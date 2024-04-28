«Это замечательно для Формулы-1». Босс Ф-1 высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказал своё мнение по поводу перехода пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Для нас как Формулы-1 это замечательная новость. Новая возможность, новая глава карьеры как для Льюиса, так и для всей команды.

Льюису предстоит понять менталитет Маранелло и всей Италии. Я думаю, ему будет очень интересно это сделать. Когда в «Феррари» приходит такая личность, к ней будет приковано повышенное внимание.

Шарль воспримет это как мотивацию, которая подтолкнёт его к тому, чтобы стать ещё сильнее, так что я думаю, что этот переход полезен для команды», — сказал Доменикали в интервью Sky Sports.

Хэмилтон начнёт выступать за «Феррари» с 2025 года.