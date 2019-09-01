Асфальт — зло! Возможно, трагедии в Бельгии можно было избежать

В субботу, 31 августа, автоспортивный мир был поражён жутким инцидентом, который случился на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Во время гонки Формулы-2 на втором круге дистанция произошла авария, которая унесла жизнь молодого и талантливого парня Антуана Юбера. Как это обычно и случается, после трагедии возникает два извечных вопроса – кто виноват и что делать? Попробуем найти ответ для каждого из них.

Ответ на первый вопрос достаточно прост – в этой ситуации нет виноватых. Авария Юбера, Джулиано Алези и Хуана Мануэля Корреа была банальным несчастным случаем. Алези потерял машину, Ральф Бошунг начал тормозить и отруливать, а Юберу пришлось брать ещё правее и он вылетел в отбойник. Затем болид француза вернулся на трассу, где от него не смог увернуться Корреа. Обычный несчастный случай. Это гонки, иногда здесь такое случается. И с этими словами нужно согласиться.



Но можно ли было избежать трагедии? Могла ли какая-то новомодная «фича» спасти жизнь 22-летнего француза? Новомодная – вряд ли. А вот возвращение к истокам – вполне. Достаточно было всего лишь оставить в «Радийоне» гравийную ловушку – и болид Юбера, скорее всего не вернулся бы по инерции на трассу, не попал бы на путь следования Корреа – и Юбер с большой долей вероятности остался бы жив.

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Достаточно вспомнить несколько аварий, которые происходили в «Красной воде» и на выходе из неё в те времена, когда гравий на трассах не казался какой-то диковинкой.



В 1995 году в Eau Rouge в гонке Формулы-3000 произошла авария, в которой бразильский гонщик Маркос Гуэйрос вылетел именно в повороте «Радийон», находясь достаточно в плотной группе пилотов. Бразильцу удалось отделаться лёгким испугом – болид был «пойман» гравийной ловушкой, и, несмотря на огромную скорость при вылете, не вернулся на трассу – сначала скорость была погашена гравием перед ударом, а затем болид просто зарылся в ловушке, благодаря чему трагедии удалось избежать. Да будем откровенны, подобные инциденты и не рассматривались как потенциальная трагедия до смерти Антуана Юбера.

В 2001 году небезызвестный Марк Уэббер так же разложил свой болид в «О Руж» в гонке Формулы-3000. Гравийная ловушка погасила инерцию.

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Бывало подобное и в Формуле-1 – в 1998 году Жак Вильнёв во время свободных заездов разложил свой «Уильямс» буквально на один поворот раньше – скорее на входе в «Красную воду», чем на выходе из неё. После мощнейшего удара о отбойник болид канадца подпрыгнул в воздухе и… остался стоять на месте – сработала гравийная зона безопасности. В квалификации Жак не просто вышел на старт, а завоевал высокую для того «Уильямса» шестую стартовую позицию.

А теперь стоит перенестись во времени вперёд – в 2011 год. Во время гонки GP2 в аварию в том же месте, что и Вильнёв, попал швейцарский гонщик Фабио Ляймер. Гравия тогда в «Красной воде» уже не было. Болид Ляймера отскочил от стены и по инерции продолжил движение



обратно на трассу, остановившись буквально в метре от поребрика. В случае, если бы кто-то из идущих позади пилотов не заметил жёлтый флаг или забрал в этом повороте слишком широко – трагедия на «Спа» могла случиться ещё 8 лет назад.



В 2016 году в Евроформуле так же не обошлось без инцидентов, схожих с аварией Антуана Юбера: россиянин Никита Злобин разбил под списание болид всё в том же «Радийоне». Будь группа пилотов позади Злобина чуть плотнее, будь это первый или второй круг гонки – и могла бы прийти беда. Любой из соперников мог полным ходом влететь в болид Злобина, вернувшийся на трассу…

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Так плавно мы перешли ко второму извечному вопросу – что делать? ФИА нужно задуматься о возвращении гравийных ловушек на трассы чемпионата. И не ради повышения зрелищности или цены ошибки пилота на трассе. А ради безопасности жизни десятков гонщиков, которые рискуют ей от уик-энда к уик-энду и для которых каждый из них может стать последним.