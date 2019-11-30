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Квят весело спародировал жалобы на него со стороны Грожана

Квят весело спародировал жалобы на него со стороны Грожана
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят отреагировал на жалобы пилота «Хааса» Ромена Грожана по время квалификации Гран-при Абу-Даби. Механики «Торо Россо» опасно выпустили болид Квята из боксов, из-за чего Грожану пришлось смещаться вправо. За этот поступок «Торо Россо» был позднее наказан стюардами Гран-при Абу-Даби. Однако Квят считает, что Грожан преувеличил серьёзность ситуации. Француз сказал инженеру, что из-за выезда машины Квята его самого чуть не развернуло на пит-лейне.

«Ромен любит драматизировать ситуацию, он всегда так делает. Он видит тебя, никогда при этом не тормозит, а потом кричит по радио», — заявил Квят в интервью Ziggo Sport, после чего начал пародировать жалобы француза.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Gubrach.

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