За что «пинают» Льюиса Хэмилтона. Британец снова пререкается с легендарным чемпионом

Кто кого «пнул»

После того как Хэмилтон вылез из кокпита после Гран-при Айфеля и получил из рук Мика Шумахера шлем его отца — на память о гонке, в которой Льюис сравнялся с одним из главных рекордов Михаэля, британец заявил, что гонщики старого поколения постоянно его «задирают». «Не думаю, что стоит пинать кого-то за то, как он делает своё дело. Меня задирали постоянно — и особенно гонщики постарше. Не знаю почему, — сказал лидер чемпионата. — Может, когда-нибудь они перешагнут через это, ведь я очень уважаю легенд прошлого — даже тех, кто постоянно говорит обо мне в негативном ключе».

Так шестикратный чемпион мира отреагировал на слова легендарного Джеки Стюарта, который выиграл три титула на стыке 60-х и 70-х. Шотландец тогда заявил, что не считает Хэмилтона величайшим в истории, поскольку видел на трассе таких гигантов, как Фанхио и Кларк.

«Я не пытался принизить успехи Льюиса и отношусь к ним с большим уважением, — пришлось оправдываться ветерану. — Он лучший пилот своего поколения, и я не пытаюсь пинать его. Я разочарован, что он так думает. Зачем мне это? Мне 81 год. Меня спросили, делает ли Льюиса 91-я победа величайшим на все времена, и я ответил, что не могу этого утверждать. Я считаю, что лучшим был Хуан-Мануэль Фанхио, за ним — Джим Кларк. Но даже так — можно ли утверждать, что кто-то из них самый лучший?».

Перепалка Стюарта и Хэмилтона произошла всего через несколько дней после того, как британец намекнул на предвзятость судей после того, как получил штрафов на десять секунд в Сочи. Это был второй случай за три гонки, когда штраф стоил Льюису шанса побороться за победу. «Они пытаются остановить меня, разве нет? — бросил британец, когда у него спросили, не считает ли он наказание на Гран-при России чрезмерным. — Но всё о'кей, мне просто надо оставаться сосредоточенным, и посмотрим, что будет».

Фанхио — лучший в истории Ф-1 согласно математической модели, Шумахер и Сенна — вне топ-3

В принципе, к неуклюжим высказываниям Хэмилтона публика привыкла, но удивляет то, что в данный момент у гонщика нет никаких причин нервничать. Даже судейские решения, правомерность которых у большинства экспертов сомнений не вызывает, никак не повлияли на положение Льюиса в чемпионате: перед этапом в Монцей британец опережал Боттаса на 50 очков, сейчас между двумя пилотами «Мерседеса» 69 баллов.

Может, он просто пытается привлечь к себе внимание? Тоже странно, ведь на фоне 91-й победы в Формуле-1 и повторения одного из главных рекордов Шумахера внимание Хэмилтону обеспечено. И тем более удивляет то, что реакция Льюиса последовала на обсуждение самого риторического вопроса в автоспорте — кто лучший в истории. Возможно, и «пинают» британца не за его пилотаж, результаты, позицию и тем более на цвет кожи, а за то, что даже самые невинные вещи он воспринимает чрезвычайно близко к сердцу.

Льюис Хэмилтон и Джеки Стюарт перед дебютным Гран-при британца в 2007 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во всём виноват Боттас

С другой стороны, никто не выигрывал больше гонок, чем Льюис. У него уже шесть титулов и вот-вот он возьмёт седьмой — и сравняется с главным рекордом Михаэля Шумахера. Как ни крути, а Хэмилтон — самый успешный гонщик своего поколения и без одного шага — всех времён. И пока он — гонщик — финиширует первым, он может позволить себе говорить всё, что угодно (в рамках понятных границ морали и этики, разумеется).

Собственно, и претензии такие возникают к Хэмилтону исключительно из-за того, что он постоянно побеждает и зачастую — с огромным отрывом. Льюис — один из самых медийных пилотов чемпионата, и раз уж с турнирной точки зрения новых поводов поговорить о себе Хэмилтон даёт не так много. То есть в некотором смысле масштабу этого скандала (даже не скандала — скандальчика) способствовали неудачи Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Маттиа Бинотто. Если бы кто-то из них навязал бы британцу хоть какую-то борьбу, Хэмилтону было бы не до перепалок со Стюартом.

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По сути, главным беспокойством для Льюиса сейчас является его новый контракт. Предполагается, что всё идёт к переподписанию, и Хэмилтон с Вольфом останутся в команде, однако британец мастерски нагнетает интригу и, вероятно, продолжает торговаться. И не исключено, что договориться не сможет и неожиданно покинет чемпионат — всё-таки в сезоне-2020 гонщик официально достигнет величия и сможет посвятить себя каким-то более важным для общества делам или музыкальной карьере. Здесь и опыт участия в акциях Black Lives Matter и активизм на стартовой решётке будет полезен.

Вопрос о новом контракте Хэмилтона это на самом деле вопрос о тщеславии Льюиса. Если он хочет завоевать беспрецедентный восьмой титул в Формуле-1, то будет выступать за «Мерседес» и бесплатно. И раз уж британец настолько тщеславен, что это позволит ему стать самым титулованным пилотом за 70 лет истории «Больших призов», то нет ничего удивительного, что невинные рассуждения о том, были ли Шумахер с Кларком, его задевают. Собственно, без своего воспалённого эго Льюис не стал бы шестикратным чемпионом мира.