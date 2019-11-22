Так ли хорош Сайнс, как его малюют? Чемпион «второй лиги» Ф-1 пока не убедил

Один из главных сюрпризов завершающегося сезона Формулы-1 — Карлос Сайнс, бронзовый призёр Гран-при Бразилии, безоговорочный чемпион «второй лиги», который накануне финального Гран-при почти вдвое опережает по числу очков всех остальных пилотов команд-середняков. У Гасли и Албона есть шанс подвинуть испанца в генеральной классификации, но за время, проведённое в «Торо Россо» в этом году, они на двоих не набрали и 50 очков — против 95 у Сайнса, так что они не считаются. Это значит, что Карлосу пора в топ-команду и бороться за титул — или он ещё не всё доказал?

Гасли и Сайнс творят чудеса, Феттель — глупости. Оценки за Гран-при Бразилии Необдуманная атака Феттеля открыла середнякам дорогу на подиум, но Гасли и Сайнс празднуют свои успехи абсолютно заслуженно.

Лучший из остальных

Подиум на «Интерлагосе» стал первым в карьере Сайнса. Если бы не проблемы столкновение «Феррари», сход Боттаса и разворот Албона, у «Макларена» не было бы шанса на финиш в первой тройке, но даже при таком стечении обстоятельств испанец должен был быть одним из первых середняков, чтобы подняться на подиум. И ему это удалось при старте с 20-го места на трассе, которая не слишком хорошо подходила машине.

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Это само по себе неплохо, но добавьте сюда то, что некогда прославленный «Макларен» более пяти лет не дотягивался до топ-3 — с Гран-при Австралии 2014-го, самой первой гонки эры турбогибридов. Этим подиумом Сайнс «зацементировал» для «Макларена» четвёртое место Кубка конструкторов — так высоко Уокинг не заканчивал чемпионат с 2012-го. «Это огромная награда для каждого члена команды, — сказал после гонки руководитель „Макларена“ Андреас Зайдль. — Мы хотим хорошо закончить сезон гонкой в Абу-Даби, а зимой сосредоточимся на следующем сезоне, чтобы сделать следующий шаг».

Ещё немного статистики: в шести последних квалификациях Сайнс пять раз становился быстрейшим пилотом команд-середняков (а в Бразилии, напомним, он в принципе не смог выступить из-за поломки машины в самом начале Q1). Впечатляет, не правда ли? Только вот есть небольшая заминка: до этих шести случаев Сайнс ни разу не выигрывал квалификацию у других середняков. Больше того, в начале сезона Карлос уступал даже собственному напарнику — дебютанту, проводящему первый сезон в Формуле-1.

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Против Норриса

Квалификации никогда не считались сильной стороной Сайнса. В первом сезоне испанец на равных боролся с Ферстаппеном, затем регулярно опережал Квята, но в прошлом году проиграл в «Рено» Хюлькенбергу — 8:13. А ведь Нико тоже не главный мастер одного круга, что видно по его нынешним результатам на фоне Риккардо.

В начале сезона Сайнс выступал в квалификациях на равных с Норрисом, уступая британцу даже на незнакомых Ландо трассах — в Мельбурне и Монреале, а со стартом европейской фазы чемпионата британец и вовсе вырвался вперёд. К этапу в Монце Норрис во внутрикомандной дуэли опережал Сайнса со счётом 9:4! Летом «Макларен» прибавил, и более опытный испанец перехватил инициативу — отыгрался на тех трассах, где Норрис прежде никогда не выступал — Сингапур, Япония, Мексика, США. И в итоге перед заключительным этапом счёт между пилотами — 10:10.

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По количеству очков в гонках Сайнс Норриса опережает уверенно — 95 к 45, однако не будем забывать, что Ландо — дебютант, которому к тому же часто не везло. Так, в Баку британец мог бы оказаться впереди, если бы не тактика команды, не подведи машина — набрал бы очки в Канаде и Франции. Норрис мог бы блеснуть в Сильверстоуне, если бы не выезд автомобиля безопасности в самый неподходящий момент. Из-за проблем на пит-стопах он не досчитался очков в Венгрии и Мексике. Ну, и, конечно, нельзя забывать пятое место в Бельгии, которое Ландо потерял буквально за круг до финиша из-за отказа мотора, и столкновение с Албоном в самом начале гонки в Японии.

Разумеется, далеко не факт, что Норрис опережал бы Сайнса в чемпионате при большей доли везения — Карлосу тоже порой не везло. Но разрыв был бы куда меньше — и успехи испанца выглядели бы чуть скромнее. В конце концов, Ландо — новичок, а Сайнс заканчивает пятый полный сезон в Формуле-1.

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В ожидании топ-команды

Свой подиум Сайнс завоевал в 101-й гонке в чемпионате — каждый, кто до этого финишировал в топ-3, достигал его быстрее (до этого дольше всех подиума ждал и дождался Мартин Брандл — он стал призёром своего 91-го Гран-при). Своей карьерой Карлос обязан «Ред Булл» — австрийцы поддерживали гонщика ещё в молодёжных сериях и посадили за руль «Торо Россо» в 2015-м.

Казалось, у испанца отличные перспективы, но «Ред Булл» сделал ставку на Ферстаппена, и в конце 2017-го Сайнс ушёл в «Рено». Стоит отметить, что испанцу повезло — его карьера в Формуле-1 могла закончиться уже тогда так же, как ранее у Буэми или Альгерсуари — никак. При этом в «Рено» Сайнс смотрелся слабее Хюлькенберга: проиграл и по квалификациям, и по очкам — 53:69.

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И тогда Карлосу повезло в третий раз: его позвал «Макларен», который вступил в очередную фазу трансформации и не дождался ответа Эстебана Окона. Фернандо Алонсо покинул команду, поэтому Уокинг искал кого-то более или менее опытного в пару к Ландо Норрису — и этим кем-то оказался Сайнс. Наконец в этом году испанцу ещё раз очень сильно подфартило: «Макларен» поехал и поехал очень хорошо, особенно во второй половине сезона.

В 2020 году Сайнсу придётся куда тяжелее — все знают, на что способен «Макларен», да и Норрис станет сильнее с новым багажом знаний. Если и тогда Карлос опередит напарника и останется в роли лидера команды, можно будет говорить о том, что Сайнс достоин большего и топ-командам стоит обратить на него внимание. К тому же, не исключено, что сам «Макларен» в какой-то момент станет топ-командой — предсказать расстановку сил в сезоне-2021 сейчас не возьмётся никто.