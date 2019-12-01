Квят будет гонять за бренд одежды. Уже нафантазировали стильные ливреи болида

Хотели, чтобы Квят выступал за «Альфу»? Ну, вот в 2020-м и выступит.

Накануне пришло официальное подтверждение о грядущем переименовании младшей команды «Ред Булл». С 2020 году это уже будет не «Торо Россо» (то бишь «Ред Булл» по-итальянски), а «Альфа Таури». Новое название позволит «Ред Булл» продвигать собственный бренд одежды, который появился не так давно. Решение вполне логичное. У производителя энергетиков нет никакой продукции под брендом «Торо Россо», ну а теперь вторая команда будет по максимуму задействована в рекламных активациях.

Правда, журналистам и болельщикам теперь придётся сложнее: в Формуле-1 за два года появились сразу две «Альфы», так что с 2020-го комментаторы не смогут обходиться коротким названием «Альфа» — иначе будет непонятно, идёт ли речь про «Ромео» или «Таури». Пишущей на английском языке прессе будет чуть проще, хотя не факт, что читатели сходу уловят разницу между Alfa и Alpha.



Так или иначе, Даниил Квят и Пьер Гасли теперь будут выступать за «Альфу». Это забавно — учитывая, что некоторые болельщики россиянина в 2019-м говорили, что для развития карьеры Даниила ему было бы предпочтительнее не сидеть дальше в программе «Ред Булл», а отправиться в команду, тесно связанную с «Феррари». Хотели «Альфу» — что ж, получайте. Нужно было уточнять, что имеете в виду.

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Буквально пару слов о бренде одежды. «Ред Булл» запустил его в 2016 году. Название «Альфа Таури» выбрали в честь звезды Альдебаран (по-латински — Альфа Таурус) — красного гиганта из созвездия Тельца. Тут вам и бык, и красный — всё сходится. «Альфа Таури» продаёт футболки, куртки, штаны, нижнее и бельё и так далее — короче, полный набор.



Пьер Гасли во время Гран-при России даже рассказал, что уже пользуется продукцией бренда и вполне ею доволен. Ну, нам трудно что-то сказать: пока офлайн-магазины бренда есть только в Зальцбурге и Граце. Вероятно, с появлением собственной команды Формулы-1 бренд ждёт экспансия по всему миру, иначе зачем было городить огород? Ради двух магазинов в Австрии?

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Ну, не будем заниматься магазинной аналитикой. Лучше покажем несколько вариантов будущей раскраски автомобилей Квята и Гасли. Как только дизайнеры и простые пользователи интернета узнали про переименование, то незамедлительно начали делиться идеями насчёт ливреи.



Фирменные цвета «Альфа Таури» — чёрно-белые, и в большинстве фэнтези-ливрей доминирует чёрный цвет, к которому чаще всего добавляют хорошо сочетающийся красный.

Нашлись, впрочем, и те, кто сделал ставку на белый цвет или сочетание двух основных цветов бренда.

Ещё один автор предложил компромиссный вариант между нынешней ливреей «Торо Россо» и влиянием на раскраску нового названия.

Немного «фотошопа» — и вы можете выбрать из четырёх ливрей сразу. Впрочем, пользователям в «Твиттере» всее равно больше всего понравился чёрно-красный. Но прислушается ли к этому команда?

Ждём презентации нового болида в феврале 2020 года. К слову, какой индекс он получит, тоже теперь непонятно. Но уже явно не STR15. В общем, одной зимней интригой больше.