Уход «Хонды» обнажил главные проблемы Ф-1: чемпионат рискует оказаться в тупике

Если даже японцы, выигрывавшие с «Ред Булл» гонки, не считают целесообразным продолжать выступать, то что говорить о других?

«Хонда» покидает Формулу-1 по окончании следующего сезона. О том, как это скажется на «Ред Булл», мы уже писали, теперь поговорим о том, как решение японцев повлияет на чемпионат в целом.

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Удар по Liberty Media

Решение «Хонды» стало для паддока полной неожиданностью. То, что контракт японцев с «Ред Булл» рассчитан до конца 2021 года, не было секретом, однако мало кто сомневался, что соглашение будет продлено: австро-японский союз прогрессирует и выигрывает гонки, а вскоре в силу вступит новый технический регламент, который обещает более плотную борьбу среди лидеров. Кроме того, на горизонте появился перспективный японский юниор, приглашение которого в Формулу-1 обеспечило бы «Хонде» бешеный маркетинговый успех в Азии. Но всё это для «Хонды» оказалось неважным.

В своём официальном заявлении компания говорит, что решение принято, исходя из того, что «Хонде» нужны ресурсы, чтобы добиться углеродной нейтральности к 2050 году. При этом, лишь в ноябре прошлого года Формула-1 выпустила пресс-релиз, в котором обещала стать углеродно нейтральной к 2030-му — то есть на 20 лет раньше, чем планирует «Хонда». То есть произошедшее можно понимать так: экологические инициативы Формулы-1 производителям гражданских автомобилей никак не помогают, и в «Хонде» решили двигаться в этом направлении самостоятельно.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и глава программы «Хонды» Тойохару Танабе. Фото: Laurent Charniaux — Pool/Getty Images

Даже если оставить в стороне вопросы экологии, уход «Хонды» сам по себе бьёт по репутации Формулы-1 — в чемпионате по-настоящему задействованы лишь пять автопроизводителей («Мерседес», «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Хонда») и только четыре из них строят двигатели. В 2022 году останется лишь три моториста.

Уже многие годы одной из целей Формулы-1 является привлечение в чемпионат новых производителей, однако на данный момент Liberty Media не способна не то что привести новые марки, но даже нынешние покидают первенство. Кроме того, почти наверняка упадут в цене и акции чемпионата. Они и без того падают: если в январе-феврале их стоимость превышала $45, то теперь не дотягивает и до $35 — и это котировки ещё не обновились на фоне решения «Хонды».

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Регламент на моторы стал проблемой

В 2022 году Формулу-1 ждёт очередная техническая революция — команды будут строить совершенно новые машины. Главная цель реформы — снизить влияние возмущённого воздуха на идущий позади автомобиль, чтобы пилотам было легче вести борьбу на трассе. Однако у изменения регламента была и ещё одна цель: сделать двигатели более простыми, чтобы как раз привлечь новых автопроизводителей. Но двигатели останутся примерно такими, какие они сейчас.

Если даже «Хонда», которая пять лет разрабатывала моторы для Формулы-1, не считает целесообразным продолжать тратиться на эту программу, то что говорить о других компаниях, у которых нет вообще никаких наработок? Правила постройки двигателя будут действовать в чемпионате до конца 2025 года — и до истечения этого срока ожидать прихода новых мотористов не стоит.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри и спортивный директор Росс Браун. Фото: Mark Thompson/Getty Images

Малое число производителей — одна из главных проблем чемпионата. В прошлые годы, когда в Формуле-1 были независимые поставщики типа «Косворта», приобрести мотор могла любая команда, и она оставалась независимой от мастодонтов чемпионата типа «Феррари». Теперь же у каждого производителя есть своя заводская команда, и, подписывая договор, покупатель двигателей оказывается в зависимом положении и даже при постройке шасси вынужден ориентироваться на поставщика.

Это, в свою очередь, закрывает путь к легализации клиентских шасси. Если команда-сателлит настолько завязана на отношения с автопроизводителем и тем более не имеет амбиций бороться за титул, она по факту становится младшей командой своего поставщика. В клиентских шасси не было бы ничего плохого, если бы команды-покупатели оставались бы независимы, но в нынешних условиях это невозможно.

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Престиж чемпионата падает

Последние шесть лет Формулу-1 критикуют за предсказуемость — и весьма справедливо. «Мерседес» не виноват в том, что другие команды не способны навязать им борьбу, однако в том, что в чемпионат не могут прийти новые команды и автопроизводители — и принести с собой хоть немного разнообразия — виновата сама Формула-1.

Надежда лишь на новый технический регламент, который, возможно, позволит вести более плотную борьбу и за счёт ярких и непредсказуемых гонок Формула-1 вернёт былой авторитет. Однако править бал в «Больших призах» по-прежнему будут большие концерны, готовые вкладываться в программу развития двигателя.

Старт Гран-при России. Фото: Maxim Shemetov — Pool/Getty Images

Со следующего года в Формуле-1 начнёт действовать ограничение расходов и содержать команду будет проще, однако это не отменяет того факта, что построить собственный двигатель так и останется для новичков непосильной задачей. То есть даже с потолком расходов, который вроде бы открывает двери для новых команд, они в любом случае окажутся в зависимом положении и смогут рассчитывать разве что на борьбу в середине пелотона. И это мы ещё не говорим о взносе в $200 млн для новых участников, который станет дополнительным барьером.

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Уход «Хонды», таким образом, лишь закрепляет сложившийся статус-кво и дискредитирует инициативы чемпионата. И если даже изменение регламента в 2022 году не сделает гонки более привлекательными, Формула-1 окончательно зайдёт в тупик.