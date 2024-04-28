Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: Хэмилтон в «Феррари» может сделать то, что не получилось у Алонсо и Феттеля

Вильнёв: Хэмилтон в «Феррари» может сделать то, что не получилось у Алонсо и Феттеля
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказал своё мнение о том, как повлияет переход пилота Льюиса Хэмилтона на уровень команды «Феррари».

«Льюис может помочь войти «Феррари» в новую эру. Величайший гонщик переходит в величайшую команду всех времён. Трудно придумать что-то лучше, тем более когда «Феррари» нужно снова начать побеждать.

«Феррари» уже 15 лет находится рядом, но недостаточно. Хаос внутри команды не прекращается, директоров меняют каждые пару лет.

Хэмилтон может обеспечить «Феррари» фундамент, которого команде давно не хватало. Именно на его основании можно будет двигаться вперёд. Будет интересно посмотреть, удастся ли Льюису сделать то, что не получилось у Алонсо и Феттеля», — приводит слова Вильнёва Grandprix247.

Материалы по теме
«Это замечательно для Формулы-1». Босс Ф-1 высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android