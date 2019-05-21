Без Лауды. Смерть не могла догнать легенду Формулы-1 43 года

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет. Австриец проходил долгий период реабилитации после пересадки лёгких, практически восстановился, однако возникли проблемы с почками, победить которые уже не удалось. Из жизни ушёл великий гонщик и талантливый бизнесмен, который под занавес карьеры сумел добиться успеха и как один из боссов команды Ф-1. Давайте вспомним самые яркие факты про Ники.

1. Австриец, несмотря на наличие состоятельных родственников, не мог рассчитывать на их поддержку, когда решил заняться автоспортом. Родные не разделяли его увлечения — что ж, пришлось брать кредит в банке, чтобы на него купить себе место в «БРМ». Рискованный шаг сработал: Лауда быстро привлёк внимание «Феррари» и пошёл на повышение.



2. Жизнь Ники запросто могла оборваться ещё в 1976 году, когда он попал в аварию на старом «Нюрбургринге». Автомобиль загорелся, и Лауду еле-еле успели достать из горящей машины, пока стало не слишком поздно. Тем не менее гонщик заработал сильные ожоги, в его лёгкие попали продукты горения. Врачи опасались за жизнь Ники, к нему в палату даже приходил священник. Однако Лауда не только выжил (Смерть не могла угнаться за пилотом ещё 43 года), но и, несмотря на незавершённый процесс восстановления, вернулся в гонки всего через шесть недель. Ники с трудом надевал шлем, через бинты сочилась кровь, но, несмотря на это, гонщик «Феррари» в первой же гонке финишировал четвертым.

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3. Ход сезона-76 все прекрасно знают, в том числе благодаря фильму «Гонка» (он же Rush), так что обойдёмся без сильного погружения в детали. До гонки на «Нордшляйфе» Лауда довольно уверенно опережал Джеймса Ханта, но авария австрийца дала пилоту «Макларена» новый шанс, в который он вцепился. Всё было решено в финальной гонке на «Фудзи». Ники не стал рисковать под дождём и сошёл, и Хант взял титул. Лауда уверенно отыгрался через год, став чемпионом во второй раз.



4. Знаменитая кепка Ники, в которую он всегда был облачён, — прямое следствие аварии в Германии. Первое время австриец благодаря кепке просто скрывал последствия ожогов, но потом понял, что этот аксессуар – ещё и прекрасный рекламный носитель. Так что до самой смерти практически всегда кепку Ники украшал логотип какой-нибудь известной компании.

Знаменитая кепка Ники Лауды Фото: Tom Dulat/Getty Images for Laureus

5. Ники – один из редких примеров удачного возвращения в спорт после долгого перерыва. Покинув Формулу-1 в 1979 году, Лауда вернулся в чемпионат в сезоне-82 вместе с «Маклареном». Австриец выиграл уже третью гонку после возвращения, доказав, что форму не растерял. Свой третий титул Ники взял в 1984 году, когда всего на пол-очка опередил Алена Проста. После скверного сезона-85 Лауда окончательно завершил карьеру.

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6. Уже в промежутке между первым и вторым пришествием в Формулу-1 Ники проявил себя в роли бизнесмена, основав авиакомпанию Lauda Air. Правда, поначалу дела шли не очень – в том числе поэтому австриец решил вернуться в Ф-1, чтобы ещё подзаработать. В конце 90-х Ники продал свою авиакомпанию Austrian Airlines. В 2003 Лауда основал новую компанию Niki (одна из её презентаций проходила и в Москве), которая после череды смен собственников и возвращения под контроль гонщика продолжает работать и поныне под названием Lauda и при поддержке Ryanair.



7. Один из самых известных фактов «авиабиографии» Лауды – его участие в Олимпиаде 1980 года. Именно Lauda Air, специализировавшаяся на чартерных перевозках, доставила в Москву необычного участника Игр — лошадь Мон Шери. Естественно, не одну, а вместе с австрийской конницей Элизабет Тойрер. За штурвал уселся сам Лауда, перевозка прошла более чем успешно («Лошадь всю дорогу заглядывала ко мне в пилотскую кабину и радостно ржала», — вспоминал потом гонщик). Ну а Тойрер в итоге завоевала золотые медали в конной выездке.

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8. В середине 90-х Лауда вернулся в Формулу-1. Сначала он выступал в качестве консультанта «Феррари», но покинул «Скудерию» до начала славной эпохи Шумахера и стал экспертом RTL. В 2001 году Ники стал одним из руководителей «Ягуара», однако проект завершился провалом. После двух неудач сложилось впечатление, что австриец как гоночный руководитель не слишком состоятелен: проекты не добиваются успеха, а атмосфера внутри команд ухудшается.

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9. Долгожданный успех пришёл к Ники вместе с «Мерседесом». В сентябре 2012 года Лауда был назначен неисполнительным председателем совета директоров – фактически он и Тото Вольф сменили Росса Брауна и Норберта Хауга во главе формульного проекта. Кстати, считается, что именно Ники помог убедить Льюиса Хэмилтона покинуть «Макларен» и присоединиться к проекту «Мерседеса» — в конце 2012 года такой выбор британца выглядел далеко не очевидным.

10. Одна забавная история с участием Ники приключилась с подачи радиостанции Heart FM. В 2013 году гостем «Мерседеса» на Гран-при Сингапура стал Дэвид Бекхэм. Футболиста работники радио признали, а вот Лауду – не очень. В итоге на сайте радиостанции появилась потрясающая подпись — «Дэвид Бекхэм с пожилым поклонником». Когда в соцсетях поднялся вой, ошибку исправили, вот только Лауда превратился в «Лаудера». Двойной фэйл.

11. Вопреки опасениям, у Вольфа и Лауды сложился отличный дуэт, под управлением которого «Мерседес» продолжает доминировать всю нынешнюю турбоэру Формулы-1. Пять подиумов «серебряных стрел» — идеальная иллюстрация наследия Лауды.