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Масса объяснил, почему «Феррари» не стоит приглашать Хэмилтона

Масса объяснил, почему «Феррари» не стоит приглашать Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Феррари» Филипе Масса выразил мнение, что «Скудерии» следует сохранить обоих нынешних пилотов – Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля, а также объяснил, почему итальянской команде не стоит приглашать Льюиса Хэмилтона.

«Будь я на месте Маттиа Бинотто, то не стал бы менять нынешний состав гонщиков. Себастьян выиграл четыре титула чемпиона мира, а Леклер обладает огромным потенциалом, который нельзя недооценивать.

Но если Себастьян решит уйти, то я бы обратил внимание на Даниэля Риккардо. Он очень силён, за его работой на трассе всегда приятно наблюдать.

Что касается потенциальной пары пилотов Хэмилтон – Леклер, то, с одной стороны, этот дуэт мог бы стать воплощением мечты. А с другой – Льюис может помешать прогрессу Шарля и уничтожить его ментально. Всё может пойти не по идеальному сценарию», — приводит слова Массы GPblog.

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