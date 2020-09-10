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Формула-1 в сезоне-2021: Феттель перейдёт в «Астон Мартин», составы команд, слухи

Составы команд Ф-1 на 2021-й — кто в «Ред Булл»?
Евгений Кустов
Феттель остаётся! Но кто в «Ред Булл» и будут ли в Ф-1 россияне? Составы команд на 2021-й
«Астон Мартин» продлит карьеру Феттеля в Формуле-1. Теперь на следующий сезон свободно 8 вакансий. И есть два претендента из России.
Авто / Формула-1 0

Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. Трансферный сериал, посвящённый будущему Себастьяна Феттеля, подошёл к концу. Четырёхкратный чемпион мира подписал многолетнее соглашение с «Астон Мартин» и отправил на рынок свободных агентов Серхио Переса.

Новый контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» после решения Феттеля окончательно превратился в формальность (на кого его менять?), так что главные интриги — кто станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», где окажется Перес (если он со спонсорами решит остаться в Ф-1) и найдётся ли место для россиян — Даниила Квята и Роберта Шварцмана. Интриг по-прежнему хватает!

Версия от 10 сентября 2020 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
МерседесВалттери БоттасЛьюис Хэмилтон
ФеррариШарль Леклер
Карлос Сайнс
Ред БуллМакс ФерстаппенАлександер Албон
Пьер Гасли
Серхио Пeрес
МакларенДаниэль Риккардо
Ландо Норрис
Альпин (Рено)Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Альфа ТауриПьер Гасли
Александер Албон
Даниил Квят
Юки Цунода
Юри Випс
Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)		Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
Альфа РомеоКими Райкконен
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
ХаасКевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
Серхио Пeрес
Роберт Шварцман
Мик Шумахер
Каллум Айлотт
УильямсДжордж Расселл
Николас Латифи

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

Бум: Перес освободил Феттелю место в «Астон Мартин»! Это плохие новости для Шварцмана
Когда уже казалось, что четырёхкратный чемпион возьмёт годичную паузу, всё резко изменилось — переворот на трансферном рынке Ф-1.
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