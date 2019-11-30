Квят проиграл Гасли в квалификациях 2-7, Расселл 21 раз обошёл Кубицу

После завершения квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 окончательно стали известны квалификационные счета во всех парах пилотов. Единственная интрига с точки зрения определения победителя в паре сохранялась только в команде «Макларен», в составе которой Ландо Норрис всё же смог обойти Карлоса Сайнса в последней квалификации сезона. Примечательно, что не обошлось и без сухого счёта, как и в прошлом году: Джордж Расселл обошёл Роберта Кубицу со счётом 21:0. В прошлом сезоне Фернандо Алонсо с таким же счётом победил Стоффеля Вандорна.

Россиянин Даниил Квят, вторую половину сезона выступавший с Пьером Гасли, проиграл французу со счётом 2:7.

Квалификационные счета по итогам сезона-2019:



«Мерседес»: Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас — 14:7

«Феррари»: Шарль Леклер — Себастьян Феттель — 12:9

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — Александер Албон — 8:1; Макс Ферстаппен — Пьер Гасли — 11:1

«Макларен»: Ландо Норрис — Карлос Сайнс — 11:10

«Рено»: Даниэль Риккардо — Нико Хюлькенберг — 14:7

«Рейсинг Пойнт»: Серхио Перес — Лэнс Стролл — 18:3

«Торо Россо»: Пьер Гасли — Даниил Квят — 7:2; Александер Албон — Даниил Квят — 6:6

«Хаас»: Кевин Магнуссен — Ромен Грожан — 13:8

«Альфа Ромео»: Кими Райкконен — Антонио Джовинацци — 12:9

«Уильямс»: Джордж Расселл — Роберт Кубица — 21:0…