Смертельный огнетушитель. Наплевав на безопасность, маршал погубил и себя, и гонщика

Ранние годы
Томас Молдуин Прайс родился 11 июня 1949 года в семье бывшего военнослужащего Джека Прайса и медсестры Гвинет. Джек во время Второй мировой войны служил хвостовым стрелком на бомбардировщике, а после войны стал полицейским в городке Рутин в Уэльсе, откуда он и был родом. Старший брат Тома Дэвид скончался от болезни в возрасте трёх лет, так что Томас был единственным сыном у родителей. Вскоре семья Тома переехала в Товин — туда перевели отца будущего гонщика.
Прайс с 10 лет познакомился с машинами, управляя фургончиком на местной пекарне. В Британии в те годы была высоко развита автогоночная культура, так что неудивительно, что, познакомившись с техникой, Том загорелся мечтой стать профессиональным гонщиком. Как и у всех мальчишек, был у Прайса и свой кумир — шотландец Джим Кларк. Мать Тома потом вспоминала, что её сын плакал, когда Кларк погиб на гонке в Германии в 1968 году.
В возрасте 16 лет Прайс закончил школу и пошёл учиться на механика трактора — на этом настояла мать, чтобы у сына был запасной вариант на случай, если его карьера гонщика не сложится.
Карьера до Формулы-1
Свои первые шаги в автоспорте Том Прайс сделал в возрасте 20 лет, в 1969 году. Прайс, которого учил бывший напарник его кумира детства Джима Кларка Тревор Тэйлор, спустя год уже стал главной звездой в младшей серии Формула-5000. После этого Прайс перешёл в серию, организованную Daily Express для учеников гоночных школ. Призом для победителя серии был болид Lola Y200 стоимостью 1,5 тыс. фунтов стерлингов. Исход серии был решён на последней гонке в Сильверстоуне. Прайс квалифицировался третьим, гонка проходила под дождём. В первой половине гонки лидировал Крис Смит, но после того, как дождь усилился, Прайс опередил Смита и выиграл гонку, а вместе с ней и серию.
Фото: Norman Quicke/Getty Images
В 1971 году Прайс выиграл новую серию Формула-Ф100, проходившую на двухместных спорткарах, а вскоре дебютировал и в Формуле-3, выиграв в 1972 году чемпионат Формула SuperVee. Дебютную гонку в Формуле-3 Прайс выиграл с такой лёгкостью, что соперники начали обвинять его в обмане — якобы у болида был недостаточный вес. Однако после долгих проверок машина была признана легальной. Оставшаяся часть сезона же была омрачена техническими проблемами. Апогея проблемы достигли во время этапа в Монако: на тренировке у Прайса возникли проблемы с двигателем, Том остановился на трассе и вышел из машины, чтобы попробовать решить проблему, но один из его соперников потерял контроль над машиной и врезался в болид Прайса. Тома отбросило в витрину местного магазина и он сломал ногу.
Уже через две недели валлиец вернулся в гонки. В 1973 году Прайс успешно выступил в Формуле-Атлантик, выиграв три гонки. Команда Royale, в которой выступал Прайс, была настолько впечатлена результатами валлийца, что планировала заявиться в серию Формулы-2, одна из машин уже была построена, а затем финансирования не хватило и в итоге проект свернули. Прайс же был приглашён на тесты командой Рона Денниса Rondel Racing. Оосбого успеха в Формуле-2 Прайс не достиг, лучшей его гонкой стал этап в Норисринге, где Том лидировал в гонке, но из-за отказа тормозов сошёл.
Формула-1
В 1974 году Прайс дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Токен». Первой гонкой стала внезачётная BRDC International Trophy, но из-за недостатка деталей и малого опыта Прайс в квалификации уступил лидеру 26 секунд, а на 15-м круге гонки сошёл из-за проблем с коробкой передач. В чемпионате мира Прайс дебютировал на этапе в Бельгии, где сошёл с трассы из-за аварии с Джоди Шектером. В Монако же он не должен был ехать — ему отказали в лицензии из-за недостатка опыта, однако владелец «Токена» выставил Прайса в гонке Формулы-3, которую он выиграл с отрывом от ближайшего преследователя на 20,8 секунды.
На восьмой этап чемпионата Прайс уже приехал в качестве пилота частной команды Shadow, в которой он и провёл в будущем всю свою недолгую карьеру в Формуле-1. В четвёртой гонке в составе коллектива Прайс впервые набрал очки, финишировав шестым на этапе в Германии. Это очко осталось единственным для Тома в том сезоне.
Фото: Getty Images
В 1975 году Прайс сумел попасть в очки пять раз, в том числе приехав впервые в карьере на подиум — в Австрии. Кстати, по слухам, в том сезоне он мог оказаться в «Лотусе», где заменил бы Ронни Петерсона. Считалось, что Супершвед и Прайс — пилоты примерно одного уровня, но Прайс бы обошёлся «Лотусу» гораздо дешевле, а Петерсон мог привести в «Шэдоу» своих спонсоров. Владельцы «Шэдоу» после заявляли, что были близки к обмену пилотами, но этого так и не случилось. В том же году Прайс одержал и первую победу в Формуле-1 — в ливень выиграв внезачётную Гонку чемпионов на «Брэндс-Хэтче».
В начале сезона 1976 года Прайс сходу финишировал на подиуме, однако изменения в техническом регламенте в ходе сезона лишили болиды «Шэдоу» конкурентоспособности: изменились шины, командам предписали опустить воздухозаборники и переместить чуть назад задние крылья. Новый болид был представлен «Шэдоу» только к гонке в Зандворте, где Прайс квалифицировался третьим и финишировал четвёртым. Это попадание в очки стало последним в карьере Тома Прайса.
Гибель
Сезон 1977 года начался для Прайса неудачно: он сошёл в Аргентине, находясь в лидирующей группе пилотов, а в Бразилии из-за отказа двигателя закончил гонку досрочно, хоть и шёл на тот момент на второй позиции.
На третий этап чемпионата, Гран-при Южной Африки, Прайс приехал с намерениями прервать серию неудач. И в тренировке Том показал лучшее время, доказав своё умение пилотировать в дождь. Однако к квалификации тучи над Кьялами рассеялись и в итоге Прайс смог показать только 15-е время в двух секундах позади Джеймса Ханта.
Старт у Прайса и вовсе не задался — он оказался на последней позиции по итогам первого круга, однако к 18-му смог отыграть девять позиций и шёл 13-м. Через четыре круга проблемы возникли у его напарника, итальянца Ренцо Дзорци. В машине произошло короткое замыкание и она загорелась. Дзорци не сразу смог покинуть кокпит, потому что долго не мог отсоединить кислородную трубку от своего шлема.
Увидев пожар, к машине через трассу побежали двое маршалов, позабыв обо всех мерах безопасности. Тот, что был постарше, легко пересёк дорожное полотно, а 19-летний Янсен ван Вурен, у которого в руках был тяжёлый огнетушитель, немного замешкался. В этот момент на прямую на скорости вылетели болиды Ханса-Йоахима Штука и Тома Прайса. Из-за подъёма на прямой гонщики не могли видеть на выходе из поворота перебегающих трассу маршалов. Штук в последний момент увидел человека на трассе и резко дёрнул болид вправо. Прайс, который двигался в аэродинамическом мешке Штука, среагировать не успел. На скорости 270 км/ч болид Тома врезался в маршала. 19-летний парень погиб на месте, а 18-килограммовый огнетушитель, который он нёс в руках, угодил в шлем Прайса.
Сила удара была такой, что огнетушитель отскочил на трибуну. Шлем сорвало с головы Тома, а огнетушитель, прежде чем улететь в сторону трибун, оторвал дугу безопасности с болида пилота. Зрители не сразу поняли, что произошла трагедия — всё произошло очень быстро. Врачи позже сказали, что смерть Прайса наступила мгновенно. Неуправляемый болид продолжил движение по прямой, врезался в машину Жака Лаффита, а затем – в ограждение. Главный маршал гонки Джордж Витт после финиша заявил, что его подчинённые отправились через трассу без предварительного разрешения.
Гонка не была остановлена. Победу одержал Ники Лауда, который после финиша пожаловался механикам, что его двигатель грелся больше обычного. Механики проверили радиаторы — в одном из них застряла та самая дуга безопасности с болида уже покойного Прайса.
Как в своё время маленький Том Прайс плакал, узнав о смерти Джима Кларка во время гонки, так в далёкой Бразилии очень сильно расстроился и 17-летний Айртон Сенна, который болел за валлийца.
Том Прайс был похоронен в Отфорде, неподалёку от церкви, в которой двумя годами ранее он женился. В 2009 году в родном городе Прайса, Рутине, открыли мемориал его памяти. На данный момент Прайс так и остаётся единственным валлийцем, который выступал в Формуле-1.
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