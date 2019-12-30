Прощайте, Чарли и Ники. Кого автоспорт потерял в 2019-м

Чарли Уайтинг (12.08.1952 — 14.03.2019)
Прямо перед стартом сезона от лёгочной эмболии скончался Чарли Уайтинг — бессменный гоночный директор Формулы-1 с 1997 года. За эти годы Уайтинг завоевал абсолютный авторитет в паддоке. Порой в пылу борьбы те или иные пилоты наговаривали в эфире лишнего, однако после финиша никому и в голову не приходило критиковать Уайтинга. Вместе с этим Чарли был опорой для промоутеров и всегда знал, что необходимо сделать на трассе, чтобы она была безопаснее.
«Формула-1 стала такой благодаря вам, — сказал в речи, посвящённой Уайтингу, Феттель. — Вы сделали эти машины безопаснее для наших поколений. На самом деле сегодня, забираясь в наши машины, мы понимаем, что они безопаснее любых других автомобилей. Вы не были для нас ангелом-хранителем — они появляются лишь время от времени. Нет, вы были нашим защитником».
Чарли Уайтинг с пилотами
Фото: Clive Mason/Getty Images
Ники Лауда (22.02.1949 — 20.05.2019)
В мае на 71-м году жизни скончался трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда. Австриец лёг в госпиталь из-за небольшого заболевания, но спустя несколько месяцев у него возникли проблемы с почками, решить которые врачам не удалось. Гоночную карьеру Лауда закончил в середине 80-х, однако в последние годы играл активную роль в паддоке, будучи неисполнительным директором «Мерседеса» и одним из главных архитекторов побед «Серебряных стрел». «Без Ники это уже не так весело», — скажет позже Тото Вольф.
Фото: Charles Coates/Getty Images
Дейли Мэтисон (20.07.1991 — 3.06.2019)
Мотогонки на острове Мэн — одно из самых опасных состязаний в мире, которое буквально каждый год уносит одну или даже несколько жизней. В этом году в рамках заезда Супербайка погиб 27-летний Дейли Мэтисон. Британец уже много лет выступал в этих гонках, регулярно поднимался на подиум. Эта гонка была для Дейли 19-й на острове Мэн.
Жан-Поль Дрио (7.09.1950 — 3.08.2019)
Летом не стало основателя одной из самых известных в Европе команд — DAMS. Поклонникам Формулы-1 она может и не слишком известна, но именно DAMS помогла пробиться в Формулу-1 Ромену Грожану, Пьеру Гасли, Камуи Кобаяси, а вместе с Себастьеном Буэми эта команда трижды становилась чемпионом Формулы-Е. DAMS — одна из ключевых команд молодёжных гонок, и даже никогда не выступав в Формуле-1, она оказала большое влияние на мировой автоспорт. Дрио больше нет, но его дело продолжит жить.
Джесси Комбс
Фото: Frederick M. Brown/Getty Images
Джесси Комбс (27.07.1980 — 27.08.2019)
Также летом погибла Джесси Комбс — самая быстрая женщина планеты. Комбс участвовала в очередных заездах на рекордную скорость, однако механическая поломка одного из колёс на скорости порядка 800 км/ч привела к жуткой аварии и фатальным последствиям. Сообщают, что до аварии Комбс успела показать новый рекорд, но он ещё не утверждён. Комбс было 39 лет.
Антуан Юбер (22.09.1996 — 31.08.2019)
В конце августа во время гонки Формулы-2 на трассе в Спа разбился один из самых перспективных гонщиков Франции — Антуан Юбер, годом ранее ставший чемпионом GP3. Смерть Юбера стала результатом трагического стечения обстоятельств — неуправляемая машина француза поперёк пересекала трассу, никто на месте Корреа не смог бы среагировать и избежать аварии. В то же время после инцидента стало ясно — если бы в том повороте по-прежнему была гравийная ловушка, машину Юбера не выбросило бы на трассу. По слухам, теперь ФИА намерена вернуть гравий.
Михаил Ухов (22.07.1958 — 6.11.2019)
В этом году российский автоспорт понёс невосполнимую потерю — не стало Михаила Сергеевича Ухова, многократного чемпиона России, который стоял у истоков отечественных кольцевых гонок и выступал в 80-х годах за сборную СССР по картингу. По завершении активной спортивной карьеры Ухов занялся менеджментом и был одним из руководителей автодрома Moscow Raceway — именно под руководством Михаила Сергеевича под Волоколамском проходили этапы Мировой серии «Рено», WTCC и DTM.
Тука Роча (13.12.1982 — 17.11.2019)
В ноябре в больнице в Сальвадоре в возрасте 36 лет скончался бразильский пилот Тука Роча. В автоспорте Тукинья, как называл его Фелипе Масса, не добился выдающихся успехов, но умер пилот как герой. Роча оказался на борту потерпевшего крушение самолёта, но сумел выжить, а потом вернулся в полыхавшие останки «Цессны», чтобы спасти 6-летнего ребёнка. Ребёнок выжил, а вот Тука скончался через три дня от полученных ожогов.
Джуниор Джонсон
Фото: Jason Smith/Getty Images for NASCAR
Джуниор Джонсон (28.06.1931 — 20.12.2019)
Совсем немного до 2020 года не дожил Роберт Гленн Джонсон-младший, более известный как Джуниор Джонсон. В 50-60-х годах Джуниор Джонсон был одной из звёзд NASCAR и одержал десятки побед, включая «500 миль Дайтоны» 1960-го, а затем создал собственную команду, которая шесть раз выигрывала чемпионата. Последний американский герой — так Джуниора Джонсона называют в США.
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