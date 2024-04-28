Один из самых редких McLaren выставлен на продажу

На аукцион RM Sotheby’s выставлен суперкар McLaren F1 1995 года выпуска — это один из 64 экземпляров дорожной версии легендарной модели. Отмечается, что автомобиль проехал лишь немногим более 400 километров и находится в превосходном состоянии. Ожидаемая стоимость лота не сообщается.

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

McLaren F1 начали выпускать в 1992 году. Концепцию автомобиля разработал Гордон Марри, который до этого работал в команде британской марки в Формуле-1 и создал в том числе MP4/4 — болид, выигравший в сезоне-1988 15 гонок из 16 и принесший первый чемпионский титул Айртону Сенне.

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

В общей сложности в McLaren выпустили 106 автомобилей F1, но лишь 64 из них были дорожными машинами. Под капотом у дорожного McLaren 627-сильный двигатель, с которым до 100 км/ч спорткар разгоняется за 3,2 секунды и способен развивать скорость свыше 370 км/ч.