Шумахеру зло и сладко отомстили за грязную оборону. Потом Култхард извинялся

В историю вполне мог бы войти блестящий обгон пилота «Макларена», но куда больше всем запомнился жест шотландца.

Сегодня исполняется 20 лет Гран-при Франции 2000 года. Этот этап был куда менее эпичным, дождевая гонка-99, но тоже запомнился болельщикам. И речь идёт даже не о победном дубле «Макларена», а о том, что ему предшествовало — стычке Михаэля Шумахера и Дэвида Култхарда.

Подрезка на старте

В квалификации чуть шустрее оказался немец, но шотландец проиграл ему всего одну десятую секунды. Рубенса Баррикелло и Мику Хаккинена разделили всего три тысячные — они оба проиграли Шумахеру чуть более четырёх десятых и расположились на второй линии.



Первая стычка с участием Михаэля и Дэвида произошла на старте, когда немец провёл первые метры дистанции в своём излюбленном жёстком стиле. «На старте Шумахер резко поехал по диагонали и фактически подрезал меня, — вспоминал Култхард. – У меня не было вариантов, кроме как поднять ногу с педали газа. Но это так сильно меня разозлило, ведь он словно отвесил мне спортивную пощёчину. Эта злость преследовала меня весь Гран-при».

Старт Гран-при Франции Фото: Mark Thompson /Allsport/Getty Images

В дело вступает палец

Из-за блокировки Шумахера Култхард выпустил вперёд Баррикелло, после чего бразилец невольно оттормаживал оба «Макларена», позволяя лидеру «Феррари» наращивать отрыв. Обойти Рубенса Култхард сумел только на 22-м круге.



Отрыв Михаэля стал стремительно таять: Култхард догнал лидирующую «Феррари» спустя уже десять кругов. Однако догнать немца и обогнать — две большие разницы. Тем более при атаке по внешнему радиусу.



«Я попробовал его опередить. Но он немного «вывез» меня в шпильке. После этого я разозлился и разочаровался ещё сильнее! В общем, показал ему палец и потряс рукой», — рассказал Дэвид. Палец был, естественно, средний.

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Прав ли был Култхард? Сложный вопрос. Нельзя сказать, что в момент обороны Шумахер пилотировал совсем уж грязно — всё-таки до действий Нико Росберга на Гран-при Австрии Михаэлю было далеко, на обочину он Дэвида не убирал (но тут и конфигурация поворота другая: достаточно просто расширить траекторию до определённого момента, после которого оппонент сам волей-неволей начнёт тормозить и перестраиваться).



Вполне возможно, что такого взрыва эмоций у шотландца не произошло бы, если бы не та самая блокировка на старте.

Как сейчас выглядят главные соперники Михаэля Шумахера: фото тогда и сейчас Один всё ещё не наигрался, другой подумывает вернуться в Ф-1, а у парочки боссов серьёзные проблемы.

Злость и месть

«Я считаю, что он вынуждал меня ехать шире. Вы можете сказать, что у него было на это право, потому что его позиция на трассе была выгоднее, но я думаю, что это было осознанное действие с попыткой заставить другого пилота ехать шире. Я был очень зол. Но должен извиниться за жесты рукой, они не совсем в духе спорта», — говорил Култхард.



Шумахер парировал, что Дэвид поступил с ним точно так же годом ранее на Гран-при Японии — и тогда никто не жаловался. Немец добавил, что оскорбительного жеста коллеги не заметил.

«Я потерял 3,5 млн долларов!» Култхард — о знаменитой аварии и будущем Ф-1 В обширном интервью Дэвид Култхард поддержал Квята, призвал Формулу-1 исправить ситуацию с моторами и вспомнил обидную аварию в Аделаиде.

Что же до исхода борьбы, то вы уже могли посмотреть видео: спустя шесть кругов Култхард со второй попытки прошёл «Феррари», когда поздно, в стиле Риккардо, нырнул внутрь во всё том же знаменитом повороте «Аделаида». Дэвид действовал жёстко, допустив соударение колёс — учитывая эмоциональное состояние пилота «Макларена», удивляться тут нечему.

Подиум Гран-при Франции Фото: Mark Thompson /Allsport/Getty Images

Култхард после обгона умчался вперёд, а вот Хаккинен никак не мог подобрать ключи к «Феррари», хотя Шумахер продолжал терять темп из-за повышенного износа шин. Дуэль Михаэля и Мики завершилась, когда на 59-м круге загорелся мотор «Феррари». В тот день «Макларен» оказался сильнее, но сезон-2000 всё-таки принесёт «Скудерии» и Шумахеру долгожданную победу…