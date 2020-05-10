Байк заткнул за пояс чемпионский болид Ф-1 и истребитель. Неожиданный итог эпичного заезда

«Максимальная гонка» — такое название получила необычная гонка машины Формулы-1 с одним из быстрейших мотоциклов мира, тремя суперкарами и двумя самолётами. Мероприятие проходило в октябре 2018 года на территории нового аэропорта Стамбула — заезды прошли ещё до официального открытия гавани.



От Формулы-1 в заездах участвовала «Ред Булл» RB8, которая в 2012 году принесла Себастьяну Феттелю третий чемпионский титул. Правда, в этот раз за рулём был не Феттель, а Джейк Деннис — ранее он неплохо выступал в GP3, но к концу 2018 года перешёл в гонки GT и в «формулы» больше не возвращался.

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Мир мотоциклов представлял местный герой Кенан Софуоглу — пятикратный чемпион Мирового суперспорта (гонки поддержки Мирового супербайка), который к тому моменту завершил спортивную карьеру и увлёкся политикой — летом 2018-го экс-пилот был избран в Великое национальное собрание Турции. Теперь же Кенану предстояло тряхнуть стариной на Kawasaki Ninja H2R — мотоцикле, способном достигать 400 км/ч.



Рядом на старте выстроился небольшой парк дорогих суперкаров — Aston Martin Vantage, Tesla Model S P100D и Lotus Evora GT 410. К слову, за рулём «Теслы» сидела Эмма Кимиляйнен, известная ныне по выступлениям в W Series финская гонщица.

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Но какие гонки в аэропорту без самолётов? В тот день их было сразу два: истребитель F-16 пилотажной группы Solo Turk и бизнес-джет Bombardier Challenger 605 массой свыше девяти тонн — и это без учёта топлива!



Заезд проходил по правилам дрэг-рейсинга — прямая дистанция длиной 402 метра, побеждает тот, кто быстрее других пересекает линию финиша.

Права на видео принадлежат Red Bull. Посмотреть видео вы можете в YouTube-аккаунте Red Bull Motorsports.

На старте вперёд очень резво вырвался «Кавасаки» — лёгкий мотоцикл превзошёл соперников в динамике разгона, но болид Формулы-1 продолжал набирать скорость и постепенно подтягивался к Софуоглу. Все, даже истребитель, остались позади, разрыв неминуемо сокращался, но «Ред Булл» уступил — байк опередил машину Формулы-1 на 0,038 секунды!



Любопытно, что Kawasaki Ninja H2R стоит порядка 42 тысяч фунтов стерлингов, то есть это была самая дешёвая машина из стоявших на старте.

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Истребитель приехал к финишу третьим, но с огромным отставанием в семь десятых секунды. Это, впрочем, не удивительно — F-16 создавался совсем для другой стихии. В итоге байк заткнул за пояс чемпионский болид Ф-1 и истребитель.



Пожалуй, самым большим сюрпризом стало то, что с четвёртым результатом гонку проехала Кимиляйнен — электрическая «Тесла» весьма уверенно опередила и «Астон Мартин», и «Лотус». Последний, к слову, уступил даже бизнес-джету и, так сказать, замкнул протоколы.