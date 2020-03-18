Кто-то считает, что судьи в Формуле-1 принимают странные решения? 36 лет назад было гораздо хуже.

В истории Формулы-1 лишь раз никому не присудили второе место. Почему — загадка до сих пор

Нельсон Пике одержал победу в первой гонке сезона-1983, которая прошла на автодроме «Жакарепагуа» в Бразилии, третье место, в 50 секундах позади него, занял Ники Лауда, далее расположились Жак Лаффит и Патрик Тамбе… И да, в итоговых протоколах той гонки вторая строчка осталась пустой.

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Роковой пит-стоп

С поул-позиции в той гонке стартовал Кеке Росберг на «Уильямсе», но сдерживать позади себя Пике финну удавалось недолго — на седьмом круге «Брэбэм» бразильца вырвался вперёд. Позади сражались Патрезе, Прост и Тамбе, пока их всех не опередил стартовавший 16-м Джон Уотсон на «Макларене».

Поул Росберга на «Жакарепагуа» стал последним в истории легендарного двигателя «Косуорт» DFV. С 1968 года этот мотор выиграл 12 чемпионатов и принёс своим командам десять Кубков конструкторов, а также дважды побеждал в марафоне «24 часа Ле-Мана». Кроме того, турбо-версия этого мотора 10 лет подряд побеждала в гонке «500 миль Индианаполиса».

Росберг тем временем отправился на пит-стоп — за свежими шинами и топливом, и в какой-то момент «Уильямс» вспыхнул. В одно мгновение гонщик выпрыгнул из автомобиля, а саму машину оперативно потушили экстренные службы. Каким-то чудом огонь не повредил болид — Кеке сел обратно в кокпит, механики растолкали автомобиль, и финн продолжил борьбу. Правда, лишь с девятого места.

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Росберг бросился отыгрываться. В течение нескольких кругов финн прошёл Зурера, Лаффита и Уорика, на 43-м Кеке оставил позади «Феррари» Тамбе, ещё через три круга обогнал Алена Проста на «Рено», а за 10 кругов до финиша прошёл «Макларен» Ники Лауды, вернувшись на вторую позицию. Догнать Пике шансов уже не было — до него оставалось порядка 50 секунд. Бразилец в итоге благополучно одержал победу, а Росберг стал вторым, что после пожара на пит-стопе стало очень неплохим результатом.

Нельсон Пике на Гран-при Европы-1983 Фото: Mike Powell/Getty Images

Однако сразу после финиша Росберга дисквалифицировали — за то, что на пит-стопе его автомобиль растолкали механики — это прямое нарушение правил того года. В том, что Кеке исключили из протоколов, не было ничего неожиданного, удивительно то, что его второе место в итоге осталось пустым — то есть финишировавший третьим Лауда так и остался третьим и получил четыре очка, а шесть баллов, полагавшиеся тогда за второе место, не достались вообще никому. Ни до, ни после той гонки подобных случаев в Формуле-1 не было.

Ещё более странно то, что после финиша также был исключён Элио де Анжелис — из-за проблем с основной машиной он пересел в запасную, но это было другое шасси с другим мотором, что также было расценено судьями как нарушение регламента. Де Анжелис финишировал 13-м, в трёх кругах позади победителя, но 13-я позиция не осталась пустой — на неё переместился Джонни Чекотто, по одной позиции отыграли Элисео Салазар и Манфред Винкельхок.

По-прежнему неизвестно, почему судьи тогда приняли такое решение.

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Три чемпиона

К счастью, на итоги сезона то решение влияние не оказало: Нельсон Пике тогда опередил Алена Проста на два очка, и даже если бы в Бразилии француза переместили бы с седьмой строчки на шестую, этого всё равно не хватило бы для титула. Просту в итоге пришлось ждать своего первого титула до 1985 года. Нельсон же в 1983-м стал двукратным чемпионом мира, а в 1987-м выиграл свой третий титул — уже с «Уильямсом».

Ален Прост на Гран-при Великобритании-1983 Фото: Howes/Getty Images

Для Росберга та дисквалификация стала второй подряд на Гран-при Бразилии — в 1982-м они с Пике также финишировали первым и вторым, но обоих исключили из протоколов за недовес, что привело к бойкоту следующей гонки несколькими командами. Впрочем, тогда для Росберга всё кончилось хорошо — он выиграл свой единственный чемпионский титул в Формуле-1 и покинул «Большие призы» в 1986-м.