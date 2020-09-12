В Формуле-2 снова ярчайшая гонка и победа россиянина! А в лидеры вышел Мик Шумахер

Положение в общем зачёте просто невероятное — шесть человек в 30 очках, у двух россиян реальные шансы на титул!

Как пройдёт гонка Формулы-1 на трассе «Муджелло», пока никто не знает, но основной заезд Формулы-2 получился ярким и совершенно непредсказуемым — Никита Мазепин, выигравший гонку, стартовал 14-м, а после пит-стопов был в конце первой десятки…

Жертва Джулиано Алези

Поначалу гонка Формулы-2 шла в спокойном темпе, а Кристиан Лундгор, выигравший накануне квалификацию, уверенно удержался впереди на старте и вернул себе первое место после пит-стопов соперников. Однако на 22-м круге технические проблемы вывели из борьбы Джулиано Алези, который припарковал машину на обочине. Чтобы эвакуировать болид, судьи сначала нейтрализовали заезд виртуальным сейфти-каром, а затем выпустили на трассу реальный автомобиль безопасности.

После этого и началось главное веселье: в двух первых после рестарта поворотах произошло сразу два инцидента. Сначала Юки Цунода выбил с трассы Дэна Тиктума — японец почти прошёл британца внутри, но справа был ещё один автомобиль, пилот Carlin начал расширять траекторию и отправил машину DAMS в гравий. Спустя несколько секунд Джек Эйткен и Мик Шумахер зажали в «коробочку» Чжоу Гуаньюя — немцу, несмотря на полёт, удалось продолжить заезд, однако оба его товарища по несчастью вынуждены были сойти с дистанции.

Старт гонки на трассе «Муджелло» Фото: Mark Thompson/Getty Images

На трассе вновь появился автомобиль безопасности — лидером он «поймал» Лундгора, а вот на вторую и третью строчку вырвались пилоты Hitech Grand Prix Лука Гьотто и Никита Мазепин. Россиянин оказался в наиболее выгодном положении из всей тройки: он стартовал на жёстких шинах и совсем недавно перешёл на мягкий состав, в то время как его непосредственные соперники продолжали гонку на изношенной резине. Второй рестарт, и Гьотто с Мазепиным объезжают Лундгора, а во втором-третьем поворотах Никита проходит напарника и вырывается вперёд.

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Остальное было делом техники — Мазепин уверенно доехал до финиша первым и завоевал вторую в своей карьере победу в Формуле-2, а его партнёр стал вторым. Третье место занял швейцарец Луи Делетраз, четвёртая позиция у Фелипе Друговича, а Мик Шумахер, несмотря на жёсткий удар об автомобиль Чжоу, стал пятым. Кристиан Лундгор финишировал лишь шестым.

Права на видео принадлежат FIA F2 Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-2.

«Я очень рад! После рестарта на более свежих шинах я знал, что мы можем чего-то добиться, но всё равно удивился, что смог обойти столько машин сразу на рестарте на такой трассе и без DRS, — рассказал после финиша Мазепин. — Я хорошо сберёг шины, и нужно было использовать их сразу после рестарта. Я считал, что нужно всё сделать сразу, пусть понимал, что благодаря шинам шансы могут быть и потом. Первый поворот здесь довольно сложный — хорошо, что у меня во время борьбы всё обошлось без контактов. Ну а после выхода в лидеры мне нужно было беречь свою машину».

Плохой день для Роберта Шварцмана

На фоне триумфа Мазепина Роберту Шварцману крупно не повезло. Проблемы начались уже в квалификации, где машине не хватало скорости, но и сам россиянин признался, что ошибся и потерял около полутора десятых. Стартовать в итоге пришлось с восьмой позиции. Старт на более жёстких шинах в перспективе позволял побороться в конце гонки за высокие места, однако ещё на середине дистанции его машина явно начала терять темп. Шварцман заехал в боксы за свежими шинами, но уже кругом спустя вновь вернулся на пит-лейн и заглушил двигатель.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Подпись — Шварцман опережает Гуаньюя и Шумахера

Возможно, проблемы были связаны с инцидентом на пит-лейне. Ещё до старта гонки, когда пилоты выезжали из боксов на установочный круг, у Шварцмана произошёл контакт с Джеком Эйткеном. Роберту в том эпизоде пришлось резко бить по тормозам, чтобы не врезаться в опасно выехавшего Лундгора, а следовавший позади Эйткен не успел среагировать и уткнулся в заднюю часть автомобиля россиянина.



Так или иначе, об истинных причинах схода мы узнаем лишь после заявления команды. Но в воскресном спринте Шварцману в любом случае придётся стартовать последним. Если, конечно, кого-то из пилотов впереди не оштрафуют.

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Шумахер выходит в лидеры чемпионата

Практически все лидеры чемпионата в той или иной степени потеряли очки. Шварцман сошёл из-за технических проблем, Каллум Айлотт повредил переднее антикрыло, вынужден был совершить лишний пит-стоп и финишировал лишь 12-м — тоже без очков. Лишь Мику



Шумахеру удалось занять пятое место, за счёт которого немец теперь и лидирует в чемпионате. Айлотта Мик опережает на четыре очка, Шварцмана — на 13.

Лундгор и Тиктум Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Кроме того, к лидерам сумели подтянуться Кристиан Лундгор и Никита Мазепин — они уступают Шумахеру 25 и 26 очков соответственно. Не так далеко держится и Юки Цунода — японец получил штраф и в итоговой классификации занял только 16-е место, но проигрывает Мику 30 баллов — шанс побороться за чемпионство есть.

Ну а в преддверии воскресной гонки отметим Артёма Маркелова. За счёт штрафа Цуноды москвич поднялся на восьмую строчку и во втором заезде стартует с реверсивного поула. Весь год у Маркелова были проблемы с машиной и её балансом, но, возможно, именно в Тоскане инженерам удалось разобраться со всеми сложностями и мы вновь увидим Артёма на верхней ступени подиума.