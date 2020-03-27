Масса объяснил, почему «Феррари» не стоит приглашать Хэмилтона

Экс-пилот «Феррари» Филипе Масса выразил мнение, что «Скудерии» следует сохранить обоих нынешних пилотов – Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля, а также объяснил, почему итальянской команде не стоит приглашать Льюиса Хэмилтона.



«Будь я на месте Маттиа Бинотто, то не стал бы менять нынешний состав гонщиков. Себастьян выиграл четыре титула чемпиона мира, а Леклер обладает огромным потенциалом, который нельзя недооценивать.



Но если Себастьян решит уйти, то я бы обратил внимание на Даниэля Риккардо. Он очень силён, за его работой на трассе всегда приятно наблюдать.



Что касается потенциальной пары пилотов Хэмилтон – Леклер, то, с одной стороны, этот дуэт мог бы стать воплощением мечты. А с другой – Льюис может помешать прогрессу Шарля и уничтожить его ментально. Всё может пойти не по идеальному сценарию», — приводит слова Массы GPblog.