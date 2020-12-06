Чудо в Ф-1: Переса выбили на старте, а он выиграл — после невероятного невезения Расселла

Серхио Перес закончил первый круг последним, но и что с того! Квят имел шанс на подиум, но в итоге стал седьмым.

Старт гонки за Расселлом

На старте блестяще среагировал Джордж Расселл — его «Мерседес» лучше набрал ход к первому повороту, и британец возглавил свою первую же гонку в составе немецкой команды. Валттери же проехал первый поворот не слишком уверенно, финн в какой-то момент даже притормозил шедших позади него Ферстаппена, Переса и Леклера.

Шарль увидел шанс и в четвёртом повороте пошёл в атаку — слегка оптимистичную. Монегаск заблокировал холодные шины и влетел в заднее колесо Переса. Кроме того, пытаясь увернуться от машин, в гравий уехал Ферстаппен — «Ред Булл» не успел затормозить на таком покрытии и уткнулся носовым обтекателем в отбойник.

Так гонка уже в первых поворотах потеряла двух пилотов — Леклер и Ферстаппен сошли сразу, Перес откатился на последнее место — Чеко пришлось ехать в боксы за новыми шинами. К счастью, на трассу выехал автомобиль безопасности, и Серхио смог хотя бы догнать пелотон.



На рестарте Расселл сохранил первое место, а Валттери Боттас пропустил атаку Карлоса Сайнса — испанец на первом круге отыграл в общей сложности пять позиций и переместился в топ-3. Правда, в следующий момент Карлос зацепил гравий, потерял ход и пропустил Боттаса обратно. Тем временем позади этой группы расположились Риккардо, Квят, Стролл и Гасли.

Расселл явно чувствовал себя во главе пелотона комфортно и постепенно наращивал отрыв от Боттаса — после десяти кругов пару «Мерседесов» разделяли полторы секунды. При этом Валттери не отрывался от Карлоса Сайнса, хотя и держался от «Макларена» на безопасном расстоянии в две секунды — но во многом благодаря тому, что испанца прессинговали пилоты позади.

Российского новичка Ф-1 дважды наказали после финиша. А могли вообще дисквалифицировать! Мазепин только подписал контракт, как попал под четыре расследования за гонку и чуть не отправился в отпуск досрочно.

Квят поднимается на четвёртое место

Плановые пит-стопы для тех, кто стартовал на «софте», начались на 27-м круге — и раньше других, если не считать Норриса — он быстро износил шины и слишком рано поехал в боксы, свежие шины получил Даниил Квят. За счёт этого россиянину удалось опередить Даниэля Риккардо — австралиец на протяжении долгих кругов пытался пройти «Альфа Таури», но двигатель «Хонды» позволял Даниилу удерживать позиции.

Пит-стопы лидеров начались на 45-м круге — первым в боксы поехал Джордж Расселл, который опережал Боттаса на 2,7 секунды. Боттас оставался на трассе на четыре круга дольше — и терял на каждом по полторы-две секунды. На трассу Валттери вернулся на «харде» — как и Расселл, но теперь проигрывал напарнику более восьми секунд.

Третью позицию по-прежнему занимал Сайнс, но «Макларен» испанца шёл в десяти секундах позади Боттаса. Неподалёку от Карлоса расположился Даниил Квят — россиянина в борьбе за четвёртое место продолжал прессинговать Даниэль Риккардо. Квят сопротивлялся до 54-го круга — пока не свернул на второй пит-стоп.

Но Даниилу немного не повезло — как только он выехал из боксов, из-за схода Латифи объявили режим VSC, и в итоге Сайнсу с Риккардо удалось сэкономить немного времени на заезде в боксы и опередить Квята — россиянин вновь оказался позади «Макларена» и «Рено».

«Тело начало расслабляться. Я в мире с собой, собираюсь умереть». Как Грожан выжил в огне Вы наверняка видели пугающую аварию Ф-1 в Бахрейне. А теперь Ромен Грожан подробно рассказал, как выбрался из пожара. Рассказ пробирает!

«Мерседес» всё себе портит

Тем временем впереди Боттас бросился в погоню за Расселлом и один за другим ставил рекорды гонки — к 61-му кругу финн сократил разрыв до 4,6 секунды. На третью позицию с боями прорвался Серхио Перес — несмотря на разворот на первом круге, он совершил серию обгонов после рестарта, а на втором отрезке, перейдя на «хард», обогнал Стролла и Окона.



На 62-м круге гонку вновь нейтрализовали — Джек Эйткен после разворота в последнем повороте остановил на трассе переднее антикрыло. Сначала судьи хотели ограничиться режимом VSC, но в итоге отправили на трассу настоящий автомобиль безопасности.

В «Мерседесе» воспользовались возможностью и позвали обоих пилотов на двойной пит-стоп — с Расселлом всё прошло хорошо, а вот при смене шин Боттаса заклинило переднее левое колесо. Когда его удалось снять, диск горел открытым пламенем, но на машину всё равно поставили новую шину и отправили на трассу — Боттас, правда, откатился уже на пятое место.



И буквально в следующий момент инженер сообщил Расселлу, что механики перепутали шины и поставили ему предназначенную для Валттери резину. Джордж заехал в боксы ещё раз и вернулся на трассу пятым — сразу позади Боттаса, который поднялся на четвёртую строчку. В лидеры же вышел Серхио Перес, Эстебан Окон и Лэнс Стролл, которых Чеко прошёл после пит-стопа, расположились вторым и третьим. Лишь позади них теперь шли «Мерседесы», а Сайнс, Риккардо и Квят откатились на седьмое, восьмое и девятое места.

«У нас получился какой-то шлёпанец». Как гонщики Ф-1 хаяли систему, спасшую жизнь Грожана Среди главных критиков системы был не кто иной, как сам гонщик, чудом не погибший в Бахрейне.

Расселл контратакует и всё теряет

Сейфти-кар покинул трассу за 19 кругов до финиша. Перес и Окон уверенно продолжили гонку, Стролл, хотя и немного замешкался, сохранил третью позицию, однако сразу же попал под огонь атак Боттаса. Правда, и сам Валттери был вынужден смотреть по зеркалам — Джордж Расселл тоже искал возможность для атаки и хотел вернуть позицию относительно напарника.

И на 70-м круге Расселл такую возможность нашёл — Валттери слишком широко вышел из четвёртого поворота, затем неоптимально прошёл связку, и внутри седьмого поворота Джордж протиснулся вперёд. Боттасу ответить было нечем, он сразу отстал от товарища по команде на секунду, а Расселл погнался за Строллом и уверенной атакой прошёл канадца в первом повороте — несмотря на отчаянные виляния Лэнса.



Полутора кругами спустя Расселл догоняет и проходит Окона. Джордж выходит на второе место, у него свежий «медиум», и он явно быстрее тех, кто идёт на довольно старом «харде», но Серхио Перес оторвался от британца уже на три секунды.

Боттас ничего подобного показать не смог — Валттери долго ехал позади Стролла и ничего не мог предпринять, и в итоге пропустил Сайнса, зацепил обочину и явно потерял темп — мимо один за другим проехали Риккардо, Албон и Квят.



Все надежды «Мерседеса» теперь были связаны с Расселлом, но за восемь кругов до финиша инженеры заметили медленный прокол — Джорджу вновь пришлось ехать в боксы. На трассу британец вернулся 15-м — без шансов даже набрать очки.

Триумф Чеко

После прокола Расселла, гонку уверенно повёл Серхио Перес — гонщик, который из-за ошибки Леклера закончил круг на последней позиции и остаётся без контракта на следующий сезон. Вторым финишировал Эстебан Окон — и это его первый подиум в Формуле-1. Третьим финишировал Лэнс Стролл — на последних кругах канадцу удалось отбиться от атак Сайнса.



Карлос Сайнс, сражавшийся на первых кругах за подиум, занял в итоге четвёртое место, Даниэль Риккардо стал пятым, а на шестое место вышел Александер Албон — после рестарта он обогнал обе «Альфа Таури». Даниил Квят в итоге финишировал седьмым, сдержав Валттери Боттаса, — финн в итоге занял лишь восьмое место. А Джордж Расселл на последних кругах прорвался на девятое место — и набрал первые очки в карьере. Но это вряд ли станет для британца утешением… Замкнул топ-10 Ландо Норрис.



Финальный этап сезона-2020 — Гран-при Абу-Даби — пройдёт 11-13 декабря.