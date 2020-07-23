7 самых больших провалов «Феррари» в Формуле-1. 2020-й – ещё не дно

Сезон-2020 оборачивается для «Феррари» кошмарным сном: двигателю не хватает мощности, пилоты сталкиваются друг с другом, и даже при относительно удачном раскладе в Венгрии Феттель оказывается в круге позади победителя. «Скудерия» пока не способна бороться не то что с «Мерседесом», но и с «Рейсинг Пойнт», машина которой — копия прошлогоднего автомобиля немцев, с которыми «Феррари» год назад сражалась более или менее на равных.



Это, впрочем, далеко не первый кризис итальянской команды — вспоминаем ещё 7 грандиозных провалов «Скудерии».

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2014: турбогибридное фиаско

Нынешние проблемы «Феррари» с мотором — не первые. Самый первый турбогибридный двигатель, построенный к сезону-2014, тоже оказался маломощным и принёс команде лишь проблемы. Фернандо Алонсо и Кими Райкконен на двоих завоевали всего два подиума и ни разу не смогли выиграть гонку — такого со «Скудерией» не случалось с 1993 года. В Кубке конструкторов команда откатилась на четвёртое место.



Тот провал стоил места Стефано Доменикали, которого на посту руководителя команды сменил Марко Маттиаччи, пригласивший на место Алонсо Феттеля. Марко, впрочем, тоже продержался недолго, и в 2015-м на его место пришёл Маурицио Арривабене. Но, как показала история, Себу, как и Фернандо, тоже не удалось добиться успеха.

2009: ещё один провал во время реформ

Кими Райкконен на Гран-при Абу-Даби 2009 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Предыдущая реформа технического регламента тоже далась «Феррари» с трудом. Когда перед сезоном-2009 ФИА резко ограничила возможности в области аэродинамики, инженерам пришлось искать прижимную силу в других местах. И больше всех в этом преуспели «Браун» с «двойным диффузором» и «Ред Булл» с автомобилем Эдриана Ньюи, который выиграл четыре чемпионата подряд.



«Феррари» же оказалась в догоняющих и вплоть до Гран-при Монако не дотягивалась даже до подиумов. Во второй половине сезона Кими Райкконен выиграл хаотичный Гран-при Бельгии, но это была единственная победа за весь год. В Кубке конструкторов «Скудерия» заняла четвёртое место. На тот момент это был худший результат с 1993 года.

2005: конец серии титулов

Марк Уэббер и Михаэль Шумахер на Гран-при Турции 2005 года Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

В 2004 году Михаэль Шумахер выиграл свой седьмой чемпионский титул, а «Феррари» в шестой раз подряд завоевала Кубок конструкторов, и начать следующий сезон в Маранелло решили с доработанным прошлогодним шасси. Оно, однако, оказалось медленнее новых «Макларенов» и «Рено», и в Маранелло решили пораньше представить новый автомобиль — но и он успехов не принёс. Шумахер, который годом ранее выиграл 13 гонок из 18, теперь далеко не всегда приезжал даже на подиум, а машина, прежде служившая образцом надёжности, время от времени стала выходить из строя.



В том сезоне у «Феррари» возникла и другая проблема — шины. На фоне доминирования итальянцев ФИА изменила правила, запретив менять покрышки по ходу гонки – и ход сработал. Резина «Бриджстоун» уступала в эффективности «Мишлену» в квалификационном режиме и быстрее изнашивалась на длинных отрезках. Правда, именно «Бриджстоун» принёс «Феррари» единственную в том году победу — на Гран-при США, когда семь команд из десяти, включая «Макларен» и «Рено», снялись с гонки. Шумахер в итоге занял лишь третье место в чемпионате, набрав в два с лишним раза меньше очков, чем выигравший титул Алонсо.

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1992: хуже грузовика

Проблемы у «Феррари» начались ещё в 1991 году, когда из команды ушёл Ален Прост, заявивший, что машина «Скудерии» едет «хуже грузовика». На следующий год всё стало ещё хуже. Если при Просте в сезоне-1991 «Феррари» восемь раз приезжала на подиум, то на следующий год Жан Алези лишь два раза заканчивал гонку в первой тройке. По итогам сезона на счету команды было лишь 28 очков, в Кубке конструкторов она была четвёртой.



Тогда представители «Феррари» говорили, что проблема в неудачном шасси, но, как признался много лет позже Алези, автомобиль как раз был неплох — подводил двигатель. V12 был слишком тяжёлым по сравнению с агрегатами конкурентов и уступал им порядка 40-50 лошадиных сил. Новому президенту «Феррари» Луке ди Монтедземоло стало ясно, что что-то необходимо менять, и на следующий год в качестве руководителя команды он пригласил Жана Тодта.

1980: ничто не вечно

Джоди Шектер на Гран-при Великобритании 1980 года Фото: Bob Martin/Getty Images

«Феррари» 312Т считается самой успешной машиной в истории Формулы-1: с 1975 по 1979 годы она принесла команде 27 побед и четыре Кубка конструкторов, чемпионами с ней становились Ники Лауда (дважды, а мог бы и трижды, если бы не авария на «Нюрбургринге» в 1976-м) и Джоди Шектер. Но к сезону-1980 её время прошло и вперёд вырвались другие команды, а вот Шектеру с Жилем Вильнёвым теперь не удавалось приезжать даже на подиум.



За год «Феррари» набрала лишь восемь очков и провалилась на десятое место Кубка конструкторов. Автомобиль был так плох, что на Гран-при Канады Шектер — действующий чемпион! — не смог пройти квалификацию. После того сезона Джоди вообще решил завершить карьеру.

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1973: впервые без подиумов

В похожей ситуации «Феррари» была и в 1973 году, когда побеждавшая ранее 312B оказалась неконкурентоспособной на фоне новых машин соперников. К четвёртому этапу сезона в Маранелло подготовили обновлённую версию, но и она оказалась столь медленной, что команда отказалась от этапов в Зандворте и на «Нюрбургринге». За весь год Жаки Икс и Артуро Мерцарио набрали лишь 12 очков, а «Феррари» впервые в своей истории ни разу не доехала до подиума.

Жаки Икс на Гран-при Великобритании 1973 года Фото: Don Morley/Getty Images

1969: разброд и шатание

Сезон-1969 был, пожалуй, худшим для «Феррари» в Формуле-1, несмотря на то что Крис Эймон всё же добыл подиум в Нидерландах. В тот период Энцо Феррари стремился восстановить величие марки в гонках спорткаров, а программа в Ф-1 отошла на второй план: в большинстве гонок сезона команда выставляла лишь по одной машине. И лишь три раза Эймон и Педро Родригес набирали очки — их в итоге оказалось всего семь.