Хаккинен прорвался с 14-го места, Шумахер летел под дождём. Франция-99 — топ-этап Ф-1!

Гран-при Франции 1999 года вошёл в историю, как одна из наиболее интересных гонок на территории этой страны. Трасса «Маньи-Кур», которая в те годы принимала французский этап, представляла собой эксперимент и копировала отдельные элементы других автодромов — скоростной поворот «Эшторила», эска в стиле «Нюрбургринга» и ставшая в итоге знаменитой шпилька «Аделаида», вдохновлённая уличным треком в Австралии. Нельзя сказать, что конфигурация получилась чрезвычайно интересной, но когда в Маньи-Куре шёл дождь — захватывающим становился весь уик-энд. Именно так и произошло 21 год назад.

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Баррикелло против «Макларенов»

Квалификация прошла под дождём — сессия тогда проходила в формате единого сегмента с 12 кругами для каждого пилота, а потому поул в таких случаях забирал тот гонщик, которому удалось выбрать оптимальный момент для быстрого круга. На этот раз таким пилотом стал Рубенс Баррикелло на «Стюарте» — первый символический успех пришёл к команде через две недели после объявления о продаже её «Форду». Американский концерн в будущем превратит команду в «Ягуар».



Стартовая решётка в принципе получилась неожиданной: второе место занял Жан Алези на «Заубере», третье — Оливье Панис на «Просте», а лучший из пилотов «Макларена» Дэвид Култхард начинал гонку только четвёртым. Провалились и лидеры чемпионата: Михаэль Шумахер квалифицировался шестым, уступив Френтцену, а Мика Хаккинен и вовсе занял только 14-е место.



К старту гонки асфальт был сухим, несмотря на небольшой дождь ночью, но тучи продолжали угрожающе висеть над трассой. В таких условиях всё внимание было приковано к Култхарду, чей «Макларен» должен был без проблем пройти машины середняков впереди. Так, собственно, и произошло: Баррикелло и Алези сохранили первую и вторую позицию, а ДиСи прошёл Паниса и вышел на третье. Оливье смотрелся совсем неуверенно — француз в течение нескольких поворотов пропустил ещё и Френтцена с Шумахером, откатившись к концу круга с третьего места на шестое.

Култхард обходит Алези и присматривается к Баррикелло Фото: Michael Cooper /Getty Images

На втором круге Култхард обогнал Алези, вышел на второе место и сразу же догнал лидировавшего Баррикелло. Рубенс сопротивлялся до последнего, но шестом круге на разгоне из «Аделаиды» его «Стюарт» ничего не смог противопоставить «Макларену», и заезд повёл Култхард. Дэвид за пару кругов оторвался от Рубенса на восемь секунд и стал главным фаворитом гонки — пока на десятом на его машине не отказала электрика.

Тогда на первый план вышел его напарник. Хаккинен проводил не менее впечатляющую гонку: к десятому кругу действующий чемпион мира прорвался с 14-го места на старте на четвёртую позицию, обогнав в том числе Михаэля Шумахера. Для немца, к слову, гонка складывалась куда проблемнее и подняться выше пятой позиции лидеру «Феррари» не удавалось.



На 15-м круге Хаккинен внутри «Аделаиды» атакует и проходит Френтцена, а на 19-м Мика в том же месте вывозит широко Жана Алези и выходит уже на вторую позицию. Перед ним лишь Рубенс Баррикелло — «Макларен» мгновенно сжирает разрыв в пять секунд, и в этот момент зрители на трибунах раскрывают зонты: грянул ливень.

Хаккинен прессингует Шумахера перед обгоном Фото: Michael Cooper /Getty Images

Всё решает тактика

Первым в боксы успел свернуть Эдди Ирвайн, но механики «Феррари» не успели принести дождевые шины — ирландец простоял на пит-лейне 43 секунды. В течение полутора кругов все пилоты сменили резину и дозаправились, положение в первой шестёрке при этом не изменилось: Баррикелло во главе пелотона, за ним Хаккинен и Алези, а Френтцен с Шумахером замыкали топ-5.



Но на 25-м круге на прямой неожиданно закрутило Алези, до этого с погнутой подвеской вылетел Хилл, не удержались на трассе Вильнёв и Жене. Судьи решают выпустить на трассу сейфти-кар — до ослабления дождя.



Рестарт дали на 36-м круге, и Хаккинен при первой же возможности начал прессинговать Баррикелло. Бразилец не давал сопернику шанса, и в какой-то момент Мика ошибся сам: на выходе из «Аделаиды» Хаккинен зацепил скользкий поребрик и встал поперёк трассы. Финн смог вернуться в гонку — но лишь на седьмой позиции.

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Баррикелло получил передышку, но недолгую — позади неминуемо приближался Шумахер, чья «Феррари» была настроена под дождь и «ожила». На 39-м круге во всё той же шпильке Михаэль прошёл Френтцена, а на 44-м повторил манёвр против Баррикелло. За несколько кругов «Феррари» оторвалась от пелотона на восемь секунд, но всё преимущество было потеряно из-за сбоя электрики на одном из кругов. Шумахер тем не менее продержался в лидерах вплоть до 55-го круга, когда настала пора вторых дозаправок.



После пит-стопа Шуми вперёд снова вышла тройка Баррикелло, Хаккинен, Френтцен — всем троим перед сейфти-каром залили больше топлива, чем «Феррари». Но на 65-м на вторую дозаправку сворачивает Мика, а следом за ним на том же круге в боксы едет и Баррикелло.



За семь кругов до финиша на первое место выходит Хайнц-Харальд Френтцен — но его в боксах больше никто ждёт! Ещё на 23-м круге немца заправили так, что ему хватило топлива до конца гонки. Хаккинен ещё имел теоретический шанс на свежих шинах догнать и перегнать «Джордан», но решил сохранить синицу в руках в виде шести очков за вторую позицию. Тем более что Шумахер-старший из-за технических проблем стал лишь пятым.

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Большой триумф Френтцена

Может показаться, что победа досталась Френтцену случайно и немцу действительно повезло с десятью кругами в режиме автомобиля безопасности, которые помогли сэкономить горючее. Тем не менее эта гонка совсем не была для Хайнца-Харальда простой: двумя неделями ранее он попал в тяжёлую аварию в Монреале, когда тормоза лопнули перед скоростной эской. «Джордан» немца задней частью прилетел в отработанные шины и чудом сохранил пилоту позвоночник.



В той аварии пилот сломал ногу, но об этом он узнал позже — после гонки в Маньи-Куре. «В коленной чашечке у меня были десятки маленьких трещин, а кость одной из ног была посередине разделена на две части, — вспоминал много позже немец. — Это было невероятно больно — мне даже под одеялом было больно держать ногу, но в гонке меня это не остановило. Да и болело в основном когда нажимал на газ, а в дождь так уж на него жать и не надо».

Для Френтцена это была вторая победа в карьере — в 1997-м, выступая за «Уильямс», он выиграл Гран-при Сан-Марино, но остался в тени Жака Вильнёва, чемпиона того сезона. Переход в «Джордан» в 1999-м позволил Хайнцу-Харальду перезапустить карьеру — в том сезоне он поднимался на подиумы едва ли не чаще, чем в «Уильямсе», а в сентябре выиграл ещё и Гран-при Италии. За три этапа до конца чемпионата Френтцен отставал от лидировавшего Хаккинена всего на десять очков, но обидный сход на «Нюрбургринге» (немец решил, что мотор потерял мощность, а на самом деле просто забыл выключить лимитатор скорости) перечеркнул робкие надежды на титул.

Хаккинен, Френтцен и Баррикелло на подиуме Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

Уже в 2000-м «Джордан» и близко не был так хорош, как годом ранее, а Френтцен за весь год лишь дважды поднимался на подиум. Дела в «Джордане» шли всё хуже, и посреди сезона-2001 немец перешёл в «Прост», с которым, правда, тоже не добился успехов. В 2003-м Френтцен, выступая за «Заубер», в последний раз финиширует в призовой тройке, а по окончании года покинет Формулу-1.



«Маньи-Кур» продержался в чемпионате дольше — до 2008-го. Автодром в целом производил хорошее впечатление, но он был слишком далеко от транспортных центров, а потому зрителей на трибунах с каждым годом собиралось всё больше и больше. Берни Экклстоун пытался перенести Гран-при Франции в Париж, но власти страны проект уличной трассы не впечатлил, а вскоре Французская федерация автоспорта прекратила финансовую поддержку промоутеров в Маньи-Куре. На десять лет французская гонка выпала из календаря чемпионата, прежде чем вернуться — но уже на унылый «Поль Рикар».