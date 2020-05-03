Катастрофа будущего вице-чемпиона Формулы-1: 5 разворотов за гонку, и это на «Феррари»

В эти выходные Формула-1 организовала онлайн-видеотрансляцию очередной памятной гонки прошлых лет. На сей раз для показа выбрали Гран-при Великобритании 2008 года. Прежде всего он памятен блестящим пилотажем под дождём Льюиса Хэмилтона, который привёз ближайшему преследователю Нику Хайдфельду целую минуту. Кто-то вспомнит третье место Рубенса Баррикелло на безнадёжной «Хонде», кто-то – другие инциденты, но мы сегодня выделим катастрофическую гонку пилота «Феррари» Фелипе Массы.
Бразильский гонщик приехал в Сильверстоун в роли лидера общего зачёта после победы на Гран-при Франции. Правда, ещё до воскресенья уик-энд начал складываться явно не по сценарию Массы. В пятницу Фелипе стал быстрейшим в первой сессии, но за полчаса до окончания тренировки разбил машину. Масса пропустил часть второй практики и занял в ней восьмое место. В субботней квалификации Фелипе занял лишь девятую позицию после ошибки команды: Масса не успел пойти на второй быстрый круг из-за долгой замены шин. Впрочем, казалось, что в воскресенье ещё будут все шансы минимизировать потери…
Всё пошло не по плану Массы с самого начала: первый разворот подкараулил Фелипе на первом же круге и откинул в конец пелотона. Вторая ошибка — всего через круг. Дальше — не лучше: Масса ещё трижды терял контроль над машиной! Когда трасса стала более сырой, «Феррари» закрутило на 36-круге, потом 46-м и, наконец, 48-м. Пять разворотов — не многовато ли для пилота топ-команды и лидера общего зачёта?!
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
В целом оправдание найти легко: в тот день ошибались все, включая самых опытных гонщиков, особенно когда под сильным дождём большинство пыталось удержаться на промежуточных шинах. Но, наверное, с учётом итогового 13-го места Фелипе предпочёл бы чуть-чуть разбить машину уже после первых вылетов и избежать своеобразного антирекорда. Но судьба решила, что Массе придётся испить эту чашу до дна.
После гонки Масса и сам не понимал, в чём причина столь многочисленных разворотов: «Болид аквапланировал практически на всех прямых, было сложно его контролировать. Я много раз ошибся, и эти ошибки трудно объяснить. Впрочем, в споре за чемпионство ещё ничего не решено, так что следует быстрее забыть про эту гонку».
Что ж, Масса был абсолютно прав: судьбу титула лишили отнюдь не только его пируэты в Сильверстоуне. Впереди ещё были сгоревший перед финишем мотор в Венгрии, оторванный шланг в Сингапуре, сумбурный Гран-при Японии и тот самый Тимо Глок в Бразилии… К слову, «Интерлагос» по крайней мере подтвердил, что Масса всё-таки умеет гоняться на мокрой трассе.
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