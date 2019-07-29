Лучшая гонка Квята в сезоне – но мы нашли, к чему придраться. А многие лидеры так вообще провалились.

Боттас и Хюлькенберг, ну как так?! Квят — красавец. Оценки за ГП Германии

Отказ двигателя в самом начале квалификации, казалось, похоронил все шансы немца на высокий результат, но в дождевом хаосе именно Себ был наиболее сфокусированным и единственным, кто не допускал ошибок. Феттель извлекал максимум из каждой ситуации, избегая ненужного риска, — именно так и должен действовать чемпион, когда техника или обстоятельства не позволяют бороться за победу.

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Макс Ферстаппен — 9,0

Вторая победа в трёх последних гонках — впечатляющий результат для голландца. Как и вся чётная сторона решётки, Макс провалил старт, но в остальном, не считая 360-градусного разворота, ни на что не повлиявшего, был безупречен. За последние три этапа Ферстаппен набрал в полтора раза больше очков, чем Хэмилтон — ещё одно доказательство тому, что Макс готов к борьбе за титул.

Для Квята подиум в Германии стал уже третьим в карьере, а вот для «Торо Россо» это лишь второй финиш в топ-3 (после победы Феттеля в Монце-2008). Россиянин показал не лучший результат в квалификации, а на первых кругах откатился в самый конец пелотона, но своевременный переход на слики и безупречный пилотаж на последних кругах привели Даниила на подиум — превосходный результат в нужный момент. Хотя и без определённой доли удачи не обошлось.

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Карлос Сайнс — 8,5

Сайнсу на пути к пятому месту повезло дважды: сначала он, в отличие от многих, не разбил машину во время вылета, а затем не стал переходить на слики в середине гонки — и опередил многих пилотов, когда они возвращались на промежуточные. С другой стороны, слишком высокая позиция помешала рискнуть и перейти на сухую резину одновременно со Строллом и Квятом – так и пропал шанс на подиум.

Александер Албон — 8,5

Великолепную гонку провёл и Александер Албон — дебютант блестяще держался в сложных условиях и боролся с «Мерседесом» за место на подиуме! Увы, именно в этой борьбе тайский пилот и потерял несколько позиций. Впрочем, «Торо Россо» в любом случае первым поставил бы «слики» Квяту — тот отставал и рисковать логичнее было с ним. В иных обстоятельствах на подиуме вполне мог бы стоять Албон.

Лэнс Стролл — 8,0

Респект канадцу за смелость самым первым перейти на слики в конце гонки: не зря он целый круг изучал состояние асфальта с открытым визором. Как награда – даже короткое лидерство в гонке и итоговый сверхвысокий результат (пока лучший в истории «Рейсинг Пойнт»). Также отметим упорное сопротивление атакам Боттаса: финн разнервничался и попал в аварию! Но не будем забывать, что в квалификации Лэнс уже в 11-й раз проиграл напарнику (хотя и вышел впервые в сезоне из Q1), а после запоздалого перехода на промежуточные в начале дистанции боролся в районе «Уильямсов».

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Ромен Грожан — 7,5

Пожалуй, больше других повезло Ромену Грожану. На промежуточных шинах у «Хааса» не было высокого темпа, и хотя больших ошибок команда не допускала, на финише француз был только девятым — и это при старте с шестого места. Но после штрафов пилотам «Альфа Ромео» Грожан поднялся на седьмую строчку, которую занимал в конце первого круга. Полбалла скинем за столкновение с Магнуссеном — входить в поворот следовало аккуратнее, датчанин уже был впереди.

Роберт Кубица — 7,5

Польский ветеран в очередной раз проиграл напарнику квалификацию, но превзошёл его в гонке, да ещё и получил за это одно очко. Конечно, Кубица обязан этому 10-му месту команде «Альфа Ромео», однако это не отменяет того факта, что в непростых погодных условиях Роберт провёл безошибочную гонку.

Кими Райкконен — 7,5

Финский ветеран провёл очень боевую гонку, а на первых кругах даже сражался с лидерами, словно никуда из «Феррари» и не уходил. Увы, небольшой вылет, стоивший пары позиций, а также неудачный первый пит-стоп отбросили Кими назад. Жаль, что штраф за нарушение спортивного регламента и вовсе забрал все очки — уик-энд финн проводил яркий. Не забываем про мощный пятый результат в субботу!

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Кевин Магнуссен — 7,0

Магнуссен во второй раз подряд уступил напарнику в квалификации, а в гонке оказался позади из-за запоздалого перехода на промежуточные. В итоге до финиша удалось добраться, но позади лишь «Уильямсы» да собравший все возможные проблемы Хэмилтон. Плюс четыре очка, минус полбалла за столкновение с Грожаном — внутри ещё было место, не следует так жёстко бороться с напарником.

Джордж Расселл — 7,0

Расселл сделал всё, что мог, и добился лучшего финиша в сезоне, но в итоге откатился в зачёте на последнюю позицию. Но отдадим должное: дебютант достойно смотрелся в непростых и непредсказуемых условиях.

Антонио Джовинацци — 7,0

Для Джовинацци уик-энд сложился относительно неплохо — 11-е место в квалификации, на финише — 8-е. Впрочем, на фоне выступления Райкконена итальянец снова был явным вторым номером, а из-за штрафа Антонио ещё и очков лишился.

Ландо Норрис — 6,0

В некотором смысле бесполезный уик-энд для Норриса: проблемы с батареей и вылет уже в первом сегмента квалификации, а на следующий день — сход из-за технических неполадок. До него Ландо смотрелся не слишком ярко.

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Даниэль Риккардо — 6,0

Не самое сильное выступление в квалификации, посредственный старт с более выгодной чётной части решётки, борьба вне очков — сход по техническим причинам. В принципе, подобное со всяким может случиться, но в борьбе с «Маклареном» «Рено» в этот раз терпит очень серьёзное поражение.

Льюис Хэмилтон — 5,0

Перед началом уик-энда в «Мерседесе» намекали, что были бы рады дождю, а не пятничной жаре, но в итоге именно скользкая трасса сыграла с лидером чемпионата злую шутку: Хэмилтон лидировал, но поскользнулся в луже, разбил переднее антикрыло, поехал в боксы к не готовым к пит-стопу механикам по газону и получил штраф. Хорошо ещё, что «Мерседес» Льюиса не остался там же, где машина его напарника — британец в конце концов даже увеличил отрыв в чемпионате. Но гонка в его исполнении была так себе – даже с поправкой на слабое состояние здоровья.

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Пьер Гасли — 4,5

Гасли вновь смотрелся неубедительно на фоне Ферстаппена и провалил старт. К концу гонки француз вроде бы выбрался в топ-10 и сохранял шансы на очки. Но в стремлении доказать руководству свою состоятельность Пьер сломал в борьбе с Албоном антикрыло и остался без очков. Карлос Сайнс теперь уступает Гасли всего семь очков, сам Гасли проигрывает Ферстаппену сто семь. Припомним и аварию в пятницу.

Феерический провал немца на фоне слухов о замене. Сильная квалификация, великолепный старт, пятое место к концу первого круга, борьба за долгожданный подиум — и всё лишь для того, чтобы вылететь на случайной луже. Судя по всему, продление контракта будет более сложным вопросом, чем рассчитывал Нико.

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Если Себастьян Феттель, оказываясь позади и понимая, что шансов победить нет, отбрасывает всякий прессинг и прорывается наверх, то для Шарля Леклера борьба в середине пелотона представляет проблему. Пытаясь прыгнуть выше головы, он уже разбил машину в Монако, а теперь вылетел в Германии. Пока это самая большая ошибка Леклера после перехода в «Феррари».

Ошибка Валттери Боттаса была куда хуже, чем вылет Леклера, поскольку Шарль за чемпионство не борется. Боттас потенциально мог приехать на второе место и сократить отставание от Хэмилтона до 20 с небольшим очков — до расстояния одной победы, однако в итоге проигрывает более 40. Довольно странно, что Боттас не мог пройти Стролла, засуетился и разбил машину. Если на «Хунгароринге» Валттери снова не сможет отыграться, то говорить о борьбе за титул больше не придётся.

Серхио Перес — 3,0

Чеко выбросил Гран-при Германии в корзину — потерял три позиции на старте и убрался уже на втором круге. Остальные пилоты вылетали в моменты, когда оценить состояние асфальта было сложно — он либо подсыхал, либо вновь становился мокрым, а вот Перес вылетел после трёх прогревочных и одного боевого круга, зная, что резина ещё холодная, а асфальт мокрый.