Мотогонщик не мог найти байк после аварии — полная растерянность и паника! Видео

Потом Поль ещё и получил удар головой от соперника, который был виноват в аварии.

В эти выходные в MotoGP прошёл этап на трассе «Мизано», в связи с чем пресс-служба чемпионата мира вспомнила эпизод с Гран-при 2009 года, причём из категории 125cc, где тогда выступали нынешний гонщик «КТМ» Поль Эспаргаро и дисквалифицированный из-за употребления допинга Андреа Янноне. Эпизод был яркий и запоминающийся…

Эспаргаро и Янноне вели в Мизано борьбу за победу, возглавляя плотную группу гонщиков. На последнем круге лидировал Эспаргаро, прорвавшийся с 13-й позиции, но в заключительном повороте Андреа решил во что бы то ни стало выйти вперёд. Янноне сумел выскочить на внутренний радиус, но это было лишь полдела – удержать байк итальянцу не удалось, и он не только упал сам, но и вынес с трассы Эспаргаро, подарив победу Хулиану Симону.

Пугающая авария в MotoGP: в легендарного Росси чуть не влетел байк на скорости под 300 После просмотра видео Вале стало не по себе. Но он как ни в чём не бывало вышел на повторный старт и провёл боевую гонку!

Байк Андреа остался лежать рядом с ним, а вот мотоцикл Эспаргаро покинул своего ездока и после серии скачков по гравию красиво приземлился уже за шинными барьерами – по счастью, не задев никого из маршалов.

Вскочивший Поль не терял надежды всё-таки завершить дистанцию, да вот беда: байка нигде не было! Эспаргаро метался по зоне вылета из стороны в сторону и никак не мог понять, куда подевался его мотоцикл. Лишь после паузы Поль увидел байк за барьерами и в отчаянии упал на гравий.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.

На самом деле это был не конец эпизода, но понятно, почему в MotoGP решили не показывать продолжение. Дело в том, что к огорчённому Эспаргаро в этот момент решил подойти Янноне и извиниться. С моментом он явно не угадал: разгорячённый мотогонщик послал соперника куда подальше, это вывело из себя уже самого Андреа, который не придумал ничего лучше, чем боднуть Эспаргаро головой. К счастью, оба оставались в шлемах, так что, конечно, обошлись без повреждений. Позднее Янноне прилетел штраф от стюардов в размере пяти тысяч долларов.

Что сказали гонщики

Поль Эспаргаро: «Я провёл одну из лучших гонок в своей жизни, но в итоге оказался лежащим, а мой байк – полностью уничтоженным. Янноне пытался проехать там, где не было места, «уронил» меня, а когда я попросил объяснений, то ещё и ударил меня головой. Как спортсмен он повёл себя непозволительно».

Андреа Янноне: «Пол пилотировал смело, держал свой ритм до самого конца. Но в последнем повороте я чувствовал себя уверенно насчёт того, что могу его обойти. Я затормозил очень поздно, пошёл внутрь, вышел на апекс, но когда я подумал, что уже прошёл поворот, угол наклона мотоцикла изменился. Я ничего не мог сделать, чтобы избежать аварии, и выбил Пола, ехавшего снаружи – его вины не было.

Затем, когда я подошёл к Эспаргаро извиниться, он, что легко понять, отреагировал рядом сильных выражений, и толкнул мой байк. Как сказал Валентино Росси, мне следовало ещё раз извиниться, но я потерял рассудок и сделал то, о чём буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Когда я вернулся в боксы, то допустил ещё одну ошибку, когда сказал ожидавшим меня журналистам что-то, в чём не отдавал себе отчёта. Вечером в воскресенье, когда я всё обдумал, то мне стало стыдно за произошедшее с Полом и то, что я сказал журналистам. Я хочу принести всем извинения».