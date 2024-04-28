Вильнёв: Хэмилтон в «Феррари» может сделать то, что не получилось у Алонсо и Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказал своё мнение о том, как повлияет переход пилота Льюиса Хэмилтона на уровень команды «Феррари».

«Льюис может помочь войти «Феррари» в новую эру. Величайший гонщик переходит в величайшую команду всех времён. Трудно придумать что-то лучше, тем более когда «Феррари» нужно снова начать побеждать.

«Феррари» уже 15 лет находится рядом, но недостаточно. Хаос внутри команды не прекращается, директоров меняют каждые пару лет.

Хэмилтон может обеспечить «Феррари» фундамент, которого команде давно не хватало. Именно на его основании можно будет двигаться вперёд. Будет интересно посмотреть, удастся ли Льюису сделать то, что не получилось у Алонсо и Феттеля», — приводит слова Вильнёва Grandprix247.