Названный в честь чемпиона Ф-1 суперкар может ехать вверх ногами. Инженеры уверяют!

В 1966 году австралиец Джек Брэбем стал трёхкратным чемпионом Формулы-1 — к двум титулам, завоёванным на машинах команды «Купер», гонщик добавил победу по итогам сезона за рулём болида «Брэбем». Это первый и последний на сегодняшний день в истории чемпионата мира случай, когда гонщик становился чемпионом за рулём машины собственной разработки, представленной в гонках собственной командой. В 2014 году сэра Брэбема не стало, но в 2018-м имя легендарного пилота получило вторую жизнь: именем чемпиона назвали новую модель суперкара Brabham BT62.

Автомобиль разработан силами англо-австралийской компании Brabham Automotive, созданной Дэвидом Брэбемом, сыном Джека Брэбема. Выход новинки приурочили к 70-летию гоночной карьеры Брэбема старшего, которая началась в Австралии в 1948 году. Первые 35 машин оформили в стилистике гоночных ливрей болидов Формулы-1 Brabham, которые выигрывали в Гран-при, а вторую половину суперкаров пообещали оформить в той стилистике, которую выберут владельцы новых машин.

Фото: Brabham

Но дизайнерские решения — далеко не главное в новом Brabham BT62. Суперкар, индекс которого продолжает сквозную нумерацию гоночных болидов Brabham с момента основания компании, отличается в первую очередь своей аэродинамикой. Да, это и не Aston Martin Valkyrie, и не Mercedes-AMG One с точки зрения пафоса, но с позиции технической модель с Зелёного континента не менее примечательна. Стоит только сказать, что BT62, согласно заявлению Brabham Automotive, способен ехать… вверх ногами!

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Всё благодаря тому, что в работе над суперкаром инженеры объединили методы вычислительной гидродинамики (CFD) с реальными тестами на гоночной трассе — полученные в виртуальной реальности показатели проверялись во время заездов, а затем в форму кузова и элементов аэродинамического обвеса вносили коррективы, чтобы добиться необходимых показателей. Если не углубляться в технические нюансы, то перегрузки при прохождении поворотов на BT62 могут достигать 3,5g, а на скорости всего 265 км/ч (по суперкаровским меркам это почти как стоять на месте) кузов генерирует 1600 кг прижимной силы — в теории этого достаточно, чтобы 972-килограммовый Brabham BT62 мог ехать вверх ногами и не падать!

Вряд ли кто-то из владельцев модели сможет это проверить, но зато можно будет опробовать машину в трёх разных условиях — на дорогах общего пользования, во время частных трек-дней и в профессиональных гонках — поскольку Brabham Automotive подготовил сразу три модификации своего суперкара. В основе всех версий карбоновый монокок, спроектированный специально для BT62, с элементами из легированной стали и интегрированным в силовую структуру каркасом безопасности. Кузов, естественно, тоже целиком выполнен из углепластика.

Фото: Brabham

Салон, как и полагается технике такого класса, предельно аскетичный. Гоночные кресла-«ковши» с многоточечными ремнями безопасности, съёмный мультифункциональный руль-штурвал, цифровая панель приборов и необходимый минимум органов управления. Естественно, никакой отделки (не считая алькантары) и элементов комфорта.

Фото: Brabham

Автомобиль получил 5,4-литровый атмосферный V8 мощностью 719 л.с. Установленный перед задней осью двигатель сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Holinger с пневмоприводом.

Фото: Brabham

Подвеска заднеприводного суперкара сделана на двойных рычагах по типу «пуш род», тормоза — карбон-керамические (кстати, Brabham была первой командой в истории Формулы-1, которая стала использовать такие элементы) Brembo, а колёсные диски получили специально разработанные под Brabham BT62 слики Michelin.

Базовый вариант суперкара рассчитан на трек-дни, но если добавить к цене в £1 млн ещё £150 тыс. за пакет Road Compliance Conversion, то на автомобиле уже можно будет выезжать на дороги общего пользования. За эти деньги купе поднимут дорожный просвет, перенастроят рулевое управление, увеличив угол поворота передних колёс, установят указатели поворота и крепления для номеров, в салоне станет больше отделки, появится кондиционер, противоугонная система и замки на дверях.

Фото: Brabham

Если же вы собираетесь выставить Brabham BT62 в гонки, то вам потребуется оплатить конвертацию базовой двухдверки в исполнение Competition. За этим обозначением скрываются одноместный салон, более агрессивная аэродинамика, комплект электроники для телеметрии, иные колёсные диски и покрышки, облегчённое остекление и сертифицированный Международной автомобильной федерацией каркас безопасности. Brabham Automotive готовы адаптировать свою машину под конкретный гоночный чемпионат, где покупатель планирует выставлять купе, так что спецификации суперкара могут меняться.

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И самое главное, что с BT62 марка Brabham может вернуться в профессиональный автоспорт с заводской командой: Дэвид Брэбем объявил о намерении подготовить гиперкар на базе новинки для участия в «24 часах Ле-Мана» в 2021 году и стать одним из пилотов этой машины. Aston Martin уже отказался от подготовки Valkyrie к гонкам, а Mercedes-AMG и не планировал адаптировать One под автоспорт, так что как минимум в этом отношении Brabham Automotive уже превзошла своих конкурентов. Если только пандемия коронавируса не поменяет планы австралийцев.