Слишком милый босс «Феррари» на грани увольнения. 5 главных ошибок Маттиа Бинотто

Стоило «Феррари» предсказуемо провалить старт сезона Формулы-1 (шальной подиум Шарля Леклера никого не обманул), как пошли слухи о скорых перестановках в руководстве. По неофициальной информации, в «Скудерии» уже подготовили преемника Маттиа Бинотто: им может стать руководитель программы итальянского концерна в гонках GT Антонелло Колетта.



Нам ещё только предстоит проверить достоверность этих данных, но одно точно: за полтора года во главе «Феррари» Бинотто действительно допустил очень много промахов, что и привело к падению итальянцев в середину пелотона.

Сделал слишком рискованную ставку на двигатель

Главная беда «Феррари» в сезоне-2020 очевидна: резко упавшая мощность силовой установки. В «Скудерии» отчаянно продолжают опровергать подозрения, в которых укрепился весь паддок: неспроста мотор потерял «лошадки» аккурат после двух решений ФИА – сначала ужесточить контроль за работой датчиков, контролирующих поток топлива, а затем заключить с «Феррари» странную тайную сделку по мотору.



Падение скорости на прямых ещё можно было бы свалить на другую аэродинамическую концепцию машины, но ехать перестали и оба клиента «Скудерии» — «Хаас» и «Альфа Ромео». При этом гонщики «Хааса» в открытую жалуются на потерю мощности. Например, не сдерживает эмоций Ромен Грожан: «Шокирован двигателем. Испробовав квалификационный режим, мы увидели, что мощность гораздо ниже, чем была в 2019 году. Намного ниже».

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Так в чём же главная вина Бинотто? Очевидно, он не рассчитал риски с использованием спорных технических решений и не подготовил путей отхода. В итоге, когда смелое использование серых зон регламента было пресечено, выяснилось, что «Феррари» нужно сделать огромный шаг назад. Итальянский движок не просто потерял преимущество над конкурентами, но и, по ощущениям, резко превратился до статуса всего лишь четвёртого по силе – на фоне последовательного прогресса «Хонды» и «Рено», а также нового рывка «Мерседеса». Просто провал.

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Упустил ситуацию с аэродинамикой болида

Слабость мотора можно было хотя бы частично компенсировать машиной – так, как это долгие годы делал «Ред Булл». Но и здесь Бинотто похвастать нечем. И год-то назад «Феррари» прогадала со слишком сильной ставкой на максимальную скорость в ущерб прижиму в поворотах, а в 2020-м ситуация стала ещё хуже. Да, болид чуть прибавил в поворотах, но инженеры где-то допустили просчёт при оценке лобового сопротивления, что вкупе с ударом по мотору ещё сильнее замедлило машину на прямых.



Возможно, проблемы возникли из-за новой системы охлаждения, но если и её обновление не даст эффекта, то «Феррари» грозит попадание в ещё более жёсткий кризис: инженеры окончательно запутаются в причине неудач и разбирательствах, почему показатели болида в аэродинамической трубе и на трассе так сильно различаются.

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Не защитил «Феррари» политически

Ещё одна неприятность для «Феррари» заключается в том, что из-за ряда «коронавирусных» ограничений у команды нет возможности быстро исправить ситуацию. Например, разработать новую версию двигателя «Скудерия» сможет лишь к сезону-2021 – в нынешнем команда будет вынуждена до конца мучиться с нынешним маломощным мотором.



Что же касается автомобиля, то в 2021 году все команды обязаны использовать старое шасси – так что если корни проблем «Феррари» лежат очень глубоко, то инженерам все равно придётся работать с ограничениями.

Бинотто во время обсуждений поправок в правила поступил как человек, радеющий о будущем Формулы-1 в ущерб собственным интересам. Урезал бюджеты, согласился на ограничения и так далее. Но не мог ли Маттиа в каких-то вопросах поступить жёстче? Предположим, мера с шасси была неизбежной, но точно ли «Скудерия» не могла выбить право, например, на одно обновление двигателя в ходе сезона? Предшественники Маттиа успешно использовали шантаж и причитания про статус единственной и неповторимой команды, а вот Бинотто оказался слишком мил и покладист в момент, когда «Феррари» действительно была нужна политическая победа.

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Спровоцировал проблемы между пилотами

Оговоримся: Шарля Леклера подписали в «Феррари», когда командой ещё руководил Маурицио Арривабене. При этом считалось, что он исполнял волю ушедшего из жизни Серджио Маркьонне. Однако именно под руководством Бинотто началось внедрение Леклера в состав команды и налаживание отношений между ним и Феттелем. И именно Маттиа не справился с этой задачей.



Аккуратная попытка Бинотто позиционировать четырёхкратного чемпиона мира как первого номера провалилась и лишь приводила к нелепым ситуациям, когда Леклер игнорировал указы из боксов и обходил напарника. В итоге пилоты оказались предоставлены сами себе и начали потихоньку ссориться: то Шарль не обеспечит Феттелю слипстрим в квалификации в Монце, то команда вдруг обеспечит едущему позади Себу более выгодную стратегию в Сингапуре, то немец забудет о договорённости насчёт сочинского старта… Апогей в виде столкновения в Бразилии был практически неизбежен. И пусть Бинотто рассказывает журналистам про хорошие отношения пилотов, на трассах мы видим совсем другое.

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Взвалил на себя слишком много функций

Вполне возможно, что многих своих ошибок Маттиа избежал бы, если бы делегировал полномочия. Однако после перехода на пост руководителя команды Бинотто внезапно сохранил за собой и роль технического директора. Да, из «Альфа Ромео» вернулся Симоне Реста, а какие-то повседневные задачи были переложены на других людей, но, такое ощущение, Бинотто не сумел пересилить себя и полностью передать контроль над технического стороной вопроса другим людям. В итоге продолжает разрываться между кучей дел и ничего не успевает.

Маттиа Бинотто Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эксперты указывают: в «Ред Булл» только за руководство командой отвечают Хорнер и Марко, сильна и техническая группа. «Мерседес» несколько осиротел после ухода из жизни Ники Лауды, но Тото Вольфу уж точно не приходится беспокоиться насчёт техники: для этого есть целая россыпь бывших технических директоров разных команд. А вот в «Феррари» Бинотто – один за всех, прямо как ловящий яйца волк в известной советской игре. Так может, отсюда и провалы? И не стоит ли Маттиа срочно поделиться частью полномочий, если он не хочет в скором времени потерять их полностью?