Не надо портить Ф-1! Реверсивные решетки не сделают шоу, а обесценят гонки

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун снова предлагает ввести в чемпионат квалификационные гонки с реверсивной решёткой. Что ж, придётся вашему автору снова встать на защиту чистоты спорта и здравого смысла.

Браун: Гран-при Италии показал, какими интересными могут быть гонки с реверсивной решёткой

Великолепная гонка в Монце никого не оставила равнодушным, дуэль Пьера Гасли и Карлоса Сайнса на последних кругах почти наверняка войдёт в историю. «Гонка в Монце показала, насколько захватывающей может быть гонка в перемешанном порядке, — написал в своей колонке для сайта Ф-1 Браун. — Стоит ещё раз рассмотреть спринтерские гонки с реверсивной решёткой. В следующем году машины останутся прежними, но болельщики могли бы видеть похожую драму, как в этот уик-энд в Монце».



В Формуле-1 андердоги и правда редко сражаются за победу, только назвать это проблемой нельзя — само слово «андердог» подразумевает, что у кого-то меньше шансов на победу по причине меньшего количества ресурсов, опыта или менее качественной подготовки в сравнении с фаворитами. При этом, выходя на площадку, поле или трассу, андердоги и фавориты находятся в равном положении — у команд равное число игроков, а у гонщиков — одно и то же время на то, чтобы показать лучшее время в квалификации.



И разумеется, Давид, побеждающий Голиафа, всегда вызывает симпатии публики, поскольку он — андердог и превзошёл более мощного оппонента. Эта история не только о победе, но и преодолении.



Браун от принципа равенства хочет избавиться — он хочет, чтобы фавориты изначально оказывались в менее выгодном положении, чем андердоги. Но была бы история про Давида и Голиафа столь же популярной, если бы у Давида вместо пращи был пулемёт? Была бы победа «Лестер Сити» столь же вдохновляющей, если бы в матчах против них «Манчестер Сити» изначально выходили бы в меньшинстве?

Несчастная Формула-1. Вредители постоянно мешают ей стать намного лучше и интереснее Сколько ещё можно терпеть гонки, где результат определяют скорость машины и работа пилота? Где же зрелище?

«Драма» на Гран-при Италии возникла не потому, что на рестарте пилоты стояли в таком порядке, а потому что в «Мерседесе» допустили ошибку, «Ред Булл» так и не смог настроить машины, а Валттери Боттас провалился на старте. Фавориты ошиблись — а это всегда неожиданность. И неожиданно это именно потому, что зрители привыкли, что лидеры не ошибаются. Их машины почти всегда настроены идеально, а пилоты почти не допускают ошибок на трассе. То есть гонка в Монце не была бы столь яркой, если бы не предыдущие этапы, которые и создали впечатление непобедимости фаворитов. И победа Гасли столь популярна, потому что француз доказал, что всегда может быть шанс переломить ситуацию.



«Монца была в числе кандидатов на проведение реверсивной гонки в этом году», — пишет Браун. Хочется обратить внимание Росса на то, что после рестарта в топ-10 не произошло ни одного обгона, кроме провала Райкконена и прорыва Хэмилтона. Погоня Сайнса за Гасли получилась захватывающей, но разве такая же погоня Ферстаппена за тем же Льюисом была бы менее интересной?

Фото: Renault Sport

Брауну вторит Мартин Брандл. «Давайте попробуем этот формат, ведь мы будем пробовать двухдневный в уик-энд в Имоле и иную трассу в Бахрейне», — пишет он. Не надо сравнивать мягкое с тёплым, Мартин. Что в Имоле, что в Бахрейне все команды будут в равных условиях, независимо от результатов предыдущих гонок. И в этом и есть спортивный принцип — выяснить, кто в равных условиях сильнее. В случае Формулы-1 речь идёт о выявлении сильнейшей комбинации гонщика и машины, а потому не надо сетовать на то, что, мол, у Хэмилтона и Грожана несоизмеримо разные шансы на победу. У «Лестера» тоже было меньше шансов на победу в Премьер-лиге, чем у «Сити», но «Лестер» победил, и это обсуждал весь мир. Точно так же как Пьер Гасли, выигравший гонку в Монце, попал на передовицы французских газет.



«Чемпионат всё равно выиграет тот же пилот, но позже и с меньшим разрывом», — добавляет Брандл, имея в виду, что реверсивные квалификационные гонки не повлияют на имя обладателя титула. А какой тогда в этом смысл? А если всё-таки повлияют? Конечно, такую победу в чемпионате будут вспоминать с определёнными оговорками, но эта оговорка бросит тень и на последующие чемпионаты — это будет означать, что чемпионом не обязательно будет становиться лучший. И в чём тогда смысл такого титула? Одно дело, когда у пилота ломается двигатель — это вина команды, а Формула-1 — командный вид спорта, и совсем другое, когда титул проигран из-за того, что в Монце пилота из желания устроить шоу поярче заставили стартовать из середины пелотона.

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Разумеется, спорить с тем, что многие гонки получаются довольно пресными и предсказуемыми, бессмысленно. Но так происходит лишь потому, что одни команды подготовились лучше других. Хотите менее предсказуемых гонок? Лишите инженеров возможности так тщательно готовиться к этапам — отмените пятничные тренировки (такой эксперимент мы увидим в Имоле).

Почему пилотам Формулы-2 достаточно 30 минут свободных заездов, а гонщикам Формулы-1 нужны четыре часа? У команд Формулы-1 симуляторы хуже? Или инженеры глупее? Или, может, менее опытным пилотам Ф-1 нужно больше времени на изучение трассы? Пусть инженеры и пилоты подбирают настройки прямо в квалификации — больше пространства для ошибок и не придётся никого притормаживать искусственно. «Ред Булл» ошибся с настройками, «Мерседес» ошибся на трассе — и Гран-при Италии получился великолепным.



Отмените искусственные правила в духе старта на тех шинах, на которых гонщик вышел в финальный сегмент — оно лишь портит гонки, поскольку фавориты легко проходят в Q3 на «медиуме» и уже за счёт этого имеют преимущество в стратегии, в то время как самые близкие к ним середняки не имеют права выбирать состав резины и вынуждены стартовать на «софте».

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Считается, что в Формуле-1 чертовски сложно обгонять, но старожилы помнят гонки середины 2000-х, когда обгонов было ещё меньше, однако сражения Хаккинена и Шумахера стали классикой, а сезон-2005 с борьбой трёх разных команд за титул болельщики вспоминают до сих пор. Почему-то тогда «Большие призы» превосходно обходились без реверсивных решёток, и Росс Браун (в то время — технический директор «Феррари») не считал, что Формуле-1 нужно больше зрелища.



«Такие гонки позволят сделать шоу ярче», — говорит Росс. Да, но Формула-1 это прежде всего спорт, а не шоу. В Формуле-2 реверсивные гонки работают, но смысл Ф-2 в том, чтобы подготовить пилота к Формуле-1, а чемпионам там запрещено продолжать выступления. Ф-2 создана не для того, чтобы определить сильнейшего, в ней пилоты сражаются за место в Ф-1. Вряд ли Николас Латифи сейчас сильно переживает за то, что проиграл в прошлом году титул Нику де Врису — Латифи сейчас гоняется за «Уильямс» в «Больших призах», а де Врис постигает Формулу-Е. Реверсивные решётки — это не гонки, а езда с препятствиями. В Ф-2 такие препятствия позволяют раскрыть пилота, в Ф-1 — убивают принцип равенства.

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В шоу нет ничего плохого. Товарищеские игры и матчи всех звёзд собирают огромное число поклонников футбола, хоккея и других видов спорта. Если Формула-1 хочет больше шоу — пусть устраивает шоу, внезачётные гонки на трассах самых безумных конфигураций с любыми правилами стартовых решёток. Можно даже не допускать до них «Мерседес» и «Ред Булл» — пусть Хэмилтон с Ферстаппеном комментируют эти заезды, разве не будет интересно узнать их мнение со стороны о происходящем? Пусть в этих гонках участвует кто угодно — и молодые пилоты, и ветераны, которые хотят тряхнуть стариной и напомнить о себе. Но не нужно примешивать шоу в процесс определения чемпиона мира. Иначе этот титул ничего не будет стоить, и все те, кто радовался борьбе Гасли и Сайнса, попросту перестанут смотреть Ф-1, ведь гонки будут скорее напоминать авиашоу на колёсах. Красивое, но не имеющее никакого отношения к спорту зрелище.