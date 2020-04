«Мерседес» построил крутую машину с настоящим мотором Ф-1. Покупатели всё ещё ждут заказы

В каждом современном автомобиле, даже самом бюджетном, есть технические решения, которые пришли из автоспорта. Чем дороже и мощнее машина — тем больше таких гоночных технологий в ней используется, особенно если речь заходит о брендах, которые представлены заводскими командами в Формуле-1. Самые очевидные примеры — это «Феррари» и «Макларен», которые выпускают дорожные супер- и гиперкары, но есть ещё два коллектива, готовящие революционные машины. Это «Ред Булл», что помогает уходящему от них «Астон Мартин» в работе над Aston Martin Valkyrie, и Mercedes-Benz, своими силами создающий Mercedes-AMG One. И несмотря на то, что британская модель тоже из ряда вон выходящий даже по современным меркам гиперкар, она не в силах сравниться по своему технологическому безумию с немецкой новинкой.

Чем примечательна эта машина? Своей силовой установкой. Потому что никто до действующих 6-кратных подряд в обоих зачётах (в личном и командном) чемпионов Формулы-1 не брал двигатель от формульного болида и не ставил его под капот дорожного автомобиля. Что? Да, Mercedes-AMG не иначе как в подтверждение своего доминирующего положения в Формуле-1 с момента возвращения турбомоторов решил к 50-летию бренда AMG сделать машину, которая бы закрепила за немецкой маркой первенство и среди дорожных гиперкаров. Для этого перед немецкими инженерами поставили задачу построить машину с силовой установкой Формулы-1. Не по мотивам силовой установки Формулы-1, не с технологиями Формулы-1, а именно с двигателем и гибридной составляющей от Формулы-1. Так и появился сверхинтересный с технической точки зрения гиперкар Mercedes-AMG Project One.



Весной 2017 года Mercedes-Benz начал дразнить публику тизерами новой модели, дебют которой приурочили к полувековому юбилею тюнинг-ателье (ныне уже части немецкой марки) AMG, а после нескольких затемнённых снимков с силуэтом машины а-ля лемановский прототип немцы дали залп из всех орудий и рассекретили детали о силовой установке. Внезапно выяснилось, что марка готовит гиперкар сразу с 5 (!!!) моторами и гибридным агрегатом от Формулы-1! Силовая установка заимствована у болида Mercedes F1 W06 Hybrid (мотор Mercedes-Benz PU106B Hybrid) 2015 года — дорожную машину позиционируют именно как гиперкар с мотором от чемпионской машины британца Льюиса Хэмилтона.

В основу мотора Mercedes-AMG Project One лёг гоночный 1,6-литровый V6 с турбонаддувом с минимальными доработками (сохранён даже пневмопривод клапанов!). Ради увеличения ресурса агрегату поменяли поршни и коленвал, адаптировали его под дорожный бензин (в России гиперкар дозволено заправлять топливом АИ-98), а также перепрограммировали блок управления двигателем — максимальные обороты снизили до 11 000 об/мин (гоночный мотор способен крутиться до 15 000 об/мин), а холостые обороты — с 4000 об/мин до 1280 об/мин.



Как заявляют в компании, это позволило увеличить ресурс более чем в 10 раз — гоночный агрегат гарантированного «живёт» примерно 4000 км, а его дорожный собрат способен выдержать до 50 000 км. Затем, правда, гиперкар надо отправлять в сервис для капитального ремонта или замены двигателя внутреннего сгорания, который отличается помимо своих характеристик и рекордным тепловым коэффициентом полезного действия в 43% (у обычных моторов тепловой КПД не превышает 38%).

Фото: Daimler

В паре с ДВС работают сразу четыре электромотора. 163-сильный мотор-генератор Motor Generator Unit-Kinetic (MGU-K) соединён с коленвалом и преобразовывает кинетическую энергию, выделяющуюся во время торможения, в электричество, которое помогает уже на разгоне. 122-сильный Motor Generator Unit-Heat (MGU-H) связан с турбиной и преобразовывает энергию тепла выхлопного газа в электрическую, которая раскручивает эту самую турбину и убирает «турбояму» (кратковременный провал в тяге при нажатии на педаль газа, когда ДВС ещё не успел набрать обороты и раскрутить турбину). Перечисленная связка приводит в движение задние колёса, а на передней оси установлены ещё два электромотора по 163 л.с. каждый — они обеспечивают привод передней оси, а заодно наделяют Mercedes-AMG Project One полным приводом AMG Performance 4Matic+ с системой векторизации крутящего момента по колёсам.



Кроме того, на паре передних моторов (их роторы вращаются со скоростью 50 000 об/мин и это рекорд для современных дорожных машин) гиперкар способен проехать до 25 км исключительно на электротяге, что делает машину не только мощной (суммарная мощность гибридной силовой установки не уточняется, но заявлено, что речь идёт более чем о 1000 л.с.), но и относительно экологичной. Тяговый литий-ионный аккумулятор технически повторяет батарею, что используется в Формуле-1, но вчетверо больше с учётом необходимости обеспечивать запас хода без подключения ДВС. Зарядить батарею можно от розетки, а вся электрика машины создана с расчётом на рабочее напряжение 800 В!

Фото: Daimler

Новинку оснастили новой 8-ступенчатой секвентальной коробкой передач с одним сцеплением и гидроприводом переключения. Выбор такой трансмиссии на фоне использующихся в других моделях Mercedes-AMG «роботов» с двумя сцеплениями в компании объяснили соображениями экономии веса и надёжности. Мол, «робот» может не выдержать столь оборотистый ДВС. Всё это богатство, включая 100-килограммовую батарею, весит около 420 кг, а общая снаряжённая масса составляет примерно 1,2-1,3 тонны. Разгон с места у Project One занимает менее 6 секунд, но не спешите смеяться — если у остальных машин указывается динамика 0-100 км/ч, то Mercedes-AMG решил не мелочиться и заявил цифры 0-200 км/ч. До первой «сотни» при старте с места гиперкар должен добраться примерно за 2,5 секунды, а максимальная скорость машины составляет более 350 км/ч — да, с Bugatti Chiron и её максимальными 420 км/ч с лишним новинка не потягается, зато на гоночной трассе оставит французского конкурента далеко позади себя.

В основе Mercedes-AMG Project One лежит углепластиковый монокок, и, подобно формульным болидам, двигатель и коробка передач являются частью силовой структуры машины — к их картерам крепятся рычаги задней подвески. Сама регулируемая подвеска многорычажная «по кругу», а закреплённые асимметрично амортизаторы соединены с алюминиевыми (в Формуле-1 эти детали сделаны из углепластика) рычагами подвески толкающими штангами. Вентилируемые карбон-керамические тормоза соответствуют и канонам Формулы-1, и правилам хорошего тона среди дорожных гиперкаров.



Огромное внимание инженеры Mercedes-AMG уделили аэродинамике (на кузове нет даже шильдиков — все эмблемы нарисованы). Модель получила разноразмерные алюминий-карбоновые колёсные диски (19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади) с креплением центральной гайкой и специальным рисунком — 10 спиц в сочетании с аэродинамическими элементами обеспечивают оптимальный температурный режим для тормозов и покрышек. Шины предсказуемо тоже особые — резина Michelin Pilot Sport Cup 2 разработана специально под Project One. Карбоновый кузов буквально пестрит аэродинамическими элементами, которые дополнены активной аэродинамикой — сплиттером, воздуховодами и гигантским многосекционным двухуровневым антикрылом — которые обеспечивают баланс между максимальной скоростью и отточенной управляемостью.

Фото: Daimler

Что касается салона, то его не назовёшь таким же аскетичным, как кокпит Mercedes F1 W06 Hybrid, но и до уровня комфорта Mercedes-Maybach далеко. Интерьер отделан углепластиком, алюминием, кожей и алькантарой, цвета которых позволено выбирать покупателям. Карбоновые кресла неподвижны, поскольку являются частью силовой структуры кузова, но зато водитель может регулировать положения педального узла и рулевой колонки со «штурвалом», стилизованным под руль Формулы-1. Многофункциональный элемент позволяет управлять системами машины, настраивать пару 10-дюймовых дисплеев, играющих роль панели приборов и экрана мультимедийной системы (третий монитор расположен под потолком и выступает в роли виртуального зеркала заднего вида, на который выводится изображение с камеры заднего обзора, но также там можно отображать и другую информацию по желанию водителя), на руль выведены диодный тахометр и тачпады для работы с мультимедиа.



Несмотря на свой бескомпромиссный характер, Project One оснащается подушками безопасности, системами ABS и ESP (последнюю можно полностью отключить), без которых невозможно было бы сертифицировать машину для дорог общего пользования, есть даже пара бардачков, электростеклоподъёмники и климатическая система.

Фото: Daimler

Представлять новый гиперкар на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года выпала честь Льюису Хэмилтону — тогда ещё 3-кратному чемпиону Формулы-1. Вместе с тогдашним главой концерна Daimler Дитером Цетше британец явил миру Mercedes-AMG Project One (тогда ещё в статусе концепт-кара), а заодно подтвердил, что не просто стал одним из покупателей машины, но и вошёл в группу разработчиков модели — опытнейшему пилоту доверили доводку ездовых качеств гиперкара. Его напарника Валттери Боттаса также привлекли к работе над Project One — финну поручили взаимодействовать с клиентами.



Тогда, в ходе премьерного показа, представители Mercedes-AMG обмолвились, что все 275 запланированных к производству экземпляров Project One по цене от €2 275 000 за штуку были распроданы ещё до публичного дебюта модели, а покупателей (их было вчетверо больше, чем машин) тщательно отбирали — обладателем новинки могли стать только те клиенты, кто уже имел несколько автомобилей Mercedes-Benz и мог хоть как-то подтвердить, что будет ездить на Mercedes-AMG Project One, а не станет хранить его в закрытой коллекции. Столь уважаемой аудитории обещали передать машины до конца 2019 года, но до сих пор никто из покупателей свой гиперкар так и не получил.

Стендовые испытания агрегатов машины завершились, новинку вывели на тестовые заезды по дорожкам закрытых полигонов и гоночных трасс, но дальше этого Mercedes-AMG One (по пути к серийному образцу модель лишилась приставки Project в имени) пока не ушёл. Сделать дорожный автомобиль с силовой установкой Формулы-1 оказалось непросто даже многократным чемпионам мира. Сложность возникла в том, что за машину отвечают сразу три компании: в немецком Аффальтербахе, где находится штаб-квартира AMG, модель разработали, финальную сборку гиперкара отдали в британский Брэкли, где располагается штаб-квартира команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, а проектирование и сборку двигателей доверили подразделению Mercedes AMG High Performance Powertrains в британском же Бриксуорте. И вот тут-то возникли сложности между AMG и Mercedes HPP.

Фото: Daimler

Ола Каллениус, который сейчас возглавляет весь концерн Daimler, в момент премьерного показа Project One во Франкфурте был ответственным за научные исследования и опытно-конструкторские разработки членом правления, поэтому создание гиперкара с формульной силовой установкой для него было делом принципа. Топ-менеджер требовал, чтобы агрегаты дорожной машины максимально возможно соответствовали Mercedes F1 W06 Hybrid и при этом выдавали не менее 1000 л.с. В Mercedes AMG High Performance Powertrains засучив рукава принялись за работу, будучи зажатыми между запросами начальства, действующими экологическими стандартами и требованиями по ресурсу мотора.

В итоге, чтобы двигатель вписывался в нормативы и мог между капитальным ремонтом проезжать больше условной дистанции в пять Гран-при, пришлось очень серьёзно потрудиться. Тут же возникла другая проблема: ДВС, проектировавшийся под совсем другие условия эксплуатации, требовал целой бригады механиков и специальных процедур, чтобы его можно было просто запустить. Разобравшись с этим, пришлось поднимать мощность до требуемых 1000 л.с. Когда всё вроде было бы готово, на горизонте замаячила ещё одна головная боль — WLTP.



В сентябре 2017 года, когда показывали Mercedes-AMG Project One, в Европе окончательно утвердили новые правила сертификации автомобилей — на смену циклу NEDC (New European Driving Cycle) пришёл более приближенный к реальным условиям эксплуатации, а от того более требовательный WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Гайки законотворцы завинтили после «дизельгейта», когда Volkswagen Group смог выдать желаемое за действительное, но если бы Mercedes-AMG сертифицировал свой гиперкар до вступления в силу WLTP, владельцы давно получили бы свои машины, только вот этого не случилось.

Из-за WLTP ряду автопроизводителей пришлось срочно пересматривать свою модельную линейку — модификации некоторых машин, двигатели которых было бессмысленно с финансовой точки зрения адаптировать под новый стандарт, просто сняли с производства, а у других изменили характеристики моторов: соответствовать новым эконормам удалось за счёт снижения мощности. Плюс пришлось устанавливать на агрегаты сажевый фильтр для улавливания твёрдых частиц в выхлопных газах. К такому в Mercedes HPP оказались почему-то не готовы.



Несмотря на то, что о внедрении WLTP было известно сильно заранее да и все требования нового регламента не являлись секретом для автопроизводителей, создатели Mercedes-AMG One отчего-то спохватились в последний момент. Как оказалось, добавить сажевый фильтр — достаточно внушительный по своим габаритам элемент — в сверхплотно скомпонованный гиперкар крайне непросто. Кроме того, новая деталь съедает часть мощности двигателя и уже ни о каких 1000 л.с. речи не идёт… А для Олы Каллениуса это число принципиально — в этом глава Daimler напоминает экс-руководителя Volkswagen Group Фердинанда Пиеха, который требовал от создателей Bugatti Veyron EB 16.4 любой ценой построить мотор W16 мощностью 1000 л.с. и обеспечить машине максимальную скорость 407 км/ч. Никакие технические сложности не волновали Пиеха и в итоге он своего добился, а вот подопечные Каллениуса пока своего руководителя порадовать не могут…

Официально Mercedes-AMG никак не комментирует задержку с началом серийного производства модели One, но известно, что в самом лучшем случае первые покупатели получат свои гиперкары не раньше первой половины 2021 года. К этому времени может случиться так, что уже появятся товарные экземпляры Aston Martin Valkyrie, работа над которым тоже идёт не без проволочек, и как минимум на рынке дорожных гиперкаров Red Bull Racing наконец-то возьмёт верх над Mercedes-AMG.

