Что будет с календарем Формулы-1 и как сорванный старт сезона повлияет на команды?

Итак, сезон-2020 всё-таки допустил фальстарт и теперь отложен до первых европейских Гран-при или даже Гран-при Азербайджана в июне. Никаких точных прогнозов здесь быть не может: кто знает, какой окажется ситуация с коронавирусом в ближайшие дни, недели и месяцы. Но давайте исходить из старта сезона в мае-июне и попробуем прикинуть, что тогда будет с Формулой-1.

Что с календарём?

Пример Китая, где эпидемия коронавируса вроде бы утихает, демонстрирует: взять ситуацию под контроль в теории можно примерно за два с половиной месяца. Это и приводит нас к надеждам на старт сезона в Азербайджане. В таком случае предстоит каким-то образом «вернуть» в календарь семь пропущенных Гран-при. Первые намётки уже есть: Формула-1 на 99 % откажется от летней паузы в августе, а двухнедельный перерыв в работе баз команд вместо этого наметят на «бесполезный» апрель.



Давайте пофантазируем и попробуем вставить оставшиеся Гран-при на свободные слоты, чтобы это выглядело оправдано с логистической точки зрения. Да, в настоящий момент это гадание на кофейной гуще, но тем же самым сейчас занимаются и люди, от которых на самом деле зависит календарь.

Формула-1. Возможные изменения в календаре сезона-2020

7 июня — Азербайджан

14 июня — Канада

28 июня — Франция

5 июля — Австрия

19 июля — Великобритания

26 июля — Испания

2 августа — Венгрия

9 августа — Нидерланды

16 августа — Монако

30 августа — Бельгия

6 сентября — Италия

13 сентября — Китай

20 сентября — Сингапур

27 сентября — Россия

11 октября — Япония

18 октября — Вьетнам

25 октября — США

1 ноября — Мексика

15 ноября — Бразилия

22 ноября — Австралия

29 ноября — Бахрейн

6 декабря — Абу-Даби.

Главные моменты:

— В сезоне сохраняются все Гран-при. Абу-Даби сдвигается на неделю позже, чтобы освободить слот для Бахрейна. Если «выкинуть» Австралию, то в плане логистики всё стало бы проще;



— В прошлых сезонах команды стонали по поводу «тройников», но в 2020-м придётся напрячься гораздо сильнее: пять гоночных уик-эндов подряд с 19 июля по 16 августа, четыре – с 11 октября по 1 ноября и с 15 ноября по 6 декабря;



— Мы постарались придумать удобные географические связки (например, из Китая удобно добираться в Сингапур, из Японии – во Вьетнам, логистика Австралия-Бахрейн уже налажена), но календарь Ф-1 далеко не всегда так логичен. Плюс вопрос, не будут ли протестовать промоутеры насчёт близких дат с соседними странами;



Сложно? Безусловно. Реально – «если родина скажет», то да. Дело за коронавирусом и врачами.

Как эпидемия повлияет на команды?

Ожидается, что сейчас все сотрудники команд, работавшие в Австралии, отправятся на двухнедельный карантин – чтобы не дай бог не занести заразу на базы. Между тем остальные работники конюшен могут работать дальше – если нет иных рекомендаций со стороны властей.



Отложенный старт – отличные новости для команд, которые столкнулись с проблемами на зимних тестах. Например, у «Мерседеса» появилось гораздо больше времени, чтобы поработать над надёжностью двигателя, а у «Феррари» — над его мощностью. Ранее ожидалось, что итальянцы получат дополнительные «лошадки» только со второй версией двигателя, но теперь, раз Гран-при Австралии не состоялся, «Скудерия» вполне может успеть подготовить обновлённый двигатель к условному Баку – и таким образом оказаться в боевой форме с первого же этапа.



За два-три месяца ведущие команды способы так сильно продвинуться в развитии машин, что нам будет максимально трудно угадать расклад сил после долгожданного старта сезона. Правда, всем предстоит опробовать новинки без предварительных испытаний – если организаторы не предусмотрят, например, дополнительный день тестов (реально ли его провести на уличной трассе в Баку?).

Фото: Speed Media/Icon Sportswire via Getty Images

Ещё одно следствие позднего старта сезона — мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда многие середняки проведут весь чемпионат с одной конфигурацией машины. Например, в «Рено» собирались ударно обновить машину в первых Гран-при и затем сосредоточиться на подготовке болида к сезону-2021. Подобные планы были и у многих других коллективов без приставки «топ».



Некоторые команды планировали определиться с моментом полного переключения на новый проект в зависимости от скорости болида на старте чемпионата — но теперь оттолкнуться от результатов уже не получится. Столь важное решение предстоит принимать вслепую. Правда, уже не исключают, что если провести полноценный сезон-2020 не удастся или часть Гран-при придётся перенести на 2021-й, то введение нового технического регламента могут отложить на сезон.

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Что с контрактами?

Отложенный старт чемпионата, вероятно, повлияет и на трансферный рынок Формулы-1. Да, «от нечего делать» боссы команд могут уже сейчас заняться переговорами с пилотами, но всё-таки всем хочется посмотреть на текущую форму гонщика, прежде чем предлагать ему соглашение. Например, как «Феррари» понять, какой суммы достоин Феттель в 2021 году? Как Тото Вольфу решить, оставлять ли в команде ещё на год Боттаса или взять перспективного Расселла? Как Марко и Хорнеру определить истинный потенциал Албона? Как Райкконену решить, стоит ли он остаться в Ф-1 ещё на сезон, а Риккардо — продолжать ли верить в «Рено»?

При этом традиционного ориентира в лице летней паузы у переговорщиков тоже не будет. Гонки будут следовать одна за другой (дай бог, чтобы летом было так), и это может привести к более неожиданным и менее продуманным решениям команд и пилотов.



Отдельно надо сказать про «Хаас». Гюнтер Штайнер и Джин Хаас не исключили, что американская команда покинет Формулу-1 в случае нового провала. Руководители планировали определиться с позицией по новому Договору согласия после стартовых Гран-при, но теперь, получается, оценить собственную форму «Хаас» сумеет лишь в начале лета. А ведь к этому моменту уже вовсю нужно готовить болид для сезона-2021… Сложная ситуация. Не исключаем, что Ф-1 пойдёт навстречу американцам и согласится подписать с ним краткосрочное соглашение.

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В общем, коронавирус полностью перевернул игру. И речь далеко не только о календаре.