Старт года от суперветерана Формулы-1: за круг прошёл десятерых! Видео

Одной из главных звёзд Гран-при Португалии Формулы-1 внезапно стал 41-летний суперветеран «Альфа Ромео» Кими Райкконен. На медленном болиде финн финишировал 11-м — всего в одной позиции от очковой зоны. Но запомнился Кими не отчаянной борьбой за последний балл с Себастьяном Феттелем, а своим потрясающим первым кругом гонки.

Райкконен стал единственным во второй десятке, кто решил надеть на старт самые мягкие шины «софт». Решение выглядело странным, ведь обычно неудачники квалификации стараются отыграться за счёт более длинного первого отрезка на износостойких покрышках «медиум» или «хард» — собственно, именно из таких соображений никто из коллег не поддержал Кими. А прав оказался именно он.



Перед стартом над трассой «Алгарве» начал накрапывать дождик, температура асфальта упала, и в такой ситуации обладатели жёсткой резины просто не смогли прогреть покрышки — а Кими на горяченьком «софте» рванул вперёд мимо заскользивших соперников!



Да, на стартовой прямой Райкконен ничего не отыграл, но вот дальше благодаря хорошему сцеплению шин и собственному мастерству Кими начал стремительно прорываться со своей 16-й позиции. Грамотный выбор траектории, отсутствие ошибок на торможении, предугадывание действий оппонентов — и вот уже Райкконен обнаружил себя на шестой строчке!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» в какой-то момент даже начал прессинговать занимавшего пятую позицию Макса Ферстаппена, чем просто поразил голландца.



«Позади меня оказался Кими. Я был шокирован, потому что подумал: «Что вообще происходит?» Кими летел. Вероятно, на первом круге ему помог опыт в ралли или что-то ещё, потому что это было впечатляюще. Должно быть, он шёл шестым? Но я удержал его позади, а потом всё успокоилось», — приводит слова Ферcтаппена GPBlog.



«Не думаю, что старт сам по себе был очень хорошим: я проиграл одну позицию, — вспоминал после гонки сам Райкконен. – Но после этого, честно говоря, в один момент я подумал: „Что делают все остальные?“ У меня были хорошие первый и второй круги, скорость машины была достойной большую часть гонки, но у нас были небольшие трудности на пит-стопе, а в конце я на старых шинах проиграл Феттелю десятое место. Мы ничего не выжали, что досадно. Нам нужно больше скорости, и тогда всё станет немного проще».

Действительно, сказка Кими длилась лишь несколько кругов, после чего конкуренты всё-таки смогли прогреть свои шины и постепенно оттеснили Райкконена назад. Но неофициальный титул «лучший старт года, если не десятилетия» у финна уже вряд ли кто-то отберёт.