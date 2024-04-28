«Иначе я пошёл бы домой». Албон рассказал, как справляется с неудачами «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, как справляется с неудачами команды в последних гонках.

Напомним, Албон попал в аварию в свободной практике на Гран-при Австралии, из-за чего «Уильямс» остался только с одной машиной. Британец не смог попасть в очки на этапе в Китае, а в Японии он был вынужден сойти после аварии с австралийцем Даниэлем Риккардо из «РБ».

«Я просто занят гонками и не думаю об этом. Хотя если быть до конца честным, это находится где-то в голове, но если мы начнём сосредотачиваться на наших проблемах, то можем пойти домой. Мы должны пользоваться каждой возможностью и извлекать максимум выгоды, что мы и стараемся делать каждый уикенд», — приводит слова Албона издание Racingnews365.