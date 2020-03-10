Макаронник, сын Бельмондо и пилот, троллящий сам себя. 10 худших гонщиков Формулы-1 90-х

Перед стартом сезона Формулы-1 завершаем наш мини-сериал, посвящённый худшим пилотам в истории чемпионата мира. Дальше в историю углубляться не будем: всё-таки в идеале писать нужно про тех гонщиков, чьи выступления помним мы сами. Так что ограничимся лихими 90-ми — временами, когда всевозможных рента-драйверов и просто слабых гонщиков было в избытке.



В нашу десятку не вошли, например, Тораносуке Такаги, Сатору Накадзима, Андреа Кьеза, Педро-Пауло Диниц и Дэвид Брэбем – «героев» хватило и без них.

Денежные мешки и просто огурцы. 10 худших пилотов Формулы-1 последнего десятилетия Вот эти ребята благодаря деньгам и связям занимали места куда более достойных гонщиков. Но некоторые из них оказались отличными экспертами.

10. Ян Магнуссен

Датчанин так здорово выступал в британской Формуле-3, что пресса поторопилась назвать его «новым Сенной». Однако в Ф-1 дело не пошло. Да, Яну не повезло с командой: свой шанс он получил в составе дебютантов из «Стюарта», где не набрал ни одного очка в сезоне-97 и лишь раз попал в топ-6 в 98-м. По иронии судьбы очковый финиш состоялся в последней гонке Магнуссена: Ян слишком много уступал Рубенсу Баррикелло, и Джеки Стюарт заменил его на Йоса Ферстаппена. Не сказать, что голландец выступил лучше, но карьеру отца Кевина это уже не спасло.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

9. Паоло Барилла

Знаете макароны Barilla? Так вот, Паоло имеет самое непосредственное отношение к семье, основавшей эту компанию. Сам Барилла даже одно время управлял семейным бизнесом. Но если с макаронами всё по-прежнему неплохо, то формульная карьера Паоло не слишком сложилась. Он провёл сезон-1990 в составе «Минарди» — и это было ужасно: итальянец явно не тянул на фоне Пьерлуиджи Мартини. Да и до прихода в Ф-1 Паоло явно не блистал в младших сериях. Вместе с тем язык не поворачивается назвать неудачником пилота, который в 1985 году смог выиграть «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте – на «Порше» 956B в экипаже с Клаусом Людвигом и Луисом Крагесом.

8. Алессандро Дзанарди

Крайне грустно включать в наш рейтинг великого итальянца (а как по-другому назвать многократного паралимпийского чемпиона?), но это объективная реальность. В оба своих пришествия в Формулу-1 Алессандро абсолютно провалился по сравнению с напарниками. В 1993-м молодой итальянец не впечатлил в умирающем «Лотусе» на фоне Джонни Херберта. В 1999-м, уже после успешных выступлений за океаном, Алекс получил второй шанс в составе «Уильямса» — и был разбит Ральфом Шумахером. Немец набрал 35 очков, трижды поднявшись на подиум, а Дзанарди ни разу не финишировал выше седьмого места. Полный провал.

Фото: Mark Thompson /Allsport

«У меня оставался лишь литр крови». Гонщик потерял ноги, но стал чемпионом Дзанарди потерял ноги и чуть не погиб в гонке IndyCar, которая вообще не должна была стартовать. Он ответил серией мощных побед.

7. Поль Бельмондо

Сын знаменитого актёра выступал в Формуле-1 в 1992 и 1994 годах, но никакой славы не снискал. Стоит ли удивляться, если до перехода в Ф-1 он за пять лет в Формуле-3000 набрал всего одно очко? В Королевских гонках Поль выступал за «Марч» и «Пасифик» — обе команды проводили крайне слабые сезоны, но даже с поправкой на ситуацию Бельмондо не блистал. В 1992-м француза затмил Карл Вендлингер, а в 1994-м аналогичная ситуация сложилась с участием опытного Бертрана Гашо.

6. Синдзи Накано

Синдзи – пример типичного «моторного рента-драйвера». В сезоне-97 он получил место в составе «Проста» не за какие-то сильные результаты в японской Формуле-3000, а просто потому, что французская команда использовала моторы «Мюген-Хонда». В конце года Ален Прост с радостью расстался с Синдзи, набравшим всего два очка на фоне геройств Паниса и Трулли. В 98-м Накано выступил за «Минарди» — хотя итальянский аутсайдер использовал старые агрегаты «Форда», а не японские движки. В напарниках у Синдзи был новичок Эстебан Туэро – и японец не всегда опережал медленного аргентинца. Неудивительно, что в 99-м спонсоры уже не поддержали Накано.

Крашеры, драчуны с боссами и даже жертвы сурков. 10 худших пилотов Формулы-1 2000-х Лидер рейтинга был так плох, что ему просто запретили выступать дальше. А ещё одного якобы побил руководитель – и тут же уволил.

5. Риккардо Россет

В отличие от многих коллег по рейтингу, Россет подошёл к Формуле-1 с достижениями в младших сериях: он стал вице-чемпионом Формулы-3000 в 1995 году. Но в Ф-1 развить успех не вышло, хотя бразилец успел погонять за три команды — «Футуорк», «Лолу» и «Тиррелл». Каждый раз Риккардо мешали обстоятельства: в 96-м команда бросила доработку машины после перехода к новым владельцам, «Лола» оказалась мёртворождённым проектом, а в «Тиррелл» Россет попал вопреки воле уже продавшего команду, но продолжавшего ей управлять Кена Тиррелла. Как босс относился к своему пилоту, догадаться не трудно. Так или иначе, Россет никак себя не проявил — например, в 98-м уступал даже новичку Такаги. А ведь Кен хотел отдать место куда более талантливому Ферстаппену-старшему.

Фото: Mark Thompson /Allsport

4. Эстебан Туэро

В наше время у Туэро не было бы никаких шансов на попадание в Ф-1, поскольку он никак не набрал бы баллы для получения суперлицензии. В 1996-м Эстебан ни разу не попал в очки в Формуле-3000, а год спустя набрал лишь балл за полсезона в Формуле-Ниппон. Вот с таким багажом Туэро и купил место в «Минарди». Многие считали, что 19-летнего Эстебана просто опасно пускать в Ф-1, однако ФИА всё-таки дала добро.



Что ж, ничего совсем уж страшного Туэро не сделал, но запомнился в основном авариями и разворотами. В своём финальном Гран-при в Формуле-1 (на «Сузуке») Эстебан врезался в Тораносуке Такаги, когда перепутал педали газа и тормоза. Туэро невольно оказал влияние на исход всего чемпионата: на осколках от «Минарди» и «Тиррелла» проколол колесо Михаэль Шумахер, что лишило его последних теоретических шансов отобрать титул у Мики Хаккинена. Что касается Туэро, то в «Минарди» были готовы оставить его в команде, но в январе 99-го Эстебан внезапно объявил о завершении карьеры.

Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

3. Джованни Лаваджи

Типичный послужной список для участника нашего рейтинга: четыре гонки в «Пасифике» (с четырьмя сходами), половина сезона в «Минарди». При этом Лаваджи, как и Барилла, был неплох в гонках на выносливость, но вот в Ф-1 пошёл явно зря: «пожилой» Джованни (он дебютировал в Ф-1 в 37 лет) проигрывал напарникам слишком много. Плюс ходили слухи о не слишком-то профессиональном отношении итальянца к работе: мол, в паддоке его больше интересовали девушки, чем работа с инженерами.



Впрочем, сам Лаваджи полагает, что ему просто не позволили проявить себя: например, в «Минарди» обеспечивали ненадёжной техникой, а его мотор был гораздо менее мощным, чем у Педро Лами. По словам Джованни, приходившие ему на смену пилоты выступали хуже. Однако от репутации никуда не уйти: именно фамилия Лаваджи является одной из нарицательных. Да и наверняка у коллег итальянца тоже найдутся свои аргументы и оправдания.

Фото: Mike Hewitt/ALLSPORT

2. Клаудио Ланджес

Просто-таки эталонный участник нашего рейтинга, который вполне мог бы претендовать и на первую позицию. Клаудио провел весь сезон-1990 в безуспешных попытках пробиться через сито предквалификации в составе команды «Евробрун». На счету Ланджеса вечный рекорд Ф-1, который развеселит даже Нико Хюлькенберга: максимальное число безуспешных попыток отобраться на старт гонки — 14. Сослаться только на уровень машины не выйдет: своему напарнику Роберто Морено Клаудио проигрывал вечность.

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1. Таки Инуе

Легенда Ф-1! В памяти у всех не яркие выступления Инуе в составе «Симтека» и «Футуорка», а различные передряги, в которые он попадал. Самая яркая приключилась на Гран-при Венгрии 1995 года. Таки сошел из-за загоревшегося мотора и решил помочь пожарным, бросившись к огнетушителю. В итоге Инуе… попал под колёса прибывшей на место событий медицинской машины! И смех, и грех. Таки, к счастью, не пострадал и невольно вошёл в историю.



Спустя много лет Инуе завёл ироничный аккаунт в «Твиттере», провозгласил самого себя худшим гонщиком Формулы-1 и наконец-то добился признания среди болельщиков — пусть и таким необычным способом.