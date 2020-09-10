Феттель остаётся! Но кто в «Ред Булл» и будут ли в Ф-1 россияне? Составы команд на 2021-й
«Астон Мартин» продлит карьеру Феттеля в Формуле-1. Теперь на следующий сезон свободно 8 вакансий. И есть два претендента из России.
Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. Трансферный сериал, посвящённый будущему Себастьяна Феттеля, подошёл к концу. Четырёхкратный чемпион мира подписал многолетнее соглашение с «Астон Мартин» и отправил на рынок свободных агентов Серхио Переса.
Новый контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» после решения Феттеля окончательно превратился в формальность (на кого его менять?), так что главные интриги — кто станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», где окажется Перес (если он со спонсорами решит остаться в Ф-1) и найдётся ли место для россиян — Даниила Квята и Роберта Шварцмана. Интриг по-прежнему хватает!
Версия от 10 сентября 2020 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Феррари
|Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Александер Албон
Пьер Гасли
Серхио Пeрес
|Макларен
|Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
|Альпин (Рено)
|Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
|Альфа Таури
|Пьер Гасли
Александер Албон
Даниил Квят
Юки Цунода
Юри Випс
|Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)
|Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
|Альфа Ромео
|Кими Райкконен
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
|Хаас
|Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
Серхио Пeрес
Роберт Шварцман
Мик Шумахер
Каллум Айлотт
|Уильямс
|Джордж Расселл
Николас Латифи
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
Бум: Перес освободил Феттелю место в «Астон Мартин»! Это плохие новости для Шварцмана
Когда уже казалось, что четырёхкратный чемпион возьмёт годичную паузу, всё резко изменилось — переворот на трансферном рынке Ф-1.
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