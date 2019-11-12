Автомобиль-ракета разогнался в пустыне до «жалких» 800 км/ч. Цель – 1600 км/ч!

Уже на 2020 год стоит задача побить рекорд скорости на суше и вновь превзойти скорость звука.

На прошлой неделе по пустыне Калахари носились не только сурикаты — команда проекта Bloodhound LSR провела тестовые заезды, разогнав свою машину до 501 мили в час (806 км/ч). В общей сложности прошло несколько запусков автомобиля, однако до своего максимума он ещё не разгонялся. Инженерам сначала необходимо проверить работу систем, а уже потом — в следующем году — двигатели заработают на полную мощь. Цель весьма амбициозна: поставить новый рекорд скорости на суше и превзойти предыдущий на 30% — с 1227,985 км/ч до 1609 км/ч (то есть достигнуть отметки в 1000 миль/час). Ранее никому не удавалось так сильно превзойти действующий рекорд.

Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте Bloodhound LSR

Проект Bloodhound LSR был представлен в 2008 году в Музее науки в Лондоне. Больше того, презентовал идею министр науки Великобритании лорд Пол Драйсон, который помимо прочего выступал в составе собственной команды «Драйсон Рейсинг» в гонках на выносливость. Сообщают, что именно Драйсон предложил этот проект Ричарду Ноблу и экс-пилоту королевских ВВС Энди Грину, которому принадлежит нынешний рекорд.

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Сама по себе программа изначально называлась Bloodhound SSC, однако в октябре прошлого года Bloodhound Programme Ltd из-за нехватки финансирования перешла под внешнее администрирование и к декабрю должна была продать все свои активы. Внезапно появился человек по имени Иэн Уорхёрст, который приобрёл программу от имени своей компании Grafton LSR Ltd. и спас проект. Тогда же программа была переименована в Bloodhound LSR (Land Speed Record — рекорд скорости на суши), а сама машина переехала в Университет Беркли.

Кокпит Bloodhound LSR Фото: bloodhoundlsr.com

Сам по себе автомобиль представляет собой нечто среднее между гоночной машиной и ракетой. Его длина — 13,5 метра, масса — восемь тонн. Во время тестовых заездов в Калахари автомобиль был оснащён одним двигателем — реактивным Rolls-Royce EJ200 (похожие устанавливаются на истребители Eurofighter Typhoon). Однако когда дело дойдёт до рекордных заездов машина получит дополнительный гибридный ракетный двигатель.

Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте Bloodhound LSR

Тестовые заезды прошли не без проблем, однако Энди Грин отмечает, что именно для выявления оных команда и приехала в Южную Африку.

«Сначала не завёлся реактивный двигатель, поскольку в него поступало недостаточно топлива. Откалибровали сенсор — и мотор вернулся к жизни, — рассказывает пилот. — Следующая пара заездов прошла хорошо, но на четвёртом на отметке около 150 миль/час двигатель выключился. Мы изучили данные, и выяснилось, что из-за вибраций контакты разомкнули буквально на одну сотую секунды. Мелочь, но этого было достаточно, чтобы двигатель отключился. Джо Холдсворт, наш ведущий системный инженер, поработал с программным обеспечением, и с тех пор машина ехала идеально».

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Основной целью заездов в Калахари были тесты тормозной системы и сбор данных об аэродинамике автомобиля. Теперь команда Bloodhound LSR вернулась на базу, чтобы проанализировать телеметрию. В следующий раз всё будет по-настоящему — заезды должны пройти в 2020 году.