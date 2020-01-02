Лучшие гонки Формулы-1 2010-х: 10 потрясающих Гран-при

Сенсационные моменты, скандальные столкновения, крах фаворитов и русские успехи. Про эти гонки ещё долго будут помнить!

«Формула-1 уже не та». Такую фразу мы слышим достаточно часто, болельщики наперебой утверждают, что раньше трава была зеленее, а воздух чище и свежее. Но в ушедшем десятилетии было несколько гонок, которые по-настоящему могут быть названы «легендарными». Вспомним лучшие из них, составив рейтинг авторспортивной редакции «Чемпионата»…

10. Гран-при Венгрии-2014

Что может быть лучше хорошей борьбы в меняющихся погодных условиях? Гонка в Венгрии в сезоне-2014 показала истинное лицо Формулы-1. Много борьбы, прорыв Льюиса Хэмилтона с задних рядов и весьма неожиданная победа Даниэля Риккардо на «Ред Булл». Причём именно австралиец стал вишенкой на торте в этом пиршестве – на последних кругах Дэн опередил сначала Льюиса Хэмилтона, шедшего к своему второму титулу в карьере, а затем и Фернандо Алонсо, который был близок к первой победе в сезоне.

9. Гран-при Азербайджана-2017

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ещё одна гонка, которую выиграл Риккардо. Причём стартовал в той гонке Даниэль только с десятой позиции. Несколько машин безопасности, штрафы лидеров в лице Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена и очень много борьбы. Причём Себа оштрафовали за то, что позади сейфти-кара он сорвался и решил проучить Льюиса Хэмилтона, якобы устроившего оппоненту «брейк-тест». Немец в ответ слегка боднул «Мерседес» колесом — и тут же потерял шансы на победу. Помимо неожиданного победителя, болельщики увидели и весьма нестандартный подиум: на него помимо Риккардо поднялись Лэнс Стролл (первый и пока последний финиш в топ-3) и обогнавший его буквально на финишной прямой Валттери Боттас.

Стычка Льюиса и Себа, кошмар «Форс Индия» и другие итоги Гран-при в Баку Феттель проиграл гонку, но увеличил отрыв в чемпионате, «Форс Индия» вновь упустила шанс на подиум, а Лэнс Стролл наконец ответил критикам.

8. Гран-при Канады-2014

Невероятная гонка в Канаде и ещё одна победа кого? Правильно, Даниэля Риккардо! Тот успех в Монреале стал для молодого пилота «Ред Булл» первым в карьере. В ходе гонки зрители увидели множество аварий, несколько автомобилей безопасности и сход лидера, Льюиса Хэмилтона, из-за проблем с мотором («Мерседес» до этого выиграл шесть гонок из шести). Компанию Риккардо на подиуме составили Нико Росберг (в отличие от Льюиса, он сберёг технику) и Себастьян Феттель. Вместо немцев в топ-3 имели шансы попасть Серхио Перес и Фелипе Масса, но столкнулись друг с другом незадолго до финиша.

Гран-при Канады. Воскресенье. Как это было В Монреале прошла гонка седьмого Гран-при сезона-2014 Формулы-1. Главные новости, комментарии и твиты были в онлайн-трансляции дня.

7. Гран-при Германии-2018

Фото: Getty Images/Getty Images

Эта гонка не отличилась неожиданным исходом и интересным подиумом, однако стала, по мнению многих, началом конца для Себастьяна Феттеля. Лидировавший в личном зачёте немец допустил ошибку после того, как над трассой пролился дождь, что лишило его и лидерства в чемпионате, и шансов на долгожданный пятый титул. После домашнего провала Феттель оправиться уже не смог, хоть и выиграл гонку в Бельгии. Победу в Германии же отпраздновал Льюис Хэмилтон, стартовавший в той гонке в далекого 14-го места. Правда, без ложки дёгтя не обошлось: многие считали, что британец должен заработать штраф за срезку травяного участка между трассой и заездом на пит-лейн.

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6. Гран-при Бразилии-2019

Пожалуй, гонка в Бразилии стала украшением прошедшего сезона. Мало того, что победа досталась Максу Ферстаппену, который приехал на этот Гран-при далеко не в статусе фаворита, так ещё и подиум получился весьма неожиданным. «Усилиями» Льюиса Хэмилтона первого подиума в карьере лишился Александер Албон, шедший вторым перед рестартом после автомобиля безопасности. Но этот инцидент только помог Пьеру Гасли на «Торо Россо» — француз, проводящий ужасный для себя сезон и лишившийся за несколько месяцев до этого места в «Ред Булл», умудрился не только реабилитироваться за провал, но и заработать первый подиум в карьере. Подобного результата добился и Карлос Сайнс – но он поднялся на подиум уже после всех формальностей, поскольку физически третьим финишировал Хэмилтон, оштрафованный после завершения гонки за столкновение с Албоном.

Хаос в Бразилии! Глупая авария двух «Феррари» перед финишем, Гасли — на подиуме Феттель не стерпел атаки от Леклера и вынес напарника при попытке контратаки. Квят в очках, но напарник полностью его затмил.

5. Гран-при Европы-2012

Гонка в Валенсии в 2012 году получилась весьма нестандартной. Этап, к тому моменту запомнившийся, пожалуй, только полётом Марка Уэббера в 2010 году, принёс весьма неожиданный результат – первый и последний подиум во второй карьере Михаэля Шумахера, победа Фернандо Алонсо, стартовавшего с 11-й позиции, и подиум от Кими Райкконена на «Лотусе». Не обошлось и без неожиданных аварий – незадолго до финиша столкнулись претендовавшие на подиум Пастор Мальдонадо и Льюис Хэмилтон. Спасибо венесуэльцу: его ошибка подарила Шумахеру единственный подиум в составе «Мерседеса».

Лучшие гонки — 2012 Не все 20 этапов Формулы-1 оказались одинаково интересны. Одни гонки вызывали зевоту, а другие держали в напряжении до последнего круга.

4. Гран-при Турции-2010

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Когда в борьбе за победу сталкиваются напарники по команде и отдают первую строчку другому пилоту, этап попросту нельзя назвать скучным. Себастьян Феттель далеко не в последний раз «вынес» с трассы напарника по команде, лишив победы и себя, и Марка Уэббера (а «Ред Булл» в тот день был намного быстрее любого соперника). Напарники по «Макларену» Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон показали «быкам», что такое — корректная борьба за победу. Два британца сражались бок о бок, но делали это корректно и оформили дубль. Третье место занял Уэббер, которому после контакта с Феттелем пришлось менять антикрыло. Для российских болельщиков этап запомнится быстрейшим кругом Виталия Петрова.

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3. Гран-при Германии-2019

Дождь, аварии, пейс-кары. Три кита, на которых держался сезон 2019 года, в котором борьбы за титул не было и в помине, однако сразу две гонки вполне могут претендовать на звание легендарных. Победу, как и в большинстве гонок в нашем топе, отпраздновал пилот «Ред Булл» — на этот раз им был Макс Ферстаппен, а компанию на подиуме ему составили ещё два воспитанника австрийского концерна – Себастьян Феттель на «Феррари» и Даниил Квят на «Торо Россо». До поры до времени и немец, и россиянин не слишком выделялись, но пилот «Скудерии» пришёл в себя, когда трасса подсохла, а Квят отлично сориентировался и раньше большинства соперников перешёл на слики, после чего здорово проявил себя на ещё влажной трассе и опередил Стролла. Гонка запомнится полным провалом отмечавшего юбилей «Мерседеса», а также фатальными вылетами в последнем повороте боровшихся за подиум Леклера и Хюлькенберга. Нико очередной фейл во многом стоил места в Формуле-1.

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2. Гран-при Канады-2011

Можно ли выиграть гонку, шесть раз остановившись в боксах и оказавшись в какой-то момент последним? Дженсон Баттон знает ответ на этот вопрос. Воистину легендарный Гран-при, вошедший в историю автоспорта. Баттон умудрился и вынести с трассы своего напарника Льюиса Хэмилтона, и отбыть штраф, и выиграть гонку, совершив решающий обгон в шестом повороте последнего круга. Правда, не обошлось без ошибки Феттеля, который занервничал при виде догоняющего его оппонента. Пожалуй, именно Гран-при Канады 2011 года доказал, что титул Баттона в 2009 году был неслучайным. Монреаль окончательно закрепил в Формуле-1 правило: «В любой непонятной ситуации делай, как Дженсон».

Местное время: полоса препятствий Баттона на пути к победе Накануне Гран-при Канады вспоминаем сумасшедшую победу Дженсона Баттона в Монреале в 2011-м – после трёх столкновений, прокола и штрафа.

1. Гран-при Бразилии-2012

Paul Gilham/Getty Images

Пожалуй, лучший этап последнего десятилетия! По крайней мере, так посчитали мы на «Чемпионате». Одним из главных героев той гонки стал Нико Хюлькенберг, который был близок не только к подиуму, но и к победе, однако чисто побороться с будущим двукратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном ему не удалось – смелая попытка атаки пилота скромной «Форс Индия» закончилась аварией и штрафом Нико. Важно и то, что в этой гонке решалась борьба за титул между Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем. Алонсо был очень близок к тому, чтобы выиграть третий чемпионский титул в карьере, но Феттелю даже на повреждённой машине удалось совершить прорыв с 20-й позиции и набрать столь необходимые очки для победы в чемпионате. Если вам и этого мало, что на «Интерлагосе» последнюю гонку в Ф-1 провели Михаэль Шумахер и вырвавший для «Кэтерхэма» десятое место в Кубке конструкторов Виталий Петров. Гран-при Бразилии-2012 – гонка, которую точно стоит пересмотреть!