. Марко Бедзекки («Дукати») +3,903.

4. Алекс Маркес («Дукати») +7,205.

5. Энеа Бастьянини («Дукати») +7,253.

6. Брэд Биндер (КТМ) +7,801.

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10,063.

8. Мигель Оливейра («Априлиа») +10,979.

9. Маверик Виньялес («Априлиа») +11,217.

10. Педро Акоста (КТМ) +20,762.