Смертельный огнетушитель. Наплевав на безопасность, маршал погубил и себя, и гонщика

Ранние годы

Томас Молдуин Прайс родился 11 июня 1949 года в семье бывшего военнослужащего Джека Прайса и медсестры Гвинет. Джек во время Второй мировой войны служил хвостовым стрелком на бомбардировщике, а после войны стал полицейским в городке Рутин в Уэльсе, откуда он и был родом. Старший брат Тома Дэвид скончался от болезни в возрасте трёх лет, так что Томас был единственным сыном у родителей. Вскоре семья Тома переехала в Товин — туда перевели отца будущего гонщика.



Прайс с 10 лет познакомился с машинами, управляя фургончиком на местной пекарне. В Британии в те годы была высоко развита автогоночная культура, так что неудивительно, что, познакомившись с техникой, Том загорелся мечтой стать профессиональным гонщиком. Как и у всех мальчишек, был у Прайса и свой кумир — шотландец Джим Кларк. Мать Тома потом вспоминала, что её сын плакал, когда Кларк погиб на гонке в Германии в 1968 году.

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В возрасте 16 лет Прайс закончил школу и пошёл учиться на механика трактора — на этом настояла мать, чтобы у сына был запасной вариант на случай, если его карьера гонщика не сложится.

Карьера до Формулы-1

Свои первые шаги в автоспорте Том Прайс сделал в возрасте 20 лет, в 1969 году. Прайс, которого учил бывший напарник его кумира детства Джима Кларка Тревор Тэйлор, спустя год уже стал главной звездой в младшей серии Формула-5000. После этого Прайс перешёл в серию, организованную Daily Express для учеников гоночных школ. Призом для победителя серии был болид Lola Y200 стоимостью 1,5 тыс. фунтов стерлингов. Исход серии был решён на последней гонке в Сильверстоуне. Прайс квалифицировался третьим, гонка проходила под дождём. В первой половине гонки лидировал Крис Смит, но после того, как дождь усилился, Прайс опередил Смита и выиграл гонку, а вместе с ней и серию.

Фото: Norman Quicke/Getty Images

В 1971 году Прайс выиграл новую серию Формула-Ф100, проходившую на двухместных спорткарах, а вскоре дебютировал и в Формуле-3, выиграв в 1972 году чемпионат Формула SuperVee. Дебютную гонку в Формуле-3 Прайс выиграл с такой лёгкостью, что соперники начали обвинять его в обмане — якобы у болида был недостаточный вес. Однако после долгих проверок машина была признана легальной. Оставшаяся часть сезона же была омрачена техническими проблемами. Апогея проблемы достигли во время этапа в Монако: на тренировке у Прайса возникли проблемы с двигателем, Том остановился на трассе и вышел из машины, чтобы попробовать решить проблему, но один из его соперников потерял контроль над машиной и врезался в болид Прайса. Тома отбросило в витрину местного магазина и он сломал ногу.



Уже через две недели валлиец вернулся в гонки. В 1973 году Прайс успешно выступил в Формуле-Атлантик, выиграв три гонки. Команда Royale, в которой выступал Прайс, была настолько впечатлена результатами валлийца, что планировала заявиться в серию Формулы-2, одна из машин уже была построена, а затем финансирования не хватило и в итоге проект свернули. Прайс же был приглашён на тесты командой Рона Денниса Rondel Racing. Оосбого успеха в Формуле-2 Прайс не достиг, лучшей его гонкой стал этап в Норисринге, где Том лидировал в гонке, но из-за отказа тормозов сошёл.

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Формула-1

В 1974 году Прайс дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Токен». Первой гонкой стала внезачётная BRDC International Trophy, но из-за недостатка деталей и малого опыта Прайс в квалификации уступил лидеру 26 секунд, а на 15-м круге гонки сошёл из-за проблем с коробкой передач. В чемпионате мира Прайс дебютировал на этапе в Бельгии, где сошёл с трассы из-за аварии с Джоди Шектером. В Монако же он не должен был ехать — ему отказали в лицензии из-за недостатка опыта, однако владелец «Токена» выставил Прайса в гонке Формулы-3, которую он выиграл с отрывом от ближайшего преследователя на 20,8 секунды.



На восьмой этап чемпионата Прайс уже приехал в качестве пилота частной команды Shadow, в которой он и провёл в будущем всю свою недолгую карьеру в Формуле-1. В четвёртой гонке в составе коллектива Прайс впервые набрал очки, финишировав шестым на этапе в Германии. Это очко осталось единственным для Тома в том сезоне.

Фото: Getty Images

В 1975 году Прайс сумел попасть в очки пять раз, в том числе приехав впервые в карьере на подиум — в Австрии. Кстати, по слухам, в том сезоне он мог оказаться в «Лотусе», где заменил бы Ронни Петерсона. Считалось, что Супершвед и Прайс — пилоты примерно одного уровня, но Прайс бы обошёлся «Лотусу» гораздо дешевле, а Петерсон мог привести в «Шэдоу» своих спонсоров. Владельцы «Шэдоу» после заявляли, что были близки к обмену пилотами, но этого так и не случилось. В том же году Прайс одержал и первую победу в Формуле-1 — в ливень выиграв внезачётную Гонку чемпионов на «Брэндс-Хэтче».



В начале сезона 1976 года Прайс сходу финишировал на подиуме, однако изменения в техническом регламенте в ходе сезона лишили болиды «Шэдоу» конкурентоспособности: изменились шины, командам предписали опустить воздухозаборники и переместить чуть назад задние крылья. Новый болид был представлен «Шэдоу» только к гонке в Зандворте, где Прайс квалифицировался третьим и финишировал четвёртым. Это попадание в очки стало последним в карьере Тома Прайса.

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Гибель

Сезон 1977 года начался для Прайса неудачно: он сошёл в Аргентине, находясь в лидирующей группе пилотов, а в Бразилии из-за отказа двигателя закончил гонку досрочно, хоть и шёл на тот момент на второй позиции.



На третий этап чемпионата, Гран-при Южной Африки, Прайс приехал с намерениями прервать серию неудач. И в тренировке Том показал лучшее время, доказав своё умение пилотировать в дождь. Однако к квалификации тучи над Кьялами рассеялись и в итоге Прайс смог показать только 15-е время в двух секундах позади Джеймса Ханта.



Старт у Прайса и вовсе не задался — он оказался на последней позиции по итогам первого круга, однако к 18-му смог отыграть девять позиций и шёл 13-м. Через четыре круга проблемы возникли у его напарника, итальянца Ренцо Дзорци. В машине произошло короткое замыкание и она загорелась. Дзорци не сразу смог покинуть кокпит, потому что долго не мог отсоединить кислородную трубку от своего шлема.

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Увидев пожар, к машине через трассу побежали двое маршалов, позабыв обо всех мерах безопасности. Тот, что был постарше, легко пересёк дорожное полотно, а 19-летний Янсен ван Вурен, у которого в руках был тяжёлый огнетушитель, немного замешкался. В этот момент на прямую на скорости вылетели болиды Ханса-Йоахима Штука и Тома Прайса. Из-за подъёма на прямой гонщики не могли видеть на выходе из поворота перебегающих трассу маршалов. Штук в последний момент увидел человека на трассе и резко дёрнул болид вправо. Прайс, который двигался в аэродинамическом мешке Штука, среагировать не успел. На скорости 270 км/ч болид Тома врезался в маршала. 19-летний парень погиб на месте, а 18-килограммовый огнетушитель, который он нёс в руках, угодил в шлем Прайса.



Сила удара была такой, что огнетушитель отскочил на трибуну. Шлем сорвало с головы Тома, а огнетушитель, прежде чем улететь в сторону трибун, оторвал дугу безопасности с болида пилота. Зрители не сразу поняли, что произошла трагедия — всё произошло очень быстро. Врачи позже сказали, что смерть Прайса наступила мгновенно. Неуправляемый болид продолжил движение по прямой, врезался в машину Жака Лаффита, а затем – в ограждение. Главный маршал гонки Джордж Витт после финиша заявил, что его подчинённые отправились через трассу без предварительного разрешения.

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Гонка не была остановлена. Победу одержал Ники Лауда, который после финиша пожаловался механикам, что его двигатель грелся больше обычного. Механики проверили радиаторы — в одном из них застряла та самая дуга безопасности с болида уже покойного Прайса.



Как в своё время маленький Том Прайс плакал, узнав о смерти Джима Кларка во время гонки, так в далёкой Бразилии очень сильно расстроился и 17-летний Айртон Сенна, который болел за валлийца.



Том Прайс был похоронен в Отфорде, неподалёку от церкви, в которой двумя годами ранее он женился. В 2009 году в родном городе Прайса, Рутине, открыли мемориал его памяти. На данный момент Прайс так и остаётся единственным валлийцем, который выступал в Формуле-1.

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