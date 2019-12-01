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Команда Даниила Квята «Торо Россо» сменит название на «Альфа Таури»

«Торо Россо» сменит название на «Альфа Таури»
Евгений Кустов
Квят будет гонять за бренд одежды. Уже нафантазировали стильные ливреи болида
Хотели, чтобы Квят выступал за «Альфу»? Ну, вот в 2020-м и выступит.
Авто / Формула-1 0

Накануне пришло официальное подтверждение о грядущем переименовании младшей команды «Ред Булл». С 2020 году это уже будет не «Торо Россо» (то бишь «Ред Булл» по-итальянски), а «Альфа Таури». Новое название позволит «Ред Булл» продвигать собственный бренд одежды, который появился не так давно. Решение вполне логичное. У производителя энергетиков нет никакой продукции под брендом «Торо Россо», ну а теперь вторая команда будет по максимуму задействована в рекламных активациях.

Правда, журналистам и болельщикам теперь придётся сложнее: в Формуле-1 за два года появились сразу две «Альфы», так что с 2020-го комментаторы не смогут обходиться коротким названием «Альфа» — иначе будет непонятно, идёт ли речь про «Ромео» или «Таури». Пишущей на английском языке прессе будет чуть проще, хотя не факт, что читатели сходу уловят разницу между Alfa и Alpha.

Так или иначе, Даниил Квят и Пьер Гасли теперь будут выступать за «Альфу». Это забавно — учитывая, что некоторые болельщики россиянина в 2019-м говорили, что для развития карьеры Даниила ему было бы предпочтительнее не сидеть дальше в программе «Ред Булл», а отправиться в команду, тесно связанную с «Феррари». Хотели «Альфу» — что ж, получайте. Нужно было уточнять, что имеете в виду.

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Буквально пару слов о бренде одежды. «Ред Булл» запустил его в 2016 году. Название «Альфа Таури» выбрали в честь звезды Альдебаран (по-латински — Альфа Таурус) — красного гиганта из созвездия Тельца. Тут вам и бык, и красный — всё сходится. «Альфа Таури» продаёт футболки, куртки, штаны, нижнее и бельё и так далее — короче, полный набор.

Пьер Гасли во время Гран-при России даже рассказал, что уже пользуется продукцией бренда и вполне ею доволен. Ну, нам трудно что-то сказать: пока офлайн-магазины бренда есть только в Зальцбурге и Граце. Вероятно, с появлением собственной команды Формулы-1 бренд ждёт экспансия по всему миру, иначе зачем было городить огород? Ради двух магазинов в Австрии?

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Ну, не будем заниматься магазинной аналитикой. Лучше покажем несколько вариантов будущей раскраски автомобилей Квята и Гасли. Как только дизайнеры и простые пользователи интернета узнали про переименование, то незамедлительно начали делиться идеями насчёт ливреи.

Фирменные цвета «Альфа Таури» — чёрно-белые, и в большинстве фэнтези-ливрей доминирует чёрный цвет, к которому чаще всего добавляют хорошо сочетающийся красный.

Нашлись, впрочем, и те, кто сделал ставку на белый цвет или сочетание двух основных цветов бренда.

Ещё один автор предложил компромиссный вариант между нынешней ливреей «Торо Россо» и влиянием на раскраску нового названия.

Немного «фотошопа» — и вы можете выбрать из четырёх ливрей сразу. Впрочем, пользователям в «Твиттере» всее равно больше всего понравился чёрно-красный. Но прислушается ли к этому команда?

Ждём презентации нового болида в феврале 2020 года. К слову, какой индекс он получит, тоже теперь непонятно. Но уже явно не STR15. В общем, одной зимней интригой больше.

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