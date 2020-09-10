Феттель остаётся! Но кто в «Ред Булл» и будут ли в Ф-1 россияне? Составы команд на 2021-й

«Астон Мартин» продлит карьеру Феттеля в Формуле-1. Теперь на следующий сезон свободно 8 вакансий. И есть два претендента из России.