Как сейчас выглядят главные соперники Михаэля Шумахера: фото тогда и сейчас

Один всё ещё не наигрался, другой подумывает вернуться в Ф-1, а у парочки боссов серьёзные проблемы.

Мы собрали в материале основных конкурентов Михаэля Шумахера, с которыми он выступал бок о бок в 1991-2006 годах. Нет особого смысла вспоминать новое поколение, на фоне которого Шуми не сумел проявить себя после возвращения — почти все они всё ещё на виду. Так что окунёмся в чуть более глубокую историю.

Найджел Мэнселл

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Тогда: Молодой немец пересекался с Найджелом в 1991-1992 и 1994-1995 годах. На трассе Шумахер и Мэнселл сходились не так часто: в 1992-м Найджел выступал на доминирующей технике и немец не имел реальных шансов оказаться рядом, а в 1994-м, когда Мэнселл вернулся на несколько Гран-при после гибели Айртона Сенны, уже Шумахер практически всегда оказывался впереди. Британец мог сыграть свою роль в Аделаиде, где завоевал поул, но на старте пропустил и Шумахера, и Хилла, после чего отстал и не мешал претендентам на титул.



Сейчас: Биг Найдж окончательно завершил карьеру в 2010 году, когда попал в аварию вскоре после старта «24 часов Ле-Мана». 66-летний британец счастлив на пенсии: является послом часового бренда TW Steel, посещает отдельные гонки Ф-1, ведёт свой «инстаграм» с воспоминаниями о былых временах.

Фото: Getty Images

Тогда: Шумахер застал Проста в конце сезона-91 и в чемпионском для Алена 1993 году. Как и в случае с Найджелом, на трассе Михаэль и Ален пересекались не так часто: «Уильямс» FW15C был гораздо шустрее «Бенеттона».



Сейчас: После краха собственной команды Формулы-1 Ален не отказался от роли руководителя. В настоящий момент Прост помогает Сирилю Абитебулю управлять «Рено», в телевизионных трансляциях регулярно можно увидеть озабоченное лицо француза.

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Жан Алези

Фото: Getty Images

Тогда: В начале 90-х француз являлся одной из главных надежд Формулы-1 после блестящих выступлений за «Тиррелл», однако ошибочно выбрал предложение «Феррари», а не «Уильямса». Как итог — единственная победа на Гран-при Канады 1995 года и неудачи в составе «Бенеттона», где он сменил как раз Шумахера. Самая яркая дуэль Алези и Шуми произошла на Гран-при Европы — 1995, когда Михаэль устроил зрелищную погоню за «Феррари» и опередил Жана незадолго до финиша.



Сейчас: Жан, покинувший Ф-1 в конце сезона-2001, часто посещает паддок. Француз уже много лет является послом бренда «Пирелли» и параллельно помогает развивать карьеру своему сыну Джулиано — участнику академии «Феррари», выступающему в Формуле-2.

Герхард Бергер

Фото: Getty Images

Тогда: Напарник Алези вместе с ним в 1996 году сменил «Феррари» на «Бенеттон», хотя ему предлагали остаться при Шумахере вторым номером. Завершил карьеру в конце сезона-97, отметившись в прощальном сезоне победой в Германии. Не так часто пересекался с Михаэлем на трассе: когда темп позволял «Феррари» Герхарда оказаться впереди, обычно подводила техника.



Сейчас: Герхард является руководителем DTM и скоро может остаться без работы. После решения «Ауди» покинуть чемпионат непонятно, как серия продолжит своё существование в 2021-м. Так что забот у Бергера хватает.

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Фото: Getty Images

Тогда: Главный соперник Шумахера в 1994-1995 годах. Все помнят столкновение в Аделаиде-94, также можно выделить дождевую Японию-94, блистательный Спа-95 и целый ряд других Гран-при. В 1996 году после перехода Шумахера в «Бенеттон» Хилл наконец-то стал чемпионом мира. Последняя победа Деймона в Спа-98 стала возможна после того самого столкновения Шумахера с круговым Култхардом.



Сейчас: Завершив карьеру после провального сезона-99, Деймон со временем обрёл себя в качестве телевизионного эксперта. Хилл продолжает сотрудничать со Sky Sports и оставаться тесно связанным с Ф-1. C 2006 по 2011 годы возглавлял Британский клуб автогонщиков и сумел сохранить Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне», одновременно обеспечив реконструкцию трассы.

Фото: Getty Images

Тогда: По признанию самого Шумахера, его главный соперник. Чемпион мира 1998-1999 годов. Немец и финн продолжали активно сражаться и в 2000 году, а вот в 2001-м Мика после серии неудач постепенно потерял интерес к Ф-1 и покинул её — предполагалось, что на время, но оказалось, что навсегда.



Сейчас: Окончательно завершил гоночную карьеру в конце 2007 года, является послом брендов «Мерседес», «Джонни Уокер» и других. Ведёт видеоблоги, комментирует последние новости из мира Ф-1, иногда разово заявляется на этапы региональных гоночных серий.

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Фото: Getty Images

Тогда: Молодой шотландец сменил в «Уильямсе» погибшего Айртона Сенну, в 1996-м перешёл в «Макларен», а затем поднимал «Ред Булл». В 98-м скандально столкнулся с Шумахером в Спа, когда решил вежливо пропустить Михаэля, но замедлился прямо на гоночной траектории. В 2000-м бушевал уже Дэвид, когда Шумахер жёстко оборонялся от него во Франции — в ход пошёл средний палец руки. При всём этом вне трассы у гонщиков были хорошие отношения.



Сейчас: Сразу после завершения карьеры Култхард успешно переквалифицировался в телевизионные эксперты, ведёт колонки в газетах и на интернет-порталах. В 2018-м году шотландец вошёл в совет директоров новой женской серии W Series.

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Хайнц-Харальд Френтцен

Фото: Getty Images

Тогда: Немец не оправдал надежд «Уильямса» в 97-м году, когда, в отличие от Вильнёва, не смог бросить вызов Шумахеру. Исключение — Гран-при Сан-Марино, когда Хайнц-Харальд одержал свою первую победу, сдержав «Феррари». А вот в 99-м Хайнц-Харальд до последних гонок сохранял шансы на чемпионский титул — пусть конкретно с Михаэлем почти никогда и не сражался.



Сейчас: После завершения карьеры в Ф-1 в конце 2003 года Френтцен несколько лет выступал в DTM. Окончательно ушёл из гонок в 46 лет после сезона-2014, проведённого в ADAC GT Masters. Не слишком активен в прессе, хотя известно, что продолжает продвигать несколько проектов, связанных с гонками.

Видео доступно на «Чемпионате».

Фото: Getty Images

Тогда: Победил в сезоне-97, вынудив Михаэля пойти на скандальное столкновение в Хересе. Ошибочное решение построить собственную команду «БАР» обрушило карьеру Вильнёва, хотя в какой-то момент Жака звали в «Макларен». В «БАРе» постепенно угас и уже не сумел перезапустить карьеру в «Рено» и «Заубере».



Сейчас: Острый на язык Жак — один из главных экспертов современной Формулы-1. Говорит смело, спорно, но всегда с аргументами. Параллельно запустил собственную гоночную школу и выступает в европейском NASCAR.

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Ральф Шумахер

Фото: Getty Images

Тогда: Брат Михаэля пришёл в Ф-1 в 1997-м и в первый же сезон невольно помешал Шумахеру-старшему взять титул, когда выбил его на старте гонки на «Нюрбургринге». Активно сражался Михаэлем в 2001-2003 годах, когда был расцвет Ральфа и тандема «Уильямс — БМВ». Но сделать решающий шаг вверх так и не сумел.



Сейчас: После ухода из DTM в конце сезона-2012 занимался карьерой молодых гонщиков «Мерседеса». Иногда выступает в прессе, комментируя последние новости из мира Формулы-1. В последнее время активно занимается карьерой своего сына Давида, который готовится к первому полноценному сезону в Формуле-3.

Фото: Getty Images

Тогда: Доказал своё вхождение в число топ-пилотов Формулы-1 блистательным выступлением на Гран-при Сан-Марино 2005, когда сумел сдержать активно прессинговавшего его Шумахера. В 2006-м именно Алонсо лишил Михаэля восьмого чемпионского титула (впрочем, можно сказать, что это сделали механические проблемы «Феррари» на двух финальных этапах).



Сейчас: То чемпионство в 2006-м так и осталось для Алонсо последним. После серии неудач в Ф-1 сумел выиграть «24 часа Ле-Мана», а вот второе участие в «Инди-500», в отличие от дебютного, обернулось провалом. Довольно успешно выступил на «Дакаре»-2020. В настоящий момент ходят слухи, что Алонсо может вернуться в Ф-1 с «Рено», хотя нынешний уровень французов не отвечает потребностям Фернандо.

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Фото: Getty Images

Тогда: Дебютировал в Ф-1 в 2001 году, уже спустя год сменил Хаккинена в «Макларене» и чуть не отобрал у Шумахера титул в сезоне-2003. Именно Кими стал преемником Шумахера в «Феррари» и сходу выиграл титул в 2007-м.



Сейчас: Единственный, кто до сих пор выступает в Формуле-1 и, кажется, всё ещё не «наигрался». По крайней мере, несмотря на переход из «Феррари» в скромную «Альфа Ромео», Кими заверяет, что мотивирован как никогда. Сезон-2020 покажет, остался ли ещё порох в пороховницах или пора на пенсию.